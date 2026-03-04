Întâlnire cu dramaturgul canadian Étienne Lepage la UNITER

Uniunea Teatrală din România – UNITER găzduiește pe 9 martie 2026, la ora 12.00, o întâlnire publică cu dramaturgul canadian Étienne Lepage, una dintre vocile relevante ale dramaturgiei contemporane francofone.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” și Ambasada Canadei în România, îi va reuni pe Étienne Lepage și traducătoarea Alice Ionescu într-un dialog moderat de teatrologul Amalia Tănase, consultant artistic al proiectului „Așa grăit-a”.

Potrivit unui comunicat al UNITER, întâlnirea va fi deschisă de regizorul Theodor-Cristian Popescu, care va susține o scurtă introducere din perspectiva relației sale profesionale cu autorul. Acesta i-a fost profesor lui Étienne Lepage și a semnat montarea spectacolului său de absolvire la National Theatre School of Canada, marcând debutul dramaturgic al acestuia.

Dialogul organizat cu sprijinul UNITER propune o conversație despre mecanismele scriiturii contemporane, relația dintre limbaj și universalitatea mesajului, precum și despre provocările traducerii unui text construit pe ambiguitate, fragmentare și tensiune ideologică.

Prezența autorului la București are loc în contextul montării la UNATC „I.L. Caragiale” a textului său „Așa grăit-a”, apărut și în România în volumul „Dramaturgie contemporană din Québec”, publicat de Fundația Culturală „Camil Petrescu”.

Étienne Lepage se remarcă în dramaturgia contemporană autohtonă, fiind publicat de Dramaturges Éditeurs, piesele sale fiind montate pe scene importante din Montréal și Europa.

Producții recente precum „Trop humains”, realizată la Théâtre de Quat’Sous sau „Malaise dans la civilisation”, coprodus de Festival TransAmériques, confirmă interesul său constant pentru raportul dintre sfera politică, identitate socială și fragilitatea subiectului contemporan.

Textul „Așa grăit-a” este conceput ca o dezbatere performativă în care afirmația și îndoiala coexistă, iar discursul devine spațiu de confruntare. Limbajul este tratat simultan ca instrument de putere și spațiu de vulnerabilizare, generând un câmp de idei care se contrazic, se fisurează și nasc un conflict necesar.

Dialogul de la UNITER va oferi publicului ocazia de a înțelege procesul de creație din spatele scriiturii lui Étienne Lepage, precum și de a consolida relațiile cu dramaturgia canadiană contemporană. Spectacolul devine astfel un spațiu de gândire critică, în care sensul nu este livrat, ci negociat în timp real cu spectatorul.

Întâlnirea precede premiera spectacolului „Așa grăit-a”, în regia Elenei Tudorache, producție UNATC „I. L. Caragiale” 2026, care va avea loc pe 10 și 11 martie, ora 19.00, la Sala „Ileana Berlogea”.

Spectacolul reprezintă disertația regizoarei și explorează, printr-o construcție fragmentară și performativă, criza sensului într-un context social marcat de polarizare și radicalizare discursivă.

Prin găzduirea acestui dialog, UNITER creează un cadru de întâlnire directă între dramaturgia internațională contemporană și scena teatrală românească, consolidând rolul instituției ca spațiu de reflecție și schimb profesional.