Festivalul Internațional „George Enescu” – ediția 2025: Peste 4.000 de artiști, din 28 de țări: program

Peste 4000 de artiști vor fi prezenți la București, în perioada 24 august – 21 septembrie, la Festivalul Internațional „George Enescu”, într-o ediție cu tema Aniversări /Celebrations.

În cadrul primei conferințe de presă pentru cea de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”, directorul artistic, maestrul Cristian Măcelaru, a prezentat tematica și direcțiile de dezvoltare ale evenimentului devenit brand cultural al României.

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la moartea lui George Enescu, prilej de a aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a marelui compozitor, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale. Peste 4.000 de artiști din România și din întreaga lume vor fi prezenți la București pentru a participa la cea mai „bogată” ediție a festivalului de până acum: pe parcursul a 29 de zile, vor avea loc peste 95 de concerte și spectacole, grupate în șapte mari serii, pentru toate categoriile de iubitori ai muzicii clasice.

Ediția a XXVII-a a festivalului onorează momente importante din viața, creația și activitatea marilor muzicieni, compozitori sau orchestre invitate în 2025 la București: alături de creația enesciană, vom asculta lucrări de Dmitri Șostakovici (50 de ani de la moarte), Pierre Boulez (100 de ani de la naștere) Maurice Ravel (150 de ani de la naștere), Arvo Part (90 de ani de la naștere). Totodată, se împlinesc 100 de ani de la nașterea dirijorului Marin Constantin, dar și 45 de ani de la înființarea Orchestrei Filarmonice de Cameră din Bremen, 100 de ani de activitate pentru Orchestra Națională Simfonică Daneză, 70 de ani de la întemeierea Orchestrei Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca ș.a.m.d.

„În concertele din cadrul programului principal de la București, Festivalul Enescu va include peste 45 de interpretări din creația lui George Enescu, printre care Opera «Oedipe» în producția Operei Naționale București, semnată de Stefano Poda. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare vor evolua muzicieni de talie internațională, precum Ionuț Pascu în rolul lui Oedip, Ruxandra Donose în rolul Iocastei, Ramona Zaharia în rolul Sfinxului, Bogdan Baciu în rolul lui Creon, și Paul Curievici sau Vazgen Gazarian în rolurile lui Laios și al Marelui Preot. Simfoniile, Rapsodiile Române, Suitele pentru orchestră, Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră, Balada pentru vioară și orchestră și multe alte lucrări camerale, corale și solistice vor fi interpretate de unele dintre cele mai importante orchestre din lume. Ediția de anul acesta aduce, alături de Oedipe, o altă operă în interpretarea Orchestrei din Valencia, sub bagheta lui James Gaffigan, pe scena Operei Naționale București: «Ora Spaniolă» de Maurice Ravel, la 150 de ani de la nașterea compozitorului. Alte șapte opere în versiune de concert vor fi prezentate pe scena Sălii Palatului sau a Ateneului Român”, a declarat Cristian Măcelaru, director artistic al festivalului.

Pe lângă bine-cunoscutele Serii de concerte de la Sala Palatului, Concertele de la Ateneu, Concertele de la Miezul Nopții, Concertele de la Sala Radio, Concertele de la Sala Auditorium a MNAR sau apreciata serie de concerte pentru familii și copii de la Teatrul Odeon, maestrul Cristian Măcelaru propune pentru această ediție aniversară un program inovator, care să atragă în special publicul tânăr, crescut în era digitală, dominată de tehnologie și imagine, dar nu neapărat familiarizat cu muzica clasică. Noua serie de spectacole ce combina muzica și artele vizuale – JTI Immersive Experience – se va desfășura la Muzeul MINA în serile de joi și vineri, de la ora 20:00.

Maestrul Cristian Măcelaru va conduce concertul de deschidere a festivalului, la pupitrul Filarmonicii „George Enescu” din București. Printre artiștii invitați în ediția a XXVII-a se numără dirijoarele Keri-Lynn Wilson, Ustina Dubitsky, Marta Gardolińska, dirijorii Daniele Gatti, Sir Andras Schiff, Ivan Fischer, Klaus Mäkelä, Santtu-Matias Rouvali, Daniel Harding, Giovanni Antonini, Paavo Järvi, Lahav Shani, Petr Popelka, Cristian Mandeal, Tarmo Peltokoski, Gabriel Bebeșelea, Constantin Grigore, Vasily Petrenko, Manfred Honeck, Gianandrea Noseda, pianiștii Rudolf Buchbinder, Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Kirill Gerstein, Lucas & Arthur Jussen, Alexandra Dariescu, Leif Ove Andsnes, Alexandre Kantorow, Nelson Goerner, Daniel Ciobanu, Luiza Borac, Jan Lisiecki violoniștii Anne Sophie Mutter, Isabel Faust, Nemanja Radulović, Augustin Hadelich, Ioana Cristina Goicea, Alexandru Tomescu, Christian Tetzlaff, Daniel Lozakovich, violonceliștii Kian Soltani, Sol Gabetta, Gautier Capuçon, Andrei Ioniță, Valentin Răduțiu, Marc Coppey sopranele Asmik Grigorian, Pretty Yende, Kristine Opolais, Jennifer Holloway, Magdalena Kožená Rachel Willis-Sørensen, mezzosopranele Judit Kutasi, Ruxandra Donose, Ramona Zaharia, tenorii Benjamin Bernheim, Gerhard Siegel, Nikolai Schukoff, baritonii Bogdan Baciu, Ionuț Pascu, bașii Vazgen Gazaryan, Alastair Miles, Riccardo Novaro, Andreas Bauer Kanabas etc.

Unele dintre cele mai prestigioase orchestre, coruri și formații camerale au fost invitate să susțină programul dedicat compozitorului George Enescu, ridicând și mai mult standardele de calitate artistică cu care publicul festivalului este obișnuit: Orchestra Regală Concertgebouw, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra Philharmonia din Londra, Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia, Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestra Simfonică WDR din Köln, Orchestra Tonhalle din Zürich, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, Orchestra Filarmonică Cehă, Staatskapelle Dresda, Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, Academy of Saint Martin in the Fields, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra de Cameră Mahler, Chamber Orchestra of Europe, Scottish Chamber Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Orchestra Națională a Franței, Il Giardino Armonico alături de Corul NFM din Wroclaw, Sinfonia Varșovia, Accademia Bizantina, Les Siècles sau Ansamblul Intercontemporain, Corul Radio din Letonia, Corul de Cameră din Estonia, London Voices, Corurile și Orchestrele Radio, Corul și Orchestra Filarmonicii George Enescu, Cvartetele Arcadia, Belcea, Lenkoro, Ad Libitum etc.

Dezvoltarea și promovarea tinerilor muzicieni români și laureaților Concursului Internațional „George Enescu”, dar și colaborarea lor internațională, sunt două dintre obiectivele principale ale Festivalului Enescu. Astfel, Orchestra Română de Tineret este invitată să susțină un concert alături de renumita Orchestră de Tineret Gustav Mahler, sub bagheta maestrului Manfred Honeck, dar și un concert de sine stătător, sub bagheta dirijorului Christian Reif, ambele la Sala Mare a Palatului. Câștigătorii ediției 2024 a Concursului Internațional George Enescu sunt programați alături de orchestre și muzicieni de talie internațională, precum Orchestra de Cameră din Lausanne și Renaud Capuçon, Orchestra de Tineret Gustav Mahler, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, dirijată de Lahav Shani, sau Orchestra Camerata Regală, sub conducerea lui Alex Amsel, participant la masterclass-ul de dirijat din cadrul Concursului Enescu 2024.

Programul va include premiere internaționale și reinterpretări de marcă ale lucrărilor-reper din repertoriul universal. De asemenea, vor fi organizate – alături de partenerii de tradiție și nu numai – expoziții, prelegeri, un simpozion dedicat lui George Enescu, la care vor participa muzicologi, compozitori, studenți și iubitori de muzică clasică. Acestea vor oferi ocazia de a explora noi perspective asupra lucrărilor sale și de a împărtăși cercetări recente despre compozitor.

Abonamentele pentru seriile de concerte sunt puse în vânzare pe platforma www.eventim.ro, urmând ca de la 15 februarie 2025 să fie puse în vânzare și biletele individuale.