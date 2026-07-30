Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), la 20 de ani

Ediția 20 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) începe joi, la Sibiu, cu șapte proiecții la CineGold și una în Piața Mare din centrul istoric al orașului, cu acces gratuit.

Program CineGold:

ora 16:00, Sala 4 -„Lionel”, în regia lui Carlos Saiz, câștigătorul Trofeului Transilvania la TIFF 2026;

16:30, Sala 2 – „Umbra tatălui meu”, în regia lui Akinola Davies Jr.;

ora 17:45, Sala 4 – în avanpremieră „Regina și mare”, semnat de Lance Hammer;

ora 18:30, în Sala 2 -proiecția specială a filmului „Tortul președintelui”;

ora 20:00, Sala 2 – producția românească „Dus-întors”, în regia lui Cristian Bota;

ora 20:00, Sala 4 – avanpremiera „Strada Malaga”, de Maryam Touzani.

Prima zi de TIFF Sibiu se va încheia în Piața Mare, unde, de la ora 21:30, va fi proiectată comedia neagră „Ultimul Viking”, în regia lui Anders Thomas Jensen. Filmul vorbește despre familie, identitate și încercarea de a o lua de la capăt, iar accesul publicului este gratuit.

Timp de patru zile, publicul va putea vedea peste 30 de producții românești și internaționale, avanpremiere, proiecții speciale și filme pentru copii, la CineGold, Sala Hochmeister și în Piața Mare.

Festivalul se va încheia duminică seara, în Piața Mare, cu „Gorky Resort”, în regia lui Lukasz Palkowski, care îl are în distribuție pe actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut pentru rolul „Littlefinger” din serialul „Game of Thrones”.