Gala Tânărului Actor HOP 2025, la Teatrul de Stat Constanța (28-31 august): Povești vechi, atitudini noi!

Cortina se ridică! Începând de astăzi, timp de patru zile, Teatrul de Stat Constanța devine scena unde viitorul teatrului românesc pulsează în pașii curajoși ai tinerei generații. Gala Tânărului Actor – HOP, program de tradiție al UNITER inițiat de Ion Caramitru, a ajuns la ediția cu numărul 28 și dă startul competiției care transformă poveștile antice în manifest artistic contemporan, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.
Cei 25 de actori selecționați în iulie își vor demonstra talentul în fața publicului și a unui juriu de elită: Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV), Andreea Grămoșteanu (actriță), Adrian Văncică (actor), Bobi Pricop (regizor) și Vladimir Anton (regizor). Ei vor decide laureații distincțiilor consacrate ale Galei.
- Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al Galei HOP
- Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual
- Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual
- Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori
- Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului
Alte premii, găzduite în Gala HOP:
- Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”
- Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița Dorina Lazăr.
„Revenirea Galei la Constanța are pentru mine o semnificație aparte. Este un omagiu adus istoriei teatrului constănțean și Serilor Teatrului Antic din anii ʹ70 – o întoarcere simbolică la rădăcini, dar şi un pas curajos înainte. În această ediție, tradiția şi inovația nu se exclud, ci se îmbrățişează, iar energia tinerei generații devine forța care dă viață unor texte străvechi.[…] Cred în acești tineri şi în puterea lor de a duce teatrul mai departe. lar dacă îi ascultăm cu adevărat, viitorul scenei românești poate începe chiar aici, la HOP.” – Erwin Șimșenshon, directorul artistic al Galei HOP 2025.
Concurs: 28-30 august, ora 18.00 – Sala Mare, Teatrul de Stat Constanța
Decernarea premiilor: 31 august, ora 20.00 – Sala Studio, Teatrul de Stat Constanța
Direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul ‘Povești vechi, atitudini noi!’.
25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.
Juriul din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).
Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.
Votul publicului este deschis exclusiv în data de 31 august, de la ora 00.00 la 17.00, pe www.galahop.ro
PROGRAMUL COMPETIȚIEI HOP 2025
Gazda: Sala Mare și Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța
(intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)
transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.
Joi, 28 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Proba liberă – Grup
Swipe right for Lysistrata – „Lysistrata”de Aristofan, ‘Antigona’ de Sofocle, „Medeea” și „Bachantele” de Euripide
cu Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan și Denissa Rogoz
Proba impusă și probă film
Cristina Bordeanu
Otniel Floruț
Demetra Vasiliu
Probă liberă – Individual
Alex Gabera: Oreste – „Orestia” de Robert Icke
Ania Petrean: Iubirea de mamă nu poate fi datată – „Troienele” de Euripide
Aurelian Culea: Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle
Antonia Dobocan: Nicio altă femeie nu-ți plânge sfârșitul – „Electra” de Sofocle și Euripide
Probă impusă și probă film
Iulia Ioana
Laurențiu Bobeică
Patricia Flack
Probă liberă – Individual
Cătălina Frunză: Cu ce te putem ajuta azi? – „Electra” de Sofocle
Constantin Grigorescu: Or’ este or’ nu este datoria mea – „Oreste” de Euripide
Buse Ozgul: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu
Probă impusă și probă film
Costin Stăncioi
Petra Andreea Panait
Alex Stoicescu
Vineri, 29 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Probă liberă – Grup
Interior-expus – „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian
cu Alex Gabera și Alex Stoicescu
Probă impusă și probă film
Cătălina Frunză
Constantin Grigorescu
Antonia Dobocan
Probă liberă – Individual
Cătălina Gulan: Live/Trage(Die!) – „Troienele” de Euripide
Cristina Bordeanu: Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil
Otniel Floruț: Medeea – „Medeea” de Euripide
Demetra Vasiliu: Manifest – „Adunarea femeilor” de Aristofan și „Medeea” de Euripide
Probă impusă și probă film
Denisa Tudora
Raoul Ipate
Teodora Tudose
Probă liberă – Individual
Patricia Flack: 5 Minute – „Antigona” de Sofocle
Laurențiu Bobeică: Confesiune – „Oreste” de Euripide
Iulia Ioana: Vă spun eu, Lysistrata! – „Lysistrata” de Aristofan
Probă impusă și probă film
Rania Zane
Costinel Antone
Veronica Odagiu
Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Probă liberă – Grup
Insula dreptății – „Orestia” (partea I), „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca
cu Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane
Probă impusă și probă film
Denissa Rogoz
Aurelian Culea
Ania Petrean
Probă liberă – Individual
Denisa Tudora: Medeea de Euripide
Costin Stăncioi: It’s Not You, It’s Medeea – „Medeea” de Euripide
Petra Andreea Panait: În numele ei – „Hypolit” de Euripide, „Troienele” de Euripide, „Hoeforele” de Eschil și „Antigona” de Sofocle
Veronica Odagiu: Mormântul nemernicei cățele – „Hecuba” de Euripide
Probă impusă și probă film
Buse Ozgul
Cătălina Gulan
Alex Gabera
Andrea Mihaela Cuc
Duminică, 31 august, ora 18.30 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio
Spectacol invitat:
„O insulă”, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile: Ada Milea, scenografia, lighting design și video: Andu Dumitrescu
Cu: Ștefan Mihai, Marian Adochiței, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 1h 40min
Duminică, 31 august, ora 20.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio
DECERNAREA PREMIILOR HOP 2025