Cinci spectacole din străinătate sunt programate în FNT34

Festivalul Național de Teatru (FNT), a 34-a ediție, desfășurat la București între 18 și 28 octombrie, a invitat în acest an cinci spectacole din străinătate. Sunt producții din Germania, Irlanda, Polonia (două) și Belgia.

În prima zi de festival, publicul va avea ocazia să vadă, de la ora 18,00, la Teatrul Național din București (TNB), Sala „Ion Caramitru”, spectacolul „Dance Me!”. O a doua reprezentație va avea loc în data de 19 octombrie, de la aceeași oră și în același spațiu. Creată de She She Pop, colectiv artistic din Berlin, producția „Dance Me!” este descrisă drept „un maraton de dans, o competiție între două generații”, scena reprezentând o arenă în care membrii She She Pop și invitații lor joacă rolurile unor bătrâni ce se confruntă cu un grup de performeri tineri.

Muzica este „produsă” live chiar de participanți, care au pregătire muzicală diferită, gusturi diferite în ceea ce privește stilurile muzicale, spectacolul împrumutând din „stilistica show-urilor sau concursurilor de televiziune”. Nimeni nu are nimic de câștigat, miza este care echipă reușește să piardă mai puțin. Este extenuant pentru echipe. Tinerii, cărora le mai rămâne puțină energie, îi privesc pe ceilalți murind.

Compania She She Pop, fondată în anii ’90, își prezintă spectacolele în întreaga lume, obținând și premii la diverse evenimente teatrale. Reprezentațiile din FNT se vor desfășura cu publicul pe scenă, timp de o oră și 40 de minute (fără pauză), iar vârsta recomandată este 14+. Turneul este susținut financiar de către Departamentul pentru cultură și coeziune socială al Senatului Landului Berlin.

Producția companiei irlandeze Dead Centre, „Lippy”, este programată să se joace pe 19 și 20 octombrie, de la ora 21,30, la TNB, sala Pictură. Trupa, creată în 2012 la Dublin, s-a impus cu acest titlu atât în plan național, cât și internațional, prezentând spectacole în teatre mari ale lumii. Spectacolul, regizat de Ben Kidd și Bush Moukarzel, pe textul semnat de Bush Moukarzel, a fost creat cu sprijinul Arts Council Irlanda și ulterior dezvoltat cu ajutorul Festivalului Dublin Fringe și al The National Theatre Studio.

În descrierea spectacolului se precizează că în anul 2000, într-un orășel de lângă Dublin, o mătușă, împreună cu cele trei nepoate ale ei, trei surori, au luat o decizie: s-au închis în casă și au făcut „un pact de sinucidere”, dus la capăt vreme de 40 de zile. „Noi nu am fost acolo. Nu știm ce au spus. Cel care citește pe buze încearcă să le descifreze convorbirile și să reconsituie, poate, ultimele lor ore de viață”. Dar asta nu este povestea lor.

Reprezentația durează o oră și 20 de minute (fără pauză), iar vârsta recomandată este 14+. Participarea în FNT este susținută de CultureIreland.

În FNT va fi prezent Bush Moukarzel, care și joacă în spectacol.

Din Polonia vin spectacolele „Ultimele zile ale Elenei și Nicolae Ceaușescu” și „Poveștile bunicilor șoptite fiicelor de către mame”. Primul poate fi văzut în data de 21 octombrie (17,00 și 21,00), la TNB, Sala Atelier, iar cel de-al doilea este programat pentru 25 octombrie, de la 21,30, la TNB, Sala Studio.

„Ultimele zile ale Elenei și Nicolae Ceaușescu”, o producție realizată la Teatr Polski din Bydgoszez, este semnată de regizorul Wojciech Faruga și dramaturga Julia Holewińska. La sfârșitul anului 1989, lumea era martoră la un eveniment major: răsturnarea puterii deținute de Nicolae și Elena Ceaușescu. Transmisiunile TV din ultimele zile ale epocii, în care au deținut, dictatorial, puterea, precum și execuția lor au schimbat perspectiva asupra Revoluției și au avut, în același timp, calitatea unui show mediatic. Textul prezintă decăderea celor doi. Creatorii au pus accent pe soarta și în special pe comportamentul soților Ceaușescu, precum și pe al celor care i-au „însoțit” în ultimele lor ore de viață.

Spectacolul se înscrie în Sezonul Cultural Polonia – România 2024–2025, organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din Polonia, Institutul „Adam Mickiewicz”, cu sprijinul Institutului Polonez din București, Ministerului Culturii din România și Institutului Cultural Român.

Durata reprezentației este de o oră și 40 de minute (fără pauză). Vârsta recomandată – 16+.

„Poveștile bunicilor șoptite fiicelor de către mame” sunt aduse în prim-plan de regizoarea Gianina Cărbunariu, la Teatrul Contemporan din Szczecin. Sugerând că în România „nu este loc pentru femeile care nu sunt mame!”, spectacolul aduce în atenție decretul 770, aflat în vigoare în România între 1966 și 1989, în timpul dictaturii ceaușiste, ce trimitea la închisoare femeile care își provocau ilegal avortul. Acest decret se asemăna cu „compromisul privind avortul” din Polonia. Doar că în România era prevăzută și o interzicere a contracepției. Decretul urmărea „creșterea populației și consolidarea puterii statului”, fiind considerat cel mai restrictiv act normativ din blocul rasăritean. Mii de femei și-au pierdut viața. Și iminente sunt aceste întrebări: „Oare această istorie întunecată a României, povestită de bunici și de mame, este un avertisment? Oare trecutul României ar putea deveni viitorul Poloniei, al Ungariei, al Statelor Unite?”. Spectacolul durează o oră și 30 de minute (fără pauză), iar vârsta recomandată este 16+.

Autoarea poloneză Julia Holewińska și regizoarea Gianina Cărbunariu vor fi în București.

Centrul de artă CAMPO din Gent, Belgia, va prezenta în FNT, pe 25 și 26 octombrie, de la ora 21,30, la Teatrul Mic, sala Atelier, spectacolul „Mémé”, un performance realizat de Sarah Vanhee, împreună cu invitații ei – păpuși, spirite și un copil. Această creație reprezintă „relația cu strămoșii, cu pământul natal, cu corpul femeii”.

„Mémé” este, potrivit producătorului, „un demers ritualic prin care Sarah Vanhee își readuce la viață cele două bunici flamande, se reconectează reparator cu ele, pentru ca apoi să-și ia din nou, altfel, rămas bun de la ele, într-un timp nedefinit”. „Mémé” este o odă închinată acestor femei invizibile, închinată pământului, vieții. Spectacolul este recomandat publicului 16+ și durează o oră și 30 de minute.

Sarah Vanhee va fi prezentă, desigur, în Festival.

Argumentul pentru care au fost selecționate aceste spectacolele din străinătate îl aflați de la Mihaela Michailov, curatoare FNT 2024: „Patru dintre cele cinci spectacole invitate din străinătate explorează, în formule teatrale cu dramaturgii variate, povești care au în centru raportul dintre generații, moșteniri transgeneraționale și istorii personale ale unor femei cu un trecut contorsionat. Sunt istorii care aduc cu ele contexte sociale și politice diferite, destine complicate și reflecții asupra lumii de azi. Dance Me!, Lippy, Poveștile bunicilor șoptite fiicelor de către mame și Mémé sunt incursiuni în conflicte dintre generații și sondări ale încercărilor de a le armoniza, sunt reconfigurări ale parcursului unor femei care au făcut alegeri radicale. Ultimele zile ale Elenei și Nicolae Ceaușescu, înscris în Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025, ne transpune în istoria noastră recentă, cu toate dilemele, incertitudinile și punctele de suspensie care intervin în reconstrucția unor evenimente marcante.”

