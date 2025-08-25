Laureații Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR) 2025

A 17-a ediție a Festivalul de Film și Istorii Râșnov (8-24 august) și-a desemnat câștigătorii competiției de film documentar, în cadrul cărei au fost selecționate 9 producții internaționale.

Filmul Durerea și mila – Franța regimului de la Vichy dinamitată al regizorului francez Joseph Beauregard a câștigat marele premiu, acordat de Juriul de Profesioniști FFIR, format din criticul de film Irina-Margareta Nistor, regizorul francez Nicolas Jallot, regizorul american de origine română Alex Gherman și regizorul american Yoni Goldstein.

În această peliculă, cineastul Joseph Beauregard explorează impactul pe care filmul Le chagrin et la pitie / Tristețea și mila, lansat în 1971, l-a avut în societatea franceză confruntată în premieră cu adevăruri dure despre regimul pro-nazist de la Vichy.

Mențiune Specială a primit, din partea aceluiași juriu, cineasta româncă Ioana Grigore, pentru filmul Leo Records: Strictly for our friends / Leo Records: Doar pentru prietenii noștri, film care urmărește traseul vieții octogenarului producător muzical Leo Feigin, născut în URSS și emigrat ilegal în Marea Britanie în 1973, unde promovează muzica de avangardă din țara sa de origine.

Premiul Juriului de Liceeni FFIR 2025 (format din Petru Flencana, Iulia Gabriela Ilie, Ana Ioana Vasile, Clara Teodora Bucur și Tomas Slăvescu și coordonat regizorul Șerban Georgescu) a fost acordat producției americane Sex in the Soviet Union / Sex în Uniunea Sovietică, în regia lui Chad Gracia. Excelenta analiză a moravurilor, obiceiurilor și ipocriziei din domeniul vast al sexualității în vremuri totalitare, filmul lui Gracia a primit și Premiul Publicului FFIR 2025.

Cu ocazia festivității de premiere găzduite de Cinematograful „Amza Pellea” din Râșnov, directorul FFIR, Mihai Dragomir, a anunțat că, începând cu ediția 2026, Premiul Juriului de Profesioniști al Festivalului de Film și Istorii Râșnov va purta numele cineastului francez Pierre-Henri Deleau, prezent în sală și aplaudat la scenă deschisă de public. Personalitate a cinematografiei europene și mare prieten al festivalului râșnovean, Pierre-Henri Deleau este cel care, printre altele, a înființat faimoasa secțiune Quinzaine des Realisateurs a Festivalului de la Cannes și Festival International du Film d’Histoire de Pessac și a fost de 4 ori președinte al Juriului de Profesioniști FFIR. Dl Deleau a fost prezent la Râșnov în acest an pentru o proiecție specială a unui film, încă nefinalizat, dedicat prodigioasei sale cariere în cinematografie, ocazie cu care s-a reîntâlnit cu bunii săi prieteni Dan Pița și Nae Caranfil.

Festivalul, în cifre: peste 50 de proiecții de film, 19 dezbateri și prelegeri susținute de peste 60 de invitați, 20 de concerte și 3 reprezentații de teatru susținute de peste 60 de artiști, 11 evenimente speciale și Școala de Vară Astra.

Evenimentele celei de a 17-a ediții a FFIR au avut loc în Râșnov (în Grădina Cetății, Cinema „Amza Pellea”, Biserica Evanghelică, Centrul Schubz, Piața Unirii și în spații private), Brașov (la Bastionul Țesătorilor), Feldioara (în Cetate) și Codlea (în Biserica Evanghelică).

Dezbaterile și prelegerile au fost transmise prin intermediul infrastructurii de live streaming a festivalului.