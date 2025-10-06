Les Films de Cannes a Bucarest: „Avanpremierele toamnei”, la Cinema Muzeul Țăranului

Cele mai noi producții românești care au cucerit festivaluri internaționale ajung în avanpremieră la Les Films de Cannes a Bucarest, înainte de lansarea oficială în cinematografe.

Este singura secțiune competițională a festivalului, iar avanpremierele Toamnei intră în cursa pentru Premiul Publicului.

De la reinterpretări iconice și satire politice, la povești intime sau comedii ironice, selecția este o călătorie intensă prin cinema-ul românesc contemporan:

Dracula, Radu Jude | Un mix de vampiri, eseu politic & AI — o explozie de genuri și idei sau, cum spunea autorul, „de toate pentru toţi”.

Radu Jude | Un mix de vampiri, eseu politic & AI — o explozie de genuri și idei sau, cum spunea autorul, „de toate pentru toţi”. Sorella di Clausura , Ivana Mladenović | Iluzii romantice, realități dure și umor fin.

, Ivana Mladenović | Iluzii romantice, realități dure și umor fin. Nu mă lăsa să mor , Andrei Epure | Doliu, revelații și mistere la granița dintre lumi.

, Andrei Epure | Doliu, revelații și mistere la granița dintre lumi. Interior Zero , Eugen Jebeleanu | Ficțiune care invadează realitatea într-un București apăsător.

, Eugen Jebeleanu | Ficțiune care invadează realitatea într-un București apăsător. Still Ni a, Paula Oneț | Când dansul devine un nou limbaj pe drumul vindecării rănilor din copilărie și al reconectării cu sine după 15 ani de amnezie.

a, Paula Oneț | Când dansul devine un nou limbaj pe drumul vindecării rănilor din copilărie și al reconectării cu sine după 15 ani de amnezie. Comatogen, Igor Cobileanski | Decizii grele, dileme etice și tensiune pură.

Selecția include și două calupuri de scurtmetraje românești, proiectate în afara competiției – ocazia perfectă să descoperi voci noi din cinema și să stai la povești cu echipele din spatele filmelor:

Mama! (Teodor Ioniță), Un cuplu triasic (Iulia Turicianu), Marinică, băiatul meu (Mihnea Toma), Alișveriș (Vasile Tondincă), Our Sea (Alle Dicu), We Lived Slowly in Time of Peace (Kristina Jacot).

Eurogenesis, Weaving Anni Albers (Alessandro del Vigna), Fursecuri și lapte (Andrei Tache Codreanu), Kobza (Laura Pop), Du-mă la apă (Teona Galgoțiu).

În plus, un eveniment special:

Index, de Radu Muntean | Un mediumetraj cu umor fin și accente horror, proiectat în premieră în România, urmat de o discuție cu regizorul moderată de Roxana Călinescu.

Programul complet al secțiunii Avanpremierele Toamnei va fi disponibil pe filmeledefestival.ro, iar biletele vor fi puse în vânzare în curând pe platforma eventbook.ro.