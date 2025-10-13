Evenimente conexe în FNT35

„FNT 2025. Te privește!”, aceasta este tema celei de-a 35-a ediții a Festivalului Național de Teatru, organizată între 17 și 26 octombrie la București.

Potrivit UNITER, aceasta este o ediție cu un amplu program de spectacole și evenimente conexe, care se vor desfășura în diverse spații; o ediție care îndeamnă marele public nu doar să se bucure de rodul muncii artistului prin reprezentația scenică, ci să și pătrundă în labirintul acestei arte, să înțeleagă, să susțină, să fie responsabil, să comunice cu creatorii. Un îndemn la o „privire ochi în ochi” la această manifestare culturală care și-a dovedit valoarea an de an.

Biletele la FNT35 sunt vândute aproape în totalitate. Organizatorii au pregătit multe evenimente conexe, la care este invitat publicul pe întreaga perioadă a festivalului:

prezentarea a cinci spectacole lectură, în parteneriat cu Instititul Francez, Instititul Cervantes, Teatrul Masca, Teatrul „Fani Tardini” din Galați, Teatrul „Regina Maria” din Oradea;

patru evenimente desfășurate în cadrul modulului „Teatrul Național Radiofonic la FNT”, la care se adaugă peste 30 de spectacole de teatru radiofonic (FNT On Air) difuzate pe canalele Radio România Cultural și Radio România Actualități;

difuzarea a șapte spectacole de teatru TV în secțiunea „TVR Cultural la FNT”;

dezbateri despre dramaturgia contemporană; patru evenimente în cadrul micro-secțiunii #implicat, susținute de Forumul Cultural Austriac; cinci expoziții și instalații media; modulul „FNT Educațional” (cu două spectacole și trei ateliere de teatru, susținute în șase școli și licee bucureștene, și întâlniri cu 15 autori de teatru).

De asemenea, va avea loc timp de patru zile (în cele două weeked-uri ale FNT) Maratonul lansărilor de carte, prilej cu care vor fi lansate și prezentate aproximativ 40 de volume de teatru.

Studio FNT by Cinemaraton, „vocea FNT”, transmite de la UNITER întâlniri cu artiști (moderatori Zomir Dimovici și Octavian Szalad). Zilnic, în perioada 18-26 octombrie, cu două ore de transmisie – 11:00 și 12:00, publicul va putea afla mai multe din culisele FNT și despre teatrul românesc de azi. Transmisia va fi Live pe Cinemaraton, fnt.ro, contul de Facebook FNT și canalul de YouTube al UNITER.

UNITER – Centrul Român ITI organizează (20 și 21 octombrie) evenimentul „Întâlnirile Consiliului Regional European” (European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru – oportunitate pentru centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor.

O dezbatere care va atrage, de asemenea, atenția publicului va fi „Dramaturgii, adaptări și poetici” – Radu Afrim (artist asociat al Festivalului Național de Teatru) în dialog cu Ionuț Sociu (jurnalist cultural și critic de teatru). Se va discuta despre dimensiunea dramaturgică din creația artistului Radu Afrim (19 octombrie, ora 11:00, ARCUB, Sala Mare).

În cadru modulului FNT Educațional, o altă întâlnire cu regizorul Radu Afrim va avea loc pe data de 23 octombrie, ora 16:00, la Sala Media a TNB. Tema discuției „Cum ne formăm. Cum evoluăm. Cum ne privim”. Dialogul – moderat de Mihaela Michailov, curatoare a modulului FNT Educațional – va fi axat pe „influențe artistice transformatoare, desprinderi necesare, vulnerabilități artistice și momente de nesiguranță”. Au fost invitate la discuție trupe de teatru de adolescenți din Capitală.

Un eveniment găzduit în FNT se intitulează „Povestea unui vis. Grivița53” (inaugurarea clădirii Teatrul „Grivița53. Primul teatru construit împreună”). Este vorba de „o călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53” – instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu.

Tot la Teatrul Grivița53, pe data de 24 octombrie, de la ora 00:00, va avea loc premiera cu „Iubirea din noaptea prohodului” de Nora Iuga (text scris special pentru Teatrul Grivița53), un performance cu Rodica Mandache.

Alt eveniment găzduit în FNT este expoziția de la Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București „Costum/ Sculptură/ Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor”. La MNAC București va avea loc și „Kantor. În jurul Întoarcerii lui Odiseu” – atelier teatral de explorare creativă și lucrul cu memoria, corpul și textul, dedicat studenților și tinerilor interesați de creația scenică.

Pe întreaga perioadă a festivalului va fi găzduită, în Foaierul Sălii Media a Teatrului Național București expoziția inedită „Totul este teatru” – cu fotografii realizate de artista Zsuzsa Hullan din Ungaria.

FNT35 va găzdui și evenimentul „Mihai Ispirescu 85” (23 octombrie, ora 13:00, la Muzeul Național al Literaturii Române).

O discuție liberă despre arhivele creatoarelor din teatrul românesc, intitulată „Cu o femeie nu se face primăvară. Arhive de ieri pentru teatrul de azi” (www.fem100.ro) va avea loc pe data de 24 octombrie, ora 11:00, la ARCUB, Sala Mare, la care va fi prezentată Arhiva feministă de teatru FEM100.

Detalii despre evenimentele din FNT35 sunt disponibile pe www.fnt.ro, precum și pe conturile oficiale de Facebook și Instagram ale Festivalului Național de Teatru.

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, are loc la București între 17 și 26 octombrie 2025. Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru este formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural), iar artist asociat este Radu Afrim.

FNT este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii. Co-producător: Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, ITI – Centrul Român al Institutului Internaţional de Teatru. Co-organizator: Radio România.