GRO(O)VE sau Once is not enough

Festivalul Național de Teatru s-a deschis, anul trecut, cu un show inedit marca Radu Afrim, un spectacol-concert care a propus, pe fondul unor vremuri tulburi, o întoarcere la autenticitate. Gro(o)ve trebuia să marcheze începutul unei sărbători teatrale și atât, potrivit unui comunicat al UNITER.
Conceput de Radu Afrim (regizor asociat al FNT 2025), secondat de coregrafa Andrea Gavriliu și de scenograful Cosmin Florea, ca un eveniment unic, o singură reprezentație prezentată pe 17 octombrie 2025 la Sala Mare a Teatrului Național București, Gro(o)ve și-a asumat să trăiască total, într-o singură seară, cât pentru o stagiune întreagă.
Plin de nostalgie, umor, vulnerabilități, cu personaje aflate la granița dintre două lumi, Gro(o)ve a fost catalogat de presă ca „o declarație de rezistență prin artă”.
„Gro(o)ve a fost mai mult decât un spectacol sincretic pe un sound modern, cu inspirații populare, pe un suport vizual impresionant. A fost un spectacol manifest despre identități care se conturează doar prin întâlnirea cu celălalt… Despre iubire, melancolie, recurs la memorie, dar și despre război și despre o reînviere inedită a folclorului”, transmite UNITER.
Potrivit reprezentanților Uniunii, răsunetul din presă nu ne-a lăsat să dăm uitării o astfel de manifestare a creativității și am decis că Gro(o)ve trebuie să continue și în 2026.
„Așadar, cu entuziasm și bucurie, anunțăm că spectacolul Gro(o)ve, co-producție UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, va avea două reprezentații la Sala „Ion Caramitru”, miercuri, 17 iunie și joi, 18 iunie, la ora 19:00”, se arată în comunicat.
Biletele la aceste două reprezentații se vor pune în vânzare miercuri, 20 mai, ora 12.00, concomitent pe site-urile www.tnb.ro, www.bilet.ro, precum și la casa de bilete a TNB.
Gro(o)ve
Scenariu și regie: Radu Afrim
Scenografie: Cosmin Florea
Coregrafi și performeri: Andrei Bouariu, Eva Danciu, Andrea Gavriliu, Tamara Găgeatu, Bianca Geantă, Flavia Giurgiu, Mariana Gavriciuc, Robert Popa, Filip Stoica, Teodora Velescu, Alice Veliche
Actori și performeri: Marius Manole, Flavia Giurgiu, Eduard Chimac, Ciprian Chiujdea, Răzvan Conțu, Iustin Danalache, Valentina Kocsis
Soliste: Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruzsina Szabó
Muzicieni: Cătălin Răducanu (pian), Andrei Petrache (pian), Philip Goron (percuții), Vitályos Lehel (contrabas)
Video design: Andrei Cozlac
Lighting design: Cristian Șimon
Camera live: Constantin Șimon, Mircea Anca
Producție: Maria Rotar
Co-producători: UNITER și TNB
Durata: 2h 30min
1.
OCHII TĂI MĂSLINE NEGRE
Voce: Corina Sîrghi
Pian: Cătălin Răducanu
Contrabas: Vitályos Lehel
Beatbox: Iustin Danalache
Dans: Răzvan Conțu / Andrea Gavriliu / Flavia Giurgiu / Valentia Kocsis / Teodora Velescu
2.
AER
Voce: Luiza Zan
Coregrafie: Flavia Giurgiu
Dans: Flavia Giurgiu / Marius Manole
Pian: Andrei Petrache
Percuții: Philip Goron
Contrabas: Vitályos Lehel
3.
DIMINEAȚA
Voce: Ana Everling
Coregrafie și dans: Eva Danciu
Muzică: Beats y Bateria
4.
SÂRBA LĂLĂITĂ
Voce: Ana Everling
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Andrea Gavriliu / Eduard Chimac
5.
ARRÓL ALÓL SÖTÉTEN BORUL AZ ÉG (DINSPRE APUS, CERUL SE ÎNNOREAZĂ)
Voce: Fruzsina Szabó
Coregrafie și dans: Andrei Bouariu
Contrabas: Vitályos Lehel
6.
CÂT E SATU′ MEU DE MARE
Voce: Ioana Milculescu Feat Max Constant
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Iustin Danalache / Mariana Gavriciuc / Tamara Găgeatu / Filip Stoica
Muzica: Alexe Marius Andrei
7.
DORU′ CA PĂDUREA
Voce: Ioana Milculescu
Coregrafie și dans: Alice Veliche
Muzica: Alexe Marius Andrei
8.
PĂHĂRELUL
Voce: Corina Sîrghi
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Eduard Chimac / Iustin Danalache / Robert Popa / Filip Stoica
Pian: Cătălin Răducanu
Contrabas: Vitályos Lehel
9.
DE CÂND MAMA M-O FĂCUT
Voce: Ana Everling
Coregrafie și dans: Teodora Velescu
10.
DOMOKOSI SÖRKERTBEN (LA BIRT IN SÂNDOMINIC)
Voce: Fruzsina Szabó
Coregrafie și dans: Mariana Gavriciuc
Pian: Cătălin Răducanu
Contrabas: Vitályos Lehel
11.
HAI MÂNDRUȚO LA DUMBRAVĂ
Voce: Domnica Trop
Coregrafie și remix: Andrea Gavriliu
Dans: Andrei Bouariu / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Bianca Geantă / Valentina Kocsis / Teodora Velescu
12.
ELOSZTOTTÁK A BÁNATOT (CÂND TRISTEȚE-AU ÎMPĂRȚIT )
Voce: Fruzsina Szabó
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Andrei Bouariu / Eva Danciu / Bianca Geantă /Teodora Velescu
Contrabas: Vitályos Lehel
13.
DE OFTAT CE-AM OFTAT EU
Voce: Ioana Milculescu
14.
ANICA
Voce: Corina Sîrghi
Coregrafie: Alice Veliche
Dans: Alice Veliche / Răzvan Conțu
Pian: Cătălin Răducanu
Contrabas: Vitályos Lehe
15.
FLOARE ALBĂ
Voce: Luiza Zan
Coregrafie și dans: Tamara Găgeatu / Bianca Geantă / Ciprian Chiujdea
Pian: Andrei Petrache
Percuții : Philip Goron
Contrabas: Vitályos Lehel
16.
DOINA ÎNGERULUI
Voce: Luiza Zan
Coregrafie și dans: Flavia Giurgiu
Pian: Andrei Petrache
Percuții: Philip Goron
Contrabas: Vitályos Lehe
17.
BĂTRÂNEASCA
Voce: Ana Everling
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Andrei Bouariu / Eduard Chimac / Cirpian Chiujdea / Iustin Danalache / Eva Danciu / Andrea Gavriliu / Mariana Gavriciuc / Tamara Găgeatu / Bianca Geantă / Valentina Kocsis / Robert Popa / Teodora Velescu