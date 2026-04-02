Gala Premiilor UNITER 2026. Inside / Outside. Perspective. Reflecții

Pe 1 aprilie, se lansaeză Gala Premiilor UNITER 2026. Perspective. Reflecții, o campanie amplă care adună artiști, oameni de teatru, oameni de cultură, echipe, în jurul singurului eveniment de analiză la zi a fenomenului teatral românesc.

Comunicatul UNITER:

Gala Premiilor UNITER este deopotrivă un concurs și un act de reverență închinat oamenilor teatrului. Întotdeauna așteptată, comentată, primită cu bucurie, entuziasm sau cu tristeți temporare, Gala UNITER și-a croit drumul său în peisajul evenimentelor culturale din țară. Un drum solid, coerent, trainic pentru care provocările și încercările au fost necesare și binevenite, atâta timp cât ele au dus la coagularea energiilor, potențarea creativității și un salt înainte.

Gala Premiilor UNITER a ajuns la deplină maturitate. Anul acesta împlinește 36 de ani. Are istorie, tradiție, se bucură de recunoaștere unanimă. În același timp, Gala UNITER este veșnic tânără, și entuziastă, și proaspătă, și vie. Teatrul și oamenii lui îi insuflă tot timpul energii vitale. Concursul îi menține tensiunea, atractivitatea și speranța la cote maxime.

Fără a renunța la cadrul de reflecție asupra practicilor performative pe care Gala UNITER îl impune sau, mai curând, lăsând acest demers în grija juriului, invităm pe toată lumea să se bucure! De teatru, de artiști, de primăvară, de energii pozitive, de viață!

INSIDE. Perspective din interiorul Galei Premiilor UNITER 2026 / Votul Publicului

TU PE CINE VOTEZI ? Susține-ți favoritul! este o campanie despre concursul Galei și nominalizații din acest an. Despre acest interior al Galei, cu așteptări, speranțe și susțineri. Mesaje video de susţinere pline de emoție, energie și creativitate – trimise din inimă de colegii de breaslă, care sunt alături de ei și îi susțin în competiția pentru cele 16 categorii de premii. Votul va fi deschis în perioada 22-25 mai pe www.uniter.ro.

Începem cu mesajele de susținere pentru SORIN LEOVEANU și ȘTEFAN IANCU – nominalizați la Premiile UNITER, la categoria CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR. Astăzi, de la 17:00 și 19:00 pe platformele media ale UNITER.

OUTSIDE. Ecouri și reflecții despre Gala Premiilor UNITER 2026

„Gala văzută de…”, campania inițiată acum două ediții continuă și anul acesta, într-o nouă înfățișare, cu o serie de mini-interviuri la care participă artiști tineri și consacrați, oameni de teatru și de cultură, care au fost nominalizați sau nu la Gală, care au participat sau nu, dar pentru care Gala este un reper cultural an de an.

Așadar, vă invităm alături de noi, pentru a celebra împreună teatrul românesc!

Campania se desfășoară în perioada 1 aprilie – 22 mai, pe platformele media ale UNITER (www.uniter.ro, Facebook, Instagram și YouTube), cu o ritmicitate de trei postări pe zi.

Gala Premiilor UNITER 2026 – sărbătoarea teatrului românesc – va avea loc luni, 25 mai 2026 la Teatrul Odeon București, în direct pe uniter.ro.