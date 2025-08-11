Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL, la a 22-a ediție

Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL începe luni, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, și se va desfășura până la 17 august.

Invitat special este Nadav Lapid, regizorul celui mai provocator film de anul acesta la Cannes – „Yes”.

În deschiderea festivalului va fi proiectat cel mai nou film semnat de Jean-Pierre și Luc Dardenne, „Jeunes Meres”, în premieră națională, după selecția oficială de la Cannes, unde a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun scenariu și Premiul Juriului Ecumenic.

Câștigător al Ursului de aur la Berlin și al Grand Prix-ului la Cannes, regizorul Nadav Lapid va fi prezent în Delta Dunării pentru a se întâlni cu publicul festivalului la prima proiecție din România a celui mai recent film al său, ‘Yes’. Prezentat în Quinzaine des cineastes la Cannes, lungmetrajul a stârnit controverse în urma portretizării critice a societății israeliene în legătură cu evenimentele din 7 octombrie și a războiului din Gaza, cei de la IndieWire concluzionând că este ‘cel mai provocator film de anul acesta’.

Filmele din competiția de lungmetraj sunt: „Ink Wash” – regia Sarra Tsorakidis (România); „Holy Electricity” – regia Tato Kotetishvili (Georgia); „Lovable” – regia Lilja Ingolfsdottir (Norvegia); „One Of Those Days When Hemme Dies”- regia Murat Firatoglu (Turcia) și „Under the Volcano” – regia Damian Kocur (Polonia).

„Avem anul acesta un program competițional cu totul special, un mix de cinci voci regizorale din România, Georgia, Norvegia, Turcia și, respectiv, Polonia, ce trebuie urmărite”, a detaliat selecționera competiției de lungmetraj, Ludmila Cvikova. Toate cele cinci titluri vin la Sfântu Gheorghe după ce au avut premiera mondială în unele dintre cele mai importante competiții din lume: Toronto, Veneția, Locarno sau Karlovy Vary.

Seara de închidere a Festivalului ANONIMUL de anul acesta va avea în program cel mai nou film semnat de regizoarea Julia Ducournau – „Alpha” .

Programul complet este disponibil pe: https://bit.ly/ProgramAnonimul2025.

Festivalul a fost creat la inițiativa Fundației ANONIMUL. Fondatorul fundației, Sorin Marin, este și inițiatorul Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Alegerea locului de desfășurare a jucat un rol esențial, iar faptul că evenimentul se desfășoară în Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, într-o loc izolat de mediul cotidian este, între altele, ceea ce diferențiază ANONIMUL de alte Festivaluri de Film.

Odată cu înființarea Festivalului, a avut loc și amenajarea unui cinematograf în aer liber, de la zero, la standardele de imagine și sunet ale unei săli de cinema, chiar în locul în care publicul se cazează la cort, își petrece ziua cu prietenii la zona de food & beverage, pentru ca noaptea să rămână conectat cu alte mii de oameni în față unui ecran de cinema, urmărind filme și intrând în contact direct, prin intermediul sesiunilor de întrebări și răspunsuri, cu cineaștii și profesioniștii implicați în realizarea acestora (regizori, actori, producători etc.), explică https://www.festival-anonimul.ro/.

Prima ediție a festivalului ANONIMUL a avut loc în 2004 și l-a avut ca președinte de onoare pe regizorul Liviu Ciulei, al cărui film, „Pădurea spânzuraților” (1965), a fost prezentat în cadrul deschiderii oficiale.

În fiecare an, în timpul festivalului, Sfântu Gheorghe este vizitat de invitați de marcă ai cinematografiei din lumea întreagă. Printre invitații evenimentului s-au numărat personalități precum: Park Chan-Wook, Michel Franco, Nuri Bilge Ceylan, Isvan Szabo, Ken Loach, Sergei Loznitsa, Emir Baigazin, Peter Greenaway.

Programul ANONIMUL cuprinde două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale, precum și proiecții de film de lungmetraj, urmate de întâlniri și dialoguri între cineaști și public. În fiecare an, evenimentul din Deltă este urmat de Retrospectiva ANONIMUL, care are loc în București, unde filmele proiectate se bucură de prezența unui alt public numeros.