FNT 2022. Sectiunea ON AIR. Teatrul National Radiofonic

Teatrul Național Radiofonic oferă în perioada 6-13 noiembrie, în cadrul Festivalului Național de Teatru (FNT), o valoroasă selecție de spectacole radiofonice, de ascultat On Air pe canalele Radio România Cultural și Radio România Actualități, dar și online pe siteul www.eteatru.ro în colecția FNT 2022.

Precizările UNITER:

În deschiderea selecției la Radio România Cultural, omagiem personalitatea actorului Ion Caramitru, la un an de la dispariție, cu spectacolul radiofonic Shylock, de Gareth Armstrong.

Creația anului 2011, Shylock a fost recompensată cu Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic. (Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Răzvan Popa).

Premierele programate în cursul săptămânii sunt dedicate unor importante aniversări. Seria Carnavalul, scenariu radiofonic și regia artistică Alexa Visarion, marchează 170 de ani de la nașterea lui I.L. Caragiale și 110 de la moartea dramaturgului, iar premiera Curtea minunilor de Iakovos Kambanellis, traducerea Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia artistică Mihnea Chelaru, e o coproducție cu Fundația Culturală Greacă cu ocazia Anului Iakovos Kambanellis.

Patru spectacole programate la Radio România Actualități sunt dedicate memoriei actriței Valeria Seciu și creației sale la microfon. În perioada 7-10 noiembrie, de la ora 23.00, ascultați dramaturgie clasică și adaptări ale marii literaturi în producții radiofonice ce poartă amprenta inegalabilei voci a artistei Valeria Seciu de-a lungul deceniilor.

RADIO ROMÂNIA CULTURAL

Duminică, 6 noiembrie, ora 19.30

In memoriam Ion Caramitru. „Shylock”, de Gareth Armstrong. Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic realizat în anul 2011. Traducerea: Marian Popescu. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Răzvan Popa. Interpretează Ion Caramitru. Regia de montaj: Monica Wilhelm. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Inginer de sunet: Iulian Iancu. Redactor şi coordonator de proiect: Domnica Ţundrea. Înregistrare din anul 2011

Luni, 7 noiembrie, ora 23.00

„Carnavalul” – scenariu radiofonic de Alexa Visarion după opera lui Ion Luca Caragiale. Episodul 1. În distribuţie: Mircea Rusu, Mihai Constantin, Petru Hadârcă, Richard Bovnoczki, Lari Giorgescu, Antoaneta Zaharia, Irina Movilă, Răzvan Vasilescu, Alexandru Bindea, Ovidiu Cuncea, Tania Popa, Alexandru Georgescu, Valeriu Andriuță, Virgil Rădulescu şi Marius Stănescu. Regia de montaj: Robert Vasiliţă. Regia de studio: Janina Dicu şi Renata Rusu. Ilustraţia muzicală: Alexa Visarion. Mixaj audio: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Un spectacol de Alexa Visarion

Marţi, 8 noiembrie, ora 23.00

„Carnavalul” – scenariu radiofonic de Alexa Visarion după opera lui Ion Luca Caragiale. Episodul 2. În distribuţie: Mircea Rusu, Mihai Constantin, Petru Hadârcă, Richard Bovnoczki, Lari Giorgescu, Antoaneta Zaharia, Irina Movilă, Răzvan Vasilescu, Alexandru Bindea, Ovidiu Cuncea, Tania Popa, Alexandru Georgescu, Valeriu Andriuță, Virgil Rădulescu şi Marius Stănescu. Regia de montaj: Robert Vasiliţă. Regia de studio: Janina Dicu şi Renata Rusu. Ilustraţia muzicală: Alexa Visarion. Mixaj audio: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Un spectacol de Alexa Visarion

Miercuri, 9 noiembrie, ora 23.00

„Carnavalul” – scenariu radiofonic de Alexa Visarion după opera lui Ion Luca Caragiale. Episodul 3. În distribuţie: Mircea Rusu, Mihai Constantin, Petru Hadârcă, Richard Bovnoczki, Lari Giorgescu, Antoaneta Zaharia, Irina Movilă, Răzvan Vasilescu, Alexandru Bindea, Ovidiu Cuncea, Tania Popa, Alexandru Georgescu, Valeriu Andriuță, Virgil Rădulescu şi Marius Stănescu. Regia de montaj: Robert Vasiliţă. Regia de studio: Janina Dicu şi Renata Rusu. Ilustraţia muzicală: Alexa Visarion. Mixaj audio: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Un spectacol de Alexa Visarion

Joi, 10 noiembrie, ora 23.00

„Două cazuri”, după Ion Luca Caragiale: Groaznica sinucidere din strada Fidelităţii şi Inspecţiune. Dramatizarea radiofonică şi regia artistică: Gavriil Pinte. În distribuţie: Florin Zamfirescu, Mircea Constantinescu, Mihai Gruia Sandu, Petre Lupu, Vasile Toma, Valentin Teodosiu, Liliana Pană, Mariana Zaharia, Felicia Pinte, Graţiela Ştefan Ene, Gavril Pătru, Dorin Niculescu, Cristian Nicolae şi Gavriil Pinte. Regia de montaj: Dana Lupu. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Inginer de sunet: Iulian Iancu. Redactor şi coordonator de proiect: Domnica Ţundrea. Înregistrare din anul 2016

Vineri, 11 noiembrie, ora 23.00

PREMIERĂ. „Curtea minunilor”, de Iakovos Kambanellis. Traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru. Distribuția: Cosmina Olariu, Crenguța Hariton, Coca Bloos, Alexandra Răduță, Vlad Bârzanu, Gavril Pătru, Marcela Robu, Cosmin Șofron, Marius Rizea, Mihnea Chelaru, Daniela Ioniță Marcu. Regia de studio: Janina Dicu. Sound design: Mihnea Chelaru. Redactor: Oana Cristea Grigorescu. Spectacol realizat în coproducție cu Fundația Culturală Greacă, cu ocazia Anului Iakovos Kambanellis

Duminică, 13 noiembrie, ora 19.30

„Profesorul”, de Jean Pierre Dopagne. Traducerea: Eugenia Anca Rotescu. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Attila Vizauer. Cu: Dan Tudor. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Patricia Prundea. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor şi coordonator de proiect: Crenguţa Manea. *** Over the Rainbow scenariul şi regia: Mihnea Chelariu şi Ion Andrei Puican. BRONZE WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards 2016. În distribuţie: Andrei Popov, Bianca Alexandra Chelariu. Înregistrare din anul 2015

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI

Luni, 7 noiembrie, ora 23.05

In memoriam Valeria Seciu.„ Încercarea”, de Marivaux. Adaptarea: B. Melvin. Regia artistică: Olimpia Arghir. În distribuţie: Valeria Seciu, Ion Caramitru, Mariana Mihuţ, Ion Lucian, Dumitru Furdui, Victoria Mierlescu. Regia de studio: Constantin Botez. Regia muzicală: Marga Capitanovici. Regia tehnică: Ion Mihăilescu. Înregistrare din anul 1973

Marţi, 8 noiembrie, ora 23.05

In memoriam Valeria Seciu. „Tristan”, de Thomas Mann. Dramatizarea radiofonică: Antoaneta Tănăsescu. Regia artistică: Cristian Munteanu. În distribuţie: Ion Caramitru, Valeria Seciu, George Constantin, Ileana Predescu, Ion Siminie, Alfred Demetriu, Adrian Tomescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuş Alexandrescu. Regia tehnică: Vasile Manta. Înregistrare din anul 1989

Miercuri, 9 noiembrie, ora 23.05

In memoriam Valeria Seciu. „Liliom”, de Ferenc Molnar. Adaptarea și regia artistică: Elena Negreanu. În distribuţie: Horaţiu Mălăele, Valeria Seciu, Rodica Mandache, Dorina Lazăr, Victoria Mierlescu, Dan Condurache, Alexandru Lazăr, Chiril Economu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: ing. Tatiana Andreicic. Înregistrare din anul 1989

Joi, 10 noiembrie, ora 23.05

In memoriam Valeria Seciu. „Un tramvai numit dorinţă”, de Tennessee Williams. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Dan Puican. În distribuţie: Valeria Seciu, Marius Bodochi, Medeea Marinescu, Ruxandra Sireteanu, Mihai Călin, Sorin Gheorghiu, Petre Lupu, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița. Redactor: Domnica Țundrea. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: Vasile Manta. Înregistrare din anul 2008.