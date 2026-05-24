Gala Premiilor UNITER, ediția 34. Să celebrăm teatrul românesc ÎMPREUNĂ!

Luni, 25 mai, ora 20:00, UNITER dezvăluie ediția 34 a premiilor teatrului românesc, la Teatrul Odeon.

Potrivit unui comunicat al UNITER, este o „sărbătoare care – pe lângă menirea de a recunoaște valorile din teatru – vorbește fără doar și poate despre fragilitatea, vulnerabilitatea culturii, dar și despre forța ei de a rezista”.

„Nu întâmplător, trofeul UNITER — creat acum 36 de ani de artistul Ion Bițan — are ca sursă de inspirație imaginea unei cărți salvate din foc în timpul Revoluției din 1989. Pentru noi, acest simbol vorbește despre supraviețuirea culturii în vremuri dificile și despre nevoia de a proteja ceea ce ne păstrează umani.

Pentru că omul este stăpânul timpului său și poartă responsabilitatea și povara descoperirilor și acțiunilor sale, credem că această manifestare culturală a lumii teatrale românești este rezultatul timpului nostru. Înfățișarea Galei Premiilor UNITER este așa cum suntem noi ÎMPREUNĂ”, precizează reprezentanții Uniunii.

Gala Premiilor UNITER poate fi urmărită în direct pe uniter.ro, pe conturile de Facebook (https://www.facebook.com/UNITERoficial) și YouTube (https://www.youtube.com/@UniterRomania) ale UNITER, pe TVR 1, TVR Cultural, TVR+, tvr.ro și pe undele Radio România Cultural.

Începând cu ora 19:00, vor fi transmise LIVE de pe covorul roșu – pe www.uniter.ro, Facebook și YouTube UNITER – sosirea artiștilor și declarațiile lor, în scurte interviuri realizate de artistul Răzvan Omotă.

Spectacolul Galei Premiilor UNITER este o creație marca Răzvan Mazilu (regia) și Dragoș Buhagiar (decorul) – pentru a doua oară împreună în această aventură.

Prezența pe scena Teatrului Odeon a unor artiști de marcă ai României, a numelor noi din industrie sau a partenerilor de tradiție va fi întreruptă doar de scurte momente muzicale ale renumitului contratenor Valer Săbăduș, alături de un cvintet format din muzicieni ai Filarmonicii „George Enescu” din București.

Palmaresul premiilor UNITER 2026 cuprinde 16 categorii de premii cu nominalizări, cinci premii de întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu – Victor Rebengiuc și Premiul președintelui.

VOTUL PUBLICULUI este deschis în perioada 22 mai, ora 00:00 și 24 mai, ora 23:59.

„Teatrul este amprenta noastră lăsată în istorie. Teatrul se confundă uneori cu dorința noastră de a trăi și poate de aceea, în 2025, comunitatea noastră teatrală a produs peste 300 de spectacole – mai mult ca niciodată și poate prea puțin față de cât am avea nevoie. Prea puțin față de cât am avea nevoie să ne strigăm gândurile, să ne mărturisim iubirea pentru viață, pentru această lume și pentru a ne împărtăși bucuriile împreună” -Dragoș Buhagiar.