Close Menu

    GRO(O)VE sau Once is not enough

    By Updated: Teatru, Muzica si Film
    Foto: Florin Biola

    Festivalul Național de Teatru s-a deschis,  anul trecut, cu un show inedit marca Radu Afrim, un spectacol-concert care a propus, pe fondul unor vremuri tulburi, o întoarcere la autenticitate. Gro(o)ve trebuia să marcheze începutul unei sărbători teatrale și atât, potrivit unui comunicat al UNITER. 

    Conceput de Radu Afrim (regizor asociat al FNT 2025), secondat de coregrafa Andrea Gavriliu și de scenograful Cosmin Florea, ca un eveniment unic, o singură reprezentație prezentată pe 17 octombrie 2025 la Sala Mare a Teatrului Național București, Gro(o)ve și-a asumat să trăiască total, într-o singură seară, cât pentru o stagiune întreagă. 

    foto: Florin Biolan

    Plin de nostalgie, umor, vulnerabilități, cu personaje aflate la granița dintre două lumi, Gro(o)ve a fost catalogat de presă ca „o declarație de rezistență prin artă”. 

    foto: Mihaela Marin

    „Gro(o)ve a fost mai mult decât un spectacol sincretic pe un sound modern, cu inspirații populare, pe un suport vizual impresionant. A fost un spectacol manifest despre identități care se conturează doar prin întâlnirea cu celălalt… Despre iubire, melancolie, recurs la memorie, dar și despre război și despre o reînviere inedită a folclorului”, transmite UNITER. 

    foto: Mihaela Marin

    Potrivit reprezentanților Uniunii, răsunetul din presă nu ne-a lăsat să dăm uitării o astfel de manifestare a creativității și am decis că Gro(o)ve trebuie să continue și în 2026.

    foto: Mihaela Marin

     „Așadar, cu entuziasm și bucurie, anunțăm că spectacolul Gro(o)ve, co-producție UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, va avea două reprezentații la Sala „Ion Caramitru”, miercuri, 17 iunie și joi, 18 iunie, la ora 19:00”, se arată în comunicat.

    foto: Mihaela Marin

    Biletele la aceste două reprezentații se vor pune în vânzare miercuri, 20 mai, ora 12.00, concomitent pe site-urile www.tnb.ro, www.bilet.ro, precum și la casa de bilete a TNB. 

    Gro(o)ve

    Scenariu și regie: Radu Afrim

    Scenografie: Cosmin Florea

    Coregrafi și performeri: Andrei Bouariu, Eva Danciu, Andrea Gavriliu, Tamara Găgeatu, Bianca Geantă, Flavia Giurgiu, Mariana Gavriciuc, Robert Popa, Filip Stoica, Teodora Velescu, Alice Veliche

    Actori și performeri: Marius Manole, Flavia Giurgiu, Eduard Chimac, Ciprian Chiujdea, Răzvan Conțu, Iustin Danalache, Valentina Kocsis

    Soliste: Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruzsina Szabó

    Muzicieni: Cătălin Răducanu (pian), Andrei Petrache (pian), Philip Goron (percuții), Vitályos Lehel (contrabas)

    Video design: Andrei Cozlac

    Lighting design: Cristian Șimon

    Camera live: Constantin Șimon, Mircea Anca

    Producție: Maria Rotar

    Co-producători: UNITER și TNB

    Durata: 2h 30min 

    foto: Florin Biolan

    1.
    OCHII TĂI MĂSLINE NEGRE
    Voce: Corina Sîrghi
    Pian: Cătălin Răducanu
    Contrabas: Vitályos Lehel
    Beatbox: Iustin Danalache
    Dans: Răzvan Conțu / Andrea Gavriliu / Flavia Giurgiu / Valentia Kocsis / Teodora Velescu

    2.
    AER
    Voce: Luiza Zan
    Coregrafie: Flavia Giurgiu
    Dans: Flavia Giurgiu / Marius Manole
    Pian: Andrei Petrache
    Percuții: Philip Goron
    Contrabas: Vitályos Lehel
     
    3.
    DIMINEAȚA
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie și dans: Eva Danciu
    Muzică: Beats y Bateria

    4.  
    SÂRBA LĂLĂITĂ
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: Andrea Gavriliu / Eduard Chimac

    5.
    ARRÓL ALÓL SÖTÉTEN BORUL AZ ÉG (DINSPRE APUS, CERUL SE ÎNNOREAZĂ)
    Voce: Fruzsina Szabó
    Coregrafie și dans: Andrei Bouariu
    Contrabas: Vitályos Lehel
     
    6.
    CÂT E SATU′ MEU DE MARE
    Voce: Ioana Milculescu Feat Max Constant
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: Iustin Danalache / Mariana Gavriciuc / Tamara Găgeatu / Filip Stoica
    Muzica: Alexe Marius Andrei
     
    7.  
    DORU′ CA PĂDUREA
    Voce: Ioana Milculescu
    Coregrafie și dans: Alice Veliche
    Muzica: Alexe Marius Andrei
     
    8.  
    PĂHĂRELUL
    Voce: Corina Sîrghi
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: Eduard Chimac / Iustin Danalache / Robert Popa / Filip Stoica
    Pian: Cătălin Răducanu
    Contrabas: Vitályos Lehel
     
    9.  
    DE CÂND MAMA M-O FĂCUT
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie și dans: Teodora Velescu
     
    10.  
    DOMOKOSI SÖRKERTBEN (LA BIRT IN SÂNDOMINIC)
    Voce: Fruzsina Szabó
    Coregrafie și dans: Mariana Gavriciuc
    Pian: Cătălin Răducanu
    Contrabas: Vitályos Lehel
     
    11.  
    HAI MÂNDRUȚO LA DUMBRAVĂ
    Voce: Domnica Trop
    Coregrafie și remix: Andrea Gavriliu
    Dans: Andrei Bouariu / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Bianca Geantă / Valentina Kocsis / Teodora Velescu
     
    12.  
    ELOSZTOTTÁK A BÁNATOT (CÂND TRISTEȚE-AU ÎMPĂRȚIT )
    Voce: Fruzsina Szabó
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: Andrei Bouariu / Eva Danciu / Bianca Geantă /Teodora Velescu
    Contrabas: Vitályos Lehel
     
    13.  
    DE OFTAT CE-AM OFTAT EU
    Voce: Ioana Milculescu

    14.
    ANICA
    Voce: Corina Sîrghi
    Coregrafie: Alice Veliche
    Dans: Alice Veliche / Răzvan Conțu
    Pian: Cătălin Răducanu
    Contrabas: Vitályos Lehe

    15.
    FLOARE ALBĂ
    Voce: Luiza Zan
    Coregrafie și dans: Tamara Găgeatu / Bianca Geantă / Ciprian Chiujdea
    Pian: Andrei Petrache
    Percuții : Philip Goron
    Contrabas: Vitályos Lehel
     
    16.
    DOINA ÎNGERULUI
    Voce: Luiza Zan
    Coregrafie și dans: Flavia Giurgiu
    Pian: Andrei Petrache
    Percuții: Philip Goron
    Contrabas: Vitályos Lehe

    17.
    BĂTRÂNEASCA
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: Andrei Bouariu / Eduard Chimac / Cirpian Chiujdea / Iustin Danalache / Eva Danciu / Andrea Gavriliu / Mariana Gavriciuc / Tamara Găgeatu / Bianca Geantă / Valentina Kocsis / Robert Popa / Teodora Velescu

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.