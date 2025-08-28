Close Menu

    Gala Tânărului Actor HOP 2025, la Teatrul de Stat Constanța (28-31 august): Povești vechi, atitudini noi!

    Cortina se ridică! Începând de astăzi, timp de patru zile, Teatrul de Stat Constanța devine scena unde viitorul teatrului românesc pulsează în pașii curajoși ai tinerei generații. Gala Tânărului Actor – HOPprogram de tradiție al UNITER inițiat de Ion Caramitru, a ajuns la ediția cu numărul 28 și dă startul competiției care transformă poveștile antice în manifest artistic contemporan, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.

    Cei 25 de actori selecționați în iulie își vor demonstra talentul în fața publicului și a unui juriu de elităMarina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV), Andreea Grămoșteanu (actriță), Adrian Văncică (actor), Bobi Pricop (regizor) și Vladimir Anton (regizor). Ei vor decide laureații distincțiilor consacrate ale Galei.

    • Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al Galei HOP
    • Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual
    • Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual
    • Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori
    • Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului

    Alte premii, găzduite în Gala HOP:

    • Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”
    • Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița Dorina Lazăr.

    „Revenirea Galei la Constanța are pentru mine o semnificație aparte. Este un omagiu adus istoriei teatrului constănțean și Serilor Teatrului Antic din anii ʹ70 – o întoarcere simbolică la rădăcini, dar şi un pas curajos înainte. În această ediție, tradiția şi inovația nu se exclud, ci se îmbrățişează, iar energia tinerei generații devine forța care dă viață unor texte străvechi.[…] Cred în acești tineri şi în puterea lor de a duce teatrul mai departe. lar dacă îi ascultăm cu adevărat, viitorul scenei românești poate începe chiar aici, la HOP.” – Erwin Șimșenshon, directorul artistic al Galei HOP 2025.

    Concurs: 28-30 august, ora 18.00 – Sala Mare, Teatrul de Stat Constanța

    Decernarea premiilor: 31 august, ora 20.00 – Sala Studio, Teatrul de Stat Constanța

    Direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul ‘Povești vechi, atitudini noi!’.

    25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.

    Juriul din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).

    Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.

    Votul publicului este deschis exclusiv în data de 31 august, de la ora 00.00 la 17.00, pe www.galahop.ro

    PROGRAMUL COMPETIȚIEI HOP 2025

    Gazda: Sala Mare și Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța
    (intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)
    transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.

    Joi, 28 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
    Proba liberă – Grup
    Swipe right for Lysistrata – „Lysistrata”de Aristofan, ‘Antigona’ de Sofocle, „Medeea” și „Bachantele” de Euripide
    cu Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan și Denissa Rogoz

    Proba impusă și probă film
    Cristina Bordeanu
    Otniel Floruț
    Demetra Vasiliu

    Probă liberă – Individual
    Alex Gabera: Oreste – „Orestia” de Robert Icke
    Ania Petrean: Iubirea de mamă nu poate fi datată – „Troienele” de Euripide
    Aurelian Culea: Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle
    Antonia Dobocan: Nicio altă femeie nu-ți plânge sfârșitul – „Electra” de Sofocle și Euripide

    Probă impusă și probă film
    Iulia Ioana
    Laurențiu Bobeică
    Patricia Flack

    Probă liberă – Individual
    Cătălina Frunză: Cu ce te putem ajuta azi? – „Electra” de Sofocle
    Constantin Grigorescu: Or’ este or’ nu este datoria mea – „Oreste” de Euripide
    Buse Ozgul: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu

    Probă impusă și probă film
    Costin Stăncioi
    Petra Andreea Panait
    Alex Stoicescu

    Vineri, 29 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

    Probă liberă – Grup
    Interior-expus – „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian
    cu Alex Gabera și Alex Stoicescu

    Probă impusă și probă film
    Cătălina Frunză
    Constantin Grigorescu
    Antonia Dobocan

    Probă liberă – Individual
    Cătălina Gulan: Live/Trage(Die!) – „Troienele” de Euripide
    Cristina Bordeanu: Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil
    Otniel Floruț: Medeea – „Medeea” de Euripide
    Demetra Vasiliu: Manifest – „Adunarea femeilor” de Aristofan și „Medeea” de Euripide

    Probă impusă și probă film
    Denisa Tudora
    Raoul Ipate
    Teodora Tudose

    Probă liberă – Individual
    Patricia Flack: 5 Minute – „Antigona” de Sofocle
    Laurențiu Bobeică: Confesiune – „Oreste” de Euripide
    Iulia Ioana: Vă spun eu, Lysistrata! – „Lysistrata” de Aristofan

    Probă impusă și probă film
    Rania Zane
    Costinel Antone
    Veronica Odagiu

    Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

    Probă liberă – Grup
    Insula dreptății – „Orestia” (partea I), „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca
    cu Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane

    Probă impusă și probă film
    Denissa Rogoz
    Aurelian Culea
    Ania Petrean

    Probă liberă – Individual
    Denisa Tudora: Medeea de Euripide
    Costin Stăncioi: It’s Not You, It’s Medeea – „Medeea” de Euripide
    Petra Andreea Panait: În numele ei – „Hypolit” de Euripide, „Troienele” de Euripide, „Hoeforele” de Eschil și „Antigona” de Sofocle
    Veronica Odagiu: Mormântul nemernicei cățele – „Hecuba” de Euripide

    Probă impusă și probă film
    Buse Ozgul
    Cătălina Gulan
    Alex Gabera
    Andrea Mihaela Cuc

    Duminică, 31 august, ora 18.30 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

    Spectacol invitat:
    „O insulă”, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile: Ada Milea, scenografia, lighting design și video: Andu Dumitrescu
    Cu: Ștefan Mihai, Marian Adochiței, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime
    Producător: Teatrul de Stat Constanța
    Durata: 1h 40min

    Duminică, 31 august, ora 20.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

    DECERNAREA PREMIILOR HOP 2025

