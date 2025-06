CONTRACȚii, de Mike Bartlett, premieră 9G la TNB

Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București anunță o nouă premieră în cadrul Programului 9G la TNB, dedicat tinerilor artiști independenți: CONTRACȚii, de Mike Bartlett, în regia lui Alexandru Andrei, scenografia Ruxandra Preda, cu Elisa Pîrvan și Ioana Tănasă în distribuție.

Premiera va avea loc sâmbătă, 14 iunie, ora 19.00, la Sala Mică.

Mike Bartlett este unul dintre promotorii „generației de aur” a dramaturgiei britanice din ultimii douăzeci de ani. Dramaturg și scenarist de film și televiziune, Bartlett a fost nominalizat la Premiile BAFTA pentru seriile TV The Town și Doctor Foster și este cunoscut pentru piese precum Cock (premiul Olivier în 2009), Medea, Bull, An Intervention, King Charles III (adaptat pentru BBC în 2017) și Contractions (nominalizată pentru TMA Best New Play în 2008), multe dintre ele fiind jucate și în România.

Textele lui Bartlett se remarcă prin realismul crud, prin felul incisiv în explorarea relațiilor personale și a celor de la locul de muncă în lumea contemporană. Aceste realități sunt ilustrate și analizate în CONTRACȚii, unde se demască intruziunea marilor corporații în viața privată a angajaților.

Construită în două personaje, piesa pornește de la o situație aparent banală – o discuție între o angajată cu performanțe în companie și șefa ei autoritară – care se transformă treptat într-un interogatoriu plin de suspans, dezvăluind o clauză de contract cu efecte potențial devastatoare pentru viața intimă a angajatei.

Ce s-ar întâmpla dacă viața personală ne-ar fi condiționată și pusă sub strictă supraveghere de conducerea companiei la care lucrăm? Spectacolul tinerei echipe de creație din cadrul Programului 9G la TNB ne sugerează o lecție în care riscul abrutizării angajatilor în lumea corporatistă nu pare deloc unul îndepărtat.

CONTRACȚii

de Mike Bartlett

Traducerea Alexandru Andrei

Distribuția:

Managera: ELISA PÎRVAN

Emma: IOANA TĂNASĂ

Regia Alexandru Andrei

Scenografia Ruxandra Preda

Light desingn Nicoleta Ivan

Sound Design Sarah Radu – Mitrofan

Animații video Irina Miclăuș

Durata: 1h 10 min, fără pauză

Spectacolul nu este recomandat minorilor sub 14 ani.

Producție realizată la Centrul de Creație și Cercetare Teatrală „Ion Sava”, în cadrul Programului 9G la TNB.