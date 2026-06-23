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    GRO(O)VE – un spectacol pe sufletul FITS, o bucurie a întregii ființe

    By Teatru, Muzica si Film

    GRO(O)VE, spectacolul-eveniment creat de Radu Afrim, ajunge la FITS 2026 în două reprezentații, la Sibiu.

    GRO(O)VE s-a născut în octombrie 2025, cu o singură și clară misiune: de a marca începutul unei sărbători teatrale – Festivalul Național de Teatru.

    Conceput ca un eveniment unic de Radu Afrim (regizor asociat al FNT 2025), secondat de coregrafa Andrea Gavriliu și de scenograful Cosmin Florea, spectacolul GRO(O)VE a fost prezentat pe 17 octombrie 2025 la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național București și și-a asumat să trăiască total, într-o singură seară, cât pentru o stagiune întreagă.

    Ecourile pozitive din presă și social media nu ne-au lăsat să dăm uitării o astfel de manifestare a creativității și a rezistenței prin artă și am decis că GRO(O)VE trebuie să continue.

    Devenit co-producție UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, GRO(O)VE a revenit cu o și mai puternică dorință de a încânta publicul. S-a întâmplat asta din nou în 17 și 18 iunie, la Sala „Ion Caramitru” a Naționalului bucureștean.

    Tot în acele zile, reprezentanții Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu ne-au făcut o propunere de nerefuzat: GRO(O)VE să facă parte din programul ediției cu numărul 33 al unuia dintre cele mai mari și importante festivaluri ale artelor spectacolului din lume.

    „Am luat o decizie rapidă, dar necesară, pentru ca un spectacol extraordinar să poată înlocui un spectacol extraordinar care nu mai poate veni, în cele mai bune condiţii. Este vorba despre un eveniment care a deschis Festivalul Naţional de Teatru anul trecut şi care implică o producţie complexă şi numeroase personalităţi artistice.” (Constantin Chiriac, președintele FITS)

    Așadar, două reprezentații ale show-ului inedit GRO(O)VE, co-producție UNITER și TNB, sunt programate miercuri, 24 iunie, ora 21.00 și joi, 25 iunie, ora 18.00, la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Lulu, în cadrul Sezonului românesc al FITS 2026. Turneul GRO(O)VE la FITS Sibiu este realizat cu sprijinul Teatrului Excelsior din București.

    Credem că prezența GRO(O)VE la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este o manifestare a firescului în teatru, o pledoarie pentru artă și o îmbiere de a gusta din roadele unei conexiuni profunde între artiști care oferă din energia și bucuria lor.

    Alături de cei 40 de artiști, puși în valoare cu atâta generozitate de Radu Afrim, promitem să oferim publicului din Sibiu, în 18 tablouri, poate unul dintre cele mai captivante spectacole de anul acesta. Un GRO(O)VE pe sufletul FITS, o bucurie a întregii ființe, o suspendare în starea de grație.

    Gro(o)ve

    Scenariul și regia: Radu Afrim

    Scenografia: Cosmin Florea

    Coregrafi și performeri: Andrei Bouariu, Eva Danciu, Andrea Gavriliu, Elena Foriș, Tamara Găgeatu, Flavia Giurgiu, Filip Stoica, Teodora Velescu, Alice Veliche

    Actori și performeri: Ștefan Iancu, Flavia Giurgiu, Alex Burcă, Cezara Borger, Eduard Chimac, Ciprian Chiujdea, Răzvan Conțu, David Darie, Elena Foriș, Sebastian Luca, Valentina Kocsis, Andrada Oltean, Jacqueline Stan

    Soliste: Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruzsina Szabó

    Muzicieni: Andrei Petrache (pian), Philip Goron (percuții), Mike Alex (contrabas), Vitályos Lehel (contrabas)

    Video design: Andrei Cozlac

    Lighting design: Cristian Șimon

    Camera live și operare video: Mircea Anca, Florin Boicescu

    Sunet live: Bogdan Gadola, Sorin Brehuescu

    Producție: Maria Rotar

    Co-producători: UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

    Durata: 1h 30min

    Tablouri

    1.
    OCHII TĂI MĂSLINE NEGRE
    Voce: Corina Sîrghi
    Pian: Andrei Petrache
    Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

    2.
    AER
    Voce: Luiza Zan
    Coregrafie: Flavia Giurgiu
    Dans: Flavia Giurgiu / Ștefan Iancu
    Pian: Andrei Petrache
    Percuții: Philip Goron
    Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

    3.
    DIMINEAȚA
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie și dans: Eva Danciu
    Muzică: Beats y Bateria

    4.
    SÂRBA LĂLĂITĂ
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie: Andrea Gavriliu

    Dans: Andrea Gavriliu / Eduard Chimac
    Tobe: Philip Goron

    5.
    ARRÓL ALÓL SÖTÉTEN BORUL AZ ÉG (DINSPRE APUS, CERUL SE ÎNNOREAZĂ)
    Voce: Fruzsina Szabó
    Coregrafie și dans: Andrei Bouariu
    Contrabas: Vitályos Lehel

    6.
    CÂT E SATU′ MEU DE MARE
    Voce: Ioana Milculescu Feat Max Constant
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: David Darie / Elena Foriș / Tamara Găgeatu / Filip Stoica / Valentina Kocsis
    Muzica: Alexe Marius Andrei

    7.
    DORU′ CA PĂDUREA
    Voce: Ioana Milculescu
    Coregrafie și dans: Alice Veliche
    Muzica: Alexe Marius Andrei

    8.
    PĂHĂRELUL
    Voce: Corina Sîrghi
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Andrei Bouariu / Filip Stoica
    Pian: Andrei Petrache
    Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

    9.
    DE CÂND MAMA M-O FĂCUT
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie și dans: Teodora Velescu
    Muzica: Kónya Ütő Bence

    10.
    DOMOKOSI SÖRKERTBEN (LA BIRT IN SÂNDOMINIC)
    Voce: Fruzsina Szabó
    Dans: Filip Stoica
    Muzica: Kónya Ütő Bence
    Contrabas: Vitályos Lehel

    11.
    HAI MÂNDRUȚO LA DUMBRAVĂ
    Voce: Domnica Trop
    Coregrafie și remix: Andrea Gavriliu
    Dans: Andrei Bouariu / Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Elena Foriș / Valentina Kocsis / Teodora Velescu

    12.
    ÉN VAGYOK A FALU ROSSZA (RĂUL SATULUI)
    Voce: Fruzsina Szabó
    Coregrafie și dans: Andrea Gavriliu
    Pian: Andrei Petrache
    Contrabas: Vitályos Lehel

    13.
    ELOSZTOTTÁK A BÁNATOT (CÂND TRISTEȚE-AU ÎMPĂRȚIT)
    Voce: Fruzsina Szabó
    Coregrafie: Andrea Gavriliu, Andrei Bouariu, Eva Danciu, Teodora Velescu
    Dans: Andrei Bouariu / Eva Danciu / Teodora Velescu
    Contrabas: Vitályos Lehel

    14.
    DE OFTAT CE-AM OFTAT EU
    Voce: Ioana Milculescu

    15.
    ANICA
    Voce: Corina Sîrghi
    Coregrafie: Alice Veliche
    Dans: Alice Veliche / Răzvan Conțu
    Pian: Andrei Petrache
    Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

    16.
    SEARA
    Voce: Luiza Zan
    Pian: Andrei Petrache
    Percuții: Philip Goron
    Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

    17.
    DOINA ÎNGERULUI
    Voce: Luiza Zan
    Coregrafie și dans: Flavia Giurgiu
    Pian: Andrei Petrache
    Percuții: Philip Goron
    Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

    18.
    BĂTRÂNEASCA
    Voce: Ana Everling
    Coregrafie: Andrea Gavriliu
    Dans: Andrei Bouariu / Alex Burcă / Cezara Borger / Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Elena Foriș / Andrea Gavriliu / Tamara Găgeatu / Valentina Kocsis / Sebastian Luca / Andrada Oltean / Jacqueline Stan / Teodora Velescu

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