International Program in Scenography, a 4-a ediție: GALA „Face to Face. Who is the Other?”, pe Faleza Lacului Siutghiol din Ovidiu

Cea de-a patra ediție a International Program in Scenography, GALA „Face to Face. Who is the Other?”, se încheie sâmbătă, cu o expoziție publică și concertul „Orlando Trip” susținut de grupul austriac Fox on Ice, pe Faleza Lacului Siutghiol din Ovidiu.

Organizat anual de Centrul Român OISTAT, programul este o rezidență artistică internațională unică în România, care anul acesta a reunit 20 de studenți și artiști emergenți din 12 țări și regiuni ale lumii (scenografi, light designeri, sound designeri, arhitecți, coregrafi, regizori, performeri din România, Italia, Mexic, Marea Britanie, Ucraina, Germania, Georgia, Polonia, SUA, Hong Kong, China, Taiwan, Japonia) și 5 mentori internaționali. Aceștia au colaborat timp de două săptămâni în cadrul atelierelor susținute în Castrul Roman și pe faleza lacului Siutghiol din Ovidiu, Constanța, pentru a crea instalațiile site-specific ce vor fi vernisate în cadrul Galei.

Cei cinci mentori sub îndrumarea cărora au fost create instalațiile IPS 2025 sunt:

CHARLES CHEMIN (FR / SUA): Regizor, dramaturg și designer de lumini pentru teatru, dans și operă.

ABY COHEN (BR / UK): Scenograf, designer de expoziție, curator, director artistic și profesor, președinte OISTAT International.

DRAGOȘ BUHAGIAR (RO): Scenograf de decor și de costume pentru teatru și operă, președinte UNITER.

JANAÍNA SUAUDEAU (FR / BR): Actriță, regizoare și traducătoare.

SEAN CROWLEY (UK): Scenograf de teatru, film, operă și televiziune, Șeful catedrei de Teatru la Royal Welsh College of Music & Drama.

Gala se va încheia cu un concert al trupei Fox on Ice din Austria, proiectul artistului vizual și muzicianului Christian Maïr și al Annei Luca Poloni, regizoare, scriitoare și actriță. Spectacolul „Orlando Trip” este un concert la intersecția creativă dintre muzică, literatură, film și teatru care îi va încânta deopotrivă pe cinefili, pe iubitorii de muzică și pe pasionații de literatură. „Orlando Trip” s-a jucat în teatre și festivaluri internaționale în Turcia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Grecia, Slovenia, Israel, Sri Lanka și România.