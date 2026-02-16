„Familia Addams” – două reprezentații speciale în luna martie, la Palatul Național al Copiilor

Celebrul musical FAMILIA ADDAMS semnat de Răzvan Mazilu la Teatrul EXCELSIOR din București va avea două reprezentații la Palatul Național al Copiilor – miercuri, 18 martie și joi, 19 martie 2026, de la ora 19:00, iar biletele sunt deja puse în vânzare pe website-ul www.teatrul-excelsior.ro.

Cele două reprezentații marchează o întâlnire amplă cu publicul, într-un spațiu care permite accesul unui număr mai mare de spectatori, confirmând succesul de care se bucură producția în repertoriul teatrului.

Musicalul „Familia Addams”, inspirat de celebra poveste creată de Charles Addams, aduce pe scenă umorul gotic, energia debordantă și atmosfera inconfundabilă a uneia dintre cele mai îndrăgite familii din cultura pop. Spectacolul propune o reinterpretare contemporană, cu ritm alert, momente coregrafice spectaculoase și o distribuție tânără, în perfect acord cu publicul căruia i se adresează teatrul.

Excentrica familie Addams, care la începutul anilor ‘90 cucerea publicul larg prin versiunea cinematografică omonimă, i-a inspirat pe Marshall Brickman, Rick Elice și Andrew Lippa în crearea unei adaptări muzicale originale.

Aceasta revizitează universul Addams dintr-o perspectivă surprinzătoare, confruntându-i pe Gomez și pe Morticia cu ceea ce s-ar putea numi „coșmarul” oricăror părinți: copiii cresc (prea repede).

Ajunsă la vârsta adolescenței, Wednesday, unica lor fiică, se îndrăgostește de Lucas Beineke, un băiat drăguț dintr-o familie respectabil de „normală” și decide să îi încredințeze secretul tatălui ei, care nu doar că este nevoit să accepte cruda realitate, ci și să facă ceva ce nu a mai făcut vreodată: să îi ascundă adevărul iubitei sale soții.

Totul va lua o întorsătură neașteptată în noaptea când „prea normalii” Beineke ajung să cineze în casa „ciudaților” Addams – un festin nocturn care va confrunta cele două familii cu limitele (a)normalității și cu rezistența în fața schimbării.

Răzvan Mazilu semnează regia, coregrafia și costumele, producția muzicală a fost asigurată de Alexandra și Alexei Țurcan, decorurile au fost realizate de Sabina Spatariu, lighting design-ul este semnat Costi Baciu.

Echipa de creație a spectacolului este completată de Octavian Mardale (peruci, machiaj), Maria Alexievici (pregătirea muzicală), Cristian Niculescu (video), Monica Petrică (asistent coregrafie), Andrei Șova (asistent scenografie, recuzită), Daniel Măndiță (consultant tango argentinian).

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Lucian Ionescu (Gomez Addams), Oana Predescu / Camelia Pintilie (Morticia Addams), Ana Udroiu (Wednesday Addams), Mihai Cheregi (Pugsley Addams), Mihai Mitrea (Unchiul Fester), Oana Pușcatu (Bunica), Mircea Alexandru Băluță (Lurch), Maria Alexievici (Alice Beineke), Doru Bem (Mal Beineke), Dan Pughineanu (Lucas Beineke) și Andreea Hristu (Marchiza), Iulia Samson (Mireasa), Cristina Danu (Balerina), Alex Popa (Clownul), Dan Clucinschi (Soldatul), Ovidiu Ușvat (Gangsterul).

Răzvan Mazilu: Fără să își propună, Familia Addams îi învață pe cei din Familia Beineke – de fapt, pe noi toți – câteva lecții de viață.

Familia Addams ne învață lecția toleranței, a acceptării.

Cu tot alaiul ei de personaje stranii, cu gustul ei pentru tot ce e funebru, lugubru și dark, atât de diferiți de ceilalți, cei din neamul Addams ne oferă surpriza descoperirii unei familii pline de calități și de valori. Noi, cei „normali”, suntem cei care ștampilăm, limităm și respingem ceea ce nu înțelegem la o primă vedere. Clanul Addams ne dinamitează prejudecățile și ne arată că a fi excentric, ieșit din norme, e o calitate, aceea a unicității, a originalității.

Familia Addams ne învață lecția râsului.

Humorul și autoironia lui Gomez & Comp., așa negre cum sunt, ne ajută să trecem mai ușor peste problemele și greutățile vieții, peste dimensiunea de necuprins a morții. „Vino către umbră râzând”, ne spune Lurch în finalul spectacolului, ca o concluzie de luat aminte.

Familia Addams ne învață lecția iubirii.

Gomez și Morticia se iubesc ca în prima zi și la fel de mult își iubesc copiii. Unchiul Fester, acest ciudat înrudit cu nebunii lui Shakespeare, ne demonstrează că orice devine posibil atunci când iubești, inclusiv o căsătorie cu Luna. Datorită lui, Familia Beineke se redescoperă și peste toată povestea plutesc aburii unui parfum misterios, cu note dark de acrimonium. E parfumul Tango de Amor, cel al iubirii.

Familia Addams, cu gustul ei pentru tot ce e mortuar, ne învață să rămânem vii.

FAMILIA ADDAMS

Libretul: Marshall Brickman & Rick Elice

Muzica și versurile: Andrew Lippa

Traducerea și adaptarea textului: Carmen Stanciu

Traducerea și adaptarea songurilor: Alex Ștefănescu

Cu: Lucian Ionescu, Oana Predescu, Ana Udroiu, Mihai Cheregi, Mihai Mitrea, Oana Pușcatu, Mircea Alexandru Băluță, Maria Alexievici, Doru Bem, Dan Pughineanu și Andreea Hristu, Iulia Samson, Cristina Danu, Alex Popa, Dan Clucinschi, Ovidiu Ușvat

Regia, coregrafia, costumele: Răzvan Mazilu

Producția muzicală: Alexandra și Alexei Turcan

Decoruri: Sabina Spatariu

Lighting design: Costi Baciu

Peruci, machiaj: Ioana Roman si Mara Rădulescu

Pregătirea muzicală: Maria Alexievici

Video: Cristian Niculescu

Asistent coregrafie: Monica Petrică

Asistent scenografie, recuzită: Andrei Șova

Efecte speciale și machiaj prostetic: Școala de Machiaj Prostetic

Corepetitori: Anca Săftulescu, Maria Alexievici

Consultant tango argentinian: Daniel Măndiță

Recomandare vârstă: 12+

Durata spectacolului: 2h 30’ (cu pauză)

Bilete: https://www.bilet.ro/promoter/teatrul-excelsior