„Drumul spre… acasă” – premieră la Teatrul Tony Bulandra Târgoviște

Spectacolul „Drumul spre… acasă”, un musical plin de emoție și de culoare, semnat de regizorul Dan Țopa, a avut premiera la Sala „Mihai Dimiu” a Teatrului Tony Bulandra.

Povestea aduce pe scenă personaje simbolice, construite cu păpuși, care dezvăluie frumusețea prieteniei și puterea de a învăța să fii curajos.

După o pauză de doi ani, regizorul revine la teatru cu o poveste dedicată copiilor, tinerilor și adulților deopotrivă, o poveste în care fiecare spectator este invitat să-și regăsească propria definiție a cuvântului „acasă”.

„Revenirea mea „acasă”cu acest spectacol marchează aproape 50 de ani de la primul meu eveniment teatral. Am ales să spun povestea prin intermediul păpușilor, pentru că păpușa are o putere aparte: creează magie și deschide poarta spre imaginație. Ea poate spune adevăruri profunde cu delicatețe, fără a judeca. Impactul asupra publicului este tocmai acesta – fiecare își lasă garda jos și intră în joc, spune regizorul Dan Țopa.

Cu aproape cinci decenii de activitate, Dan Țopa a montat peste 60 de spectacole, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Printre producțiile de referință se numără: „Pădurea” de A. Ostrovski, „Romeo și Julieta” și „Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare, „A treia țeapă” de Marin Sorescu, „Paparazii” și Buzunarul cu pâine” de Matei Vișniec (prezent și la Festivalul de la Avignon, alături de Compania François Jacob din Franța), „Năpasta” de I.L. Caragiale, „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu, „Ivan Turbincă” după Ion Creangă, „Fiul lui Gulliver” adaptare de Gabriela Țopa după Jonathan Swift ș.a.

Pentru cei mici, regizorul a creat montări care au rămas în memoria publicului, precum: „Albă ca zăpada”, „Motanul încălțat”, „Scufița Roșie”, „Hansel și Gretel”, „Iepurașul încrezut”, dar și musicalurile „Capra cu trei iezi”, „Peștișorul Azuriu”, „Păcală”, „Pinocchio”, „Robin Hood”. De asemenea, timp de mai bine de un deceniu, a regizat concerte și spectacole muzicale în cadrul prestigiosului Festival de romanțe „Crizantema de Aur”.

Pentru spectacolul „Drumul spre… acasă”, scenografia este semnată de Sorana Țopa, care nu numai că a realizat decorul spectacolului, dar a imaginat și a construit păpuși de o frumusețe și de o expresivitate aparte. Mânuite cu sensibilitate și creativitate de întreaga echipă, păpușile devin personaje vii, capabile să transmită emoții autentice și să poarte publicul într-o lume unde jocul și adevărul se întâlnesc firesc.

Un element de noutate al spectacolului este universul sonor creat de compozitorul și sound designer-ul Călin Țopa, laureat al premiului UNITER pentru cea mai bună muzică de teatru. El a semnat muzica și designul sonor al producției alături de Radu Mihalache, un sunet gândit pentru a fi redat printr-un sistem de opt difuzoare dispuse în jurul sălii. Sunetul nu este static, ci se află într-o permanentă mișcare, „călătorind” prin spațiu, înconjurând publicul și implicându-l activ în poveste.

„Cred că este o responsabilitate pentru artiști să deschidă copiilor porți către imaginație. Ei au nevoie de un stimulent al fanteziei, un loc în care emoția și jocul să devină repere de creștere. Prin acest tip de construcție sonoră nu doar acompaniem spectacolul, ci îl transformăm într-o experiență totală, muzica și sunetul devin personaje care fascinează și provoacă. Cred ca așa putem educa publicul de teatru, oferindu-le celor mici o aventură în miracolul scenei.”, mărturisește Călin Țopa.

Pe lângă universul sonor, spectacolul prinde viață și prin contribuția lighting designer-ului Cristian Șimon, care a modelat spațiul scenic printr-o lumină ce creează ritm, atmosferă și accent dramatic, și a video designer-ului Constantin Șimon, care aduce o dimensiune vizuală suplimentară prin proiecții și prin imagini ce îmbogățesc acțiunea scenică. Împreună, cele trei planuri – sunetul, lumina și imaginea – creează un limbaj auditiv și vizual unic, menit să transporte publicul, indiferent de vârstă, într-o experiență imersivă.

„Drumul spre… acasă” reprezintă un tip de construcție artistică pe care puține teatre și-l permit pentru un spectacol dedicat copiilor, dar care demonstrează respectul și seriozitatea cu care trebuie abordată această categorie de public.

Dan Țopa anunță deja un nou proiect: „Chiar de săptămâna viitoare încep un alt spectacol la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, tot pentru copii. Este bucuria mea să mă întorc mereu către această lume plină de sinceritate și imaginație.”

