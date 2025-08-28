Gala Tânărului Actor HOP 2025, la Teatrul de Stat Constanța (28-31 august): Povești vechi, atitudini noi!

Cortina se ridică! Începând de astăzi, timp de patru zile, Teatrul de Stat Constanța devine scena unde viitorul teatrului românesc pulsează în pașii curajoși ai tinerei generații. Gala Tânărului Actor – HOP, program de tradiție al UNITER inițiat de Ion Caramitru, a ajuns la ediția cu numărul 28 și dă startul competiției care transformă poveștile antice în manifest artistic contemporan, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.

Cei 25 de actori selecționați în iulie își vor demonstra talentul în fața publicului și a unui juriu de elită: Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV), Andreea Grămoșteanu (actriță), Adrian Văncică (actor), Bobi Pricop (regizor) și Vladimir Anton (regizor). Ei vor decide laureații distincțiilor consacrate ale Galei.

Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului

Alte premii, găzduite în Gala HOP:

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița Dorina Lazăr.

„Revenirea Galei la Constanța are pentru mine o semnificație aparte. Este un omagiu adus istoriei teatrului constănțean și Serilor Teatrului Antic din anii ʹ70 – o întoarcere simbolică la rădăcini, dar şi un pas curajos înainte. În această ediție, tradiția şi inovația nu se exclud, ci se îmbrățişează, iar energia tinerei generații devine forța care dă viață unor texte străvechi.[…] Cred în acești tineri şi în puterea lor de a duce teatrul mai departe. lar dacă îi ascultăm cu adevărat, viitorul scenei românești poate începe chiar aici, la HOP.” – Erwin Șimșenshon, directorul artistic al Galei HOP 2025.

Concurs: 28-30 august, ora 18.00 – Sala Mare, Teatrul de Stat Constanța

Decernarea premiilor: 31 august, ora 20.00 – Sala Studio, Teatrul de Stat Constanța

Direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul ‘Povești vechi, atitudini noi!’.

25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.

Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.

Votul publicului este deschis exclusiv în data de 31 august, de la ora 00.00 la 17.00, pe www.galahop.ro

PROGRAMUL COMPETIȚIEI HOP 2025

Gazda: Sala Mare și Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța

(intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)

transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.

Joi, 28 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Proba liberă – Grup

Swipe right for Lysistrata – „Lysistrata”de Aristofan, ‘Antigona’ de Sofocle, „Medeea” și „Bachantele” de Euripide

cu Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan și Denissa Rogoz

Proba impusă și probă film

Cristina Bordeanu

Otniel Floruț

Demetra Vasiliu

Probă liberă – Individual

Alex Gabera: Oreste – „Orestia” de Robert Icke

Ania Petrean: Iubirea de mamă nu poate fi datată – „Troienele” de Euripide

Aurelian Culea: Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle

Antonia Dobocan: Nicio altă femeie nu-ți plânge sfârșitul – „Electra” de Sofocle și Euripide

Probă impusă și probă film

Iulia Ioana

Laurențiu Bobeică

Patricia Flack

Probă liberă – Individual

Cătălina Frunză: Cu ce te putem ajuta azi? – „Electra” de Sofocle

Constantin Grigorescu: Or’ este or’ nu este datoria mea – „Oreste” de Euripide

Buse Ozgul: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu

Probă impusă și probă film

Costin Stăncioi

Petra Andreea Panait

Alex Stoicescu

Vineri, 29 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Probă liberă – Grup

Interior-expus – „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian

cu Alex Gabera și Alex Stoicescu

Probă impusă și probă film

Cătălina Frunză

Constantin Grigorescu

Antonia Dobocan

Probă liberă – Individual

Cătălina Gulan: Live/Trage(Die!) – „Troienele” de Euripide

Cristina Bordeanu: Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil

Otniel Floruț: Medeea – „Medeea” de Euripide

Demetra Vasiliu: Manifest – „Adunarea femeilor” de Aristofan și „Medeea” de Euripide

Probă impusă și probă film

Denisa Tudora

Raoul Ipate

Teodora Tudose

Probă liberă – Individual

Patricia Flack: 5 Minute – „Antigona” de Sofocle

Laurențiu Bobeică: Confesiune – „Oreste” de Euripide

Iulia Ioana: Vă spun eu, Lysistrata! – „Lysistrata” de Aristofan

Probă impusă și probă film

Rania Zane

Costinel Antone

Veronica Odagiu

Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Probă liberă – Grup

Insula dreptății – „Orestia” (partea I), „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca

cu Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane

Probă impusă și probă film

Denissa Rogoz

Aurelian Culea

Ania Petrean

Probă liberă – Individual

Denisa Tudora: Medeea de Euripide

Costin Stăncioi: It’s Not You, It’s Medeea – „Medeea” de Euripide

Petra Andreea Panait: În numele ei – „Hypolit” de Euripide, „Troienele” de Euripide, „Hoeforele” de Eschil și „Antigona” de Sofocle

Veronica Odagiu: Mormântul nemernicei cățele – „Hecuba” de Euripide

Probă impusă și probă film

Buse Ozgul

Cătălina Gulan

Alex Gabera

Andrea Mihaela Cuc

Duminică, 31 august, ora 18.30 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

Spectacol invitat:

„O insulă”, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile: Ada Milea, scenografia, lighting design și video: Andu Dumitrescu

Cu: Ștefan Mihai, Marian Adochiței, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 1h 40min

Duminică, 31 august, ora 20.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

DECERNAREA PREMIILOR HOP 2025