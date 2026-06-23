GRO(O)VE – un spectacol pe sufletul FITS, o bucurie a întregii ființe

GRO(O)VE, spectacolul-eveniment creat de Radu Afrim, ajunge la FITS 2026 în două reprezentații, la Sibiu.

GRO(O)VE s-a născut în octombrie 2025, cu o singură și clară misiune: de a marca începutul unei sărbători teatrale – Festivalul Național de Teatru.

Conceput ca un eveniment unic de Radu Afrim (regizor asociat al FNT 2025), secondat de coregrafa Andrea Gavriliu și de scenograful Cosmin Florea, spectacolul GRO(O)VE a fost prezentat pe 17 octombrie 2025 la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național București și și-a asumat să trăiască total, într-o singură seară, cât pentru o stagiune întreagă.

Ecourile pozitive din presă și social media nu ne-au lăsat să dăm uitării o astfel de manifestare a creativității și a rezistenței prin artă și am decis că GRO(O)VE trebuie să continue.

Devenit co-producție UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, GRO(O)VE a revenit cu o și mai puternică dorință de a încânta publicul. S-a întâmplat asta din nou în 17 și 18 iunie, la Sala „Ion Caramitru” a Naționalului bucureștean.

Tot în acele zile, reprezentanții Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu ne-au făcut o propunere de nerefuzat: GRO(O)VE să facă parte din programul ediției cu numărul 33 al unuia dintre cele mai mari și importante festivaluri ale artelor spectacolului din lume.

„Am luat o decizie rapidă, dar necesară, pentru ca un spectacol extraordinar să poată înlocui un spectacol extraordinar care nu mai poate veni, în cele mai bune condiţii. Este vorba despre un eveniment care a deschis Festivalul Naţional de Teatru anul trecut şi care implică o producţie complexă şi numeroase personalităţi artistice.” (Constantin Chiriac, președintele FITS)

Așadar, două reprezentații ale show-ului inedit GRO(O)VE, co-producție UNITER și TNB, sunt programate miercuri, 24 iunie, ora 21.00 și joi, 25 iunie, ora 18.00, la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Lulu, în cadrul Sezonului românesc al FITS 2026. Turneul GRO(O)VE la FITS Sibiu este realizat cu sprijinul Teatrului Excelsior din București.

Credem că prezența GRO(O)VE la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este o manifestare a firescului în teatru, o pledoarie pentru artă și o îmbiere de a gusta din roadele unei conexiuni profunde între artiști care oferă din energia și bucuria lor.

Alături de cei 40 de artiști, puși în valoare cu atâta generozitate de Radu Afrim, promitem să oferim publicului din Sibiu, în 18 tablouri, poate unul dintre cele mai captivante spectacole de anul acesta. Un GRO(O)VE pe sufletul FITS, o bucurie a întregii ființe, o suspendare în starea de grație.

Gro(o)ve

Scenariul și regia: Radu Afrim

Scenografia: Cosmin Florea

Coregrafi și performeri: Andrei Bouariu, Eva Danciu, Andrea Gavriliu, Elena Foriș, Tamara Găgeatu, Flavia Giurgiu, Filip Stoica, Teodora Velescu, Alice Veliche

Actori și performeri: Ștefan Iancu, Flavia Giurgiu, Alex Burcă, Cezara Borger, Eduard Chimac, Ciprian Chiujdea, Răzvan Conțu, David Darie, Elena Foriș, Sebastian Luca, Valentina Kocsis, Andrada Oltean, Jacqueline Stan

Soliste: Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruzsina Szabó

Muzicieni: Andrei Petrache (pian), Philip Goron (percuții), Mike Alex (contrabas), Vitályos Lehel (contrabas)

Video design: Andrei Cozlac

Lighting design: Cristian Șimon

Camera live și operare video: Mircea Anca, Florin Boicescu

Sunet live: Bogdan Gadola, Sorin Brehuescu

Producție: Maria Rotar

Co-producători: UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 1h 30min

Tablouri

1.

OCHII TĂI MĂSLINE NEGRE

Voce: Corina Sîrghi

Pian: Andrei Petrache

Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

2.

AER

Voce: Luiza Zan

Coregrafie: Flavia Giurgiu

Dans: Flavia Giurgiu / Ștefan Iancu

Pian: Andrei Petrache

Percuții: Philip Goron

Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

3.

DIMINEAȚA

Voce: Ana Everling

Coregrafie și dans: Eva Danciu

Muzică: Beats y Bateria

4.

SÂRBA LĂLĂITĂ

Voce: Ana Everling

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Andrea Gavriliu / Eduard Chimac

Tobe: Philip Goron

5.

ARRÓL ALÓL SÖTÉTEN BORUL AZ ÉG (DINSPRE APUS, CERUL SE ÎNNOREAZĂ)

Voce: Fruzsina Szabó

Coregrafie și dans: Andrei Bouariu

Contrabas: Vitályos Lehel

6.

CÂT E SATU′ MEU DE MARE

Voce: Ioana Milculescu Feat Max Constant

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: David Darie / Elena Foriș / Tamara Găgeatu / Filip Stoica / Valentina Kocsis

Muzica: Alexe Marius Andrei

7.

DORU′ CA PĂDUREA

Voce: Ioana Milculescu

Coregrafie și dans: Alice Veliche

Muzica: Alexe Marius Andrei

8.

PĂHĂRELUL

Voce: Corina Sîrghi

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Andrei Bouariu / Filip Stoica

Pian: Andrei Petrache

Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

9.

DE CÂND MAMA M-O FĂCUT

Voce: Ana Everling

Coregrafie și dans: Teodora Velescu

Muzica: Kónya Ütő Bence

10.

DOMOKOSI SÖRKERTBEN (LA BIRT IN SÂNDOMINIC)

Voce: Fruzsina Szabó

Dans: Filip Stoica

Muzica: Kónya Ütő Bence

Contrabas: Vitályos Lehel

11.

HAI MÂNDRUȚO LA DUMBRAVĂ

Voce: Domnica Trop

Coregrafie și remix: Andrea Gavriliu

Dans: Andrei Bouariu / Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Elena Foriș / Valentina Kocsis / Teodora Velescu

12.

ÉN VAGYOK A FALU ROSSZA (RĂUL SATULUI)

Voce: Fruzsina Szabó

Coregrafie și dans: Andrea Gavriliu

Pian: Andrei Petrache

Contrabas: Vitályos Lehel

13.

ELOSZTOTTÁK A BÁNATOT (CÂND TRISTEȚE-AU ÎMPĂRȚIT)

Voce: Fruzsina Szabó

Coregrafie: Andrea Gavriliu, Andrei Bouariu, Eva Danciu, Teodora Velescu

Dans: Andrei Bouariu / Eva Danciu / Teodora Velescu

Contrabas: Vitályos Lehel

14.

DE OFTAT CE-AM OFTAT EU

Voce: Ioana Milculescu

15.

ANICA

Voce: Corina Sîrghi

Coregrafie: Alice Veliche

Dans: Alice Veliche / Răzvan Conțu

Pian: Andrei Petrache

Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

16.

SEARA

Voce: Luiza Zan

Pian: Andrei Petrache

Percuții: Philip Goron

Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

17.

DOINA ÎNGERULUI

Voce: Luiza Zan

Coregrafie și dans: Flavia Giurgiu

Pian: Andrei Petrache

Percuții: Philip Goron

Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel

18.

BĂTRÂNEASCA

Voce: Ana Everling

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Dans: Andrei Bouariu / Alex Burcă / Cezara Borger / Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Elena Foriș / Andrea Gavriliu / Tamara Găgeatu / Valentina Kocsis / Sebastian Luca / Andrada Oltean / Jacqueline Stan / Teodora Velescu