Gala HOP 2025: Teatrul antic, reinterpretat de tineri actori sub privirea unui juriu de elită

Cei 25 de tineri actori selecționați pentru a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent al UNITER, vor duce în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice, în prezenta în perioada 28-31 august, la Teatrul de Stat din Constanța.

Pentru al doilea an consecutiv, direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”. Astfel, momentele artistice sunt concepute în acord cu această temă provocatoare, potrivit UNITER.

Juriul care va desemna câștigătorii ediției din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).

Premiile Galei HOP acordate de juriu sunt:

Premiul „Ștefan Iordache” – Marele Premiu

– Marele Premiu Premiul pentru cel mai bun actor (Secțiunea Individual)

(Secțiunea Individual) Premiul pentru cea mai bună actriță (Secțiunea Individual)

(Secțiunea Individual) Premiul „Cornel Todea” – Cea mai bună trupă de actori (Secțiunea Grup)

– Cea mai bună trupă de actori (Secțiunea Grup) Premiul „Sică Alexandrescu” – Premiul special al juriului

Există și Premii speciale găzduite în cadrul Galei:

Premiul pentru prestanță și rostire scenică (acordat de actrița Dorina Lazăr)

(acordat de actrița Dorina Lazăr) Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

Iar Premiul Publicului va fi acordat prin votul spectatorilor și susținătorilor online.

Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.

UNITER continuă, prin Gala Tânărului Actor – HOP, să ofere un spațiu esențial de afirmare pentru noile generații de artiști, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire și debut profesional în lumea teatrului românesc.

Urmăriți contul de Facebook și site-ul Galei HOP, pentru noutățile acestui proiect UNITER dedicat sprijinirii tinerilor actor aflați la începutul carierei.