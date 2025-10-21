Johann Strauss Ensemble & Russell McGregor revin în România; un nou turneu al concertului „Best of Vienna”

Johann Strauss Ensemble, una dintre cele mai apreciate orchestre de muzică clasică din Austria, revine și în acest an pe scenele din România pentru al 21-lea an consecutiv.

Va susține o nouă serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă prezentate în turneu național.

Sub bagheta maestrului violonist și dirijor Russell McGregor, concertul de tradiție „Best of Vienna” va fi prezentat iubitorilor de muzică clasică, conform următorului program: