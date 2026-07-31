Metamorfoze artistice la Tabăra Pre-HOP. O pregustare a efervescenței de la Gala HOP. Gala Tânărului Actor

Tabăra Pre-HOP, care s-a desfășurat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, între 20-26 iulie, a fost „o pregustare a efervescenței” de la ediția din acest an a Galei HOP – Gala Tânărului Actor, potrivit UNITER.

Comunicatul UNITER:

Cum a fost la Tabăra Pre-HOP? Ca să (ne) răspundem la această întrebare, am lăsat timpul să-și facă datoria. Să se definească, să se limpezească efectele pregustării universului HOP.

Evenimente culturale unde artiști se întâlnesc pentru a-și descoperi unii altora bucuria de a dărui și de a se dărui sunt multe. Și, voit sau arbitrar, orice întâlnire de tipul laboratorului Pre-HOP, aduce beneficii atât învățăceilor, cât și celor care au ajuns la maturitarea dezvoltării profesionale.

Căci, așa cum declara Silviu Purcărete, directorul artistic al Galei HOP 2026, „beneficiul e mai mult de partea noastră decât de a lor. Nu știu ce-i vom putea învăța, dar cred că le putem transmite ceva – o să vedem”.

Privită din această nouă perspectivă, Tabăra Pre-HOP și-a mai adăugat un rezultat: acela al dialogului cultural intergenerațional. O tabără ca un autentic pedagog, care pricepe totul, dar care se (și) lasă abandonat în fața candorii începuturilor artistice. Așa stând lucrurile, este limpede că cei 25 de actori au participat la o adevărată manifestare artistică de schimb de beneficii. Și ce șansă imensă să fii în această dublă ipostază!

Cele șapte zile de lucru intens, momente de reflecție, dialoguri, au fost pentru concurenții Galei HOP ca un acces preferențial la o cufăr cu alese comori… Dar și o revelație, spunem noi, pentru Silviu Purcărete, Dragoș Buhagiar, Vasile Șirli, Sebastian-vlad Popa, Ana Bianca Popescu, Ada Lupu, Radu Vancu și Ștefan Baghiu – mentorii lor în ale metamorfozelor artistice.

Am întrebat mentorii cum a fost întâlnirea, lucrul ÎMPREUNĂ cu actorii selectați pentru această ediție a Galei HOP. Răspunsurile lor sunt edificatoare pentru rezolvarea dilemei „cine oferă și cine primește”.

Sebastian-Vlad Popa: „L-am întrebat cândva pe Silviu Purcărete de ce nu are discipoli și mi-a spus că nu crede că ar avea vocație de pedagog. Și nici nu dă semne că ar conveni să devină. El le răspunde tinerilor actori (din tabăra de la Piatra Neamț) cu o concizie care suspendă dezbaterea (!) și negocierea.

Dar pedagogia unui artist proteic cum e Silviu Purcărete se poate afirma prin chiar economia răspunsurilor lui; uneori și prin suspendarea răspunsului (muțenie); alteori cu perplexitatea unui abandon: «și e foarte interesant ce am văzut dar eu nu mă pricep la așa ceva».

E esențial să observi elocvența nerăbdătoare și totuși precisă a unui creator; e esențial să-i observi afazia; și e esențial să observi care sunt modurile la care el s-a decis să nu se priceapă. E intens pedagogic spectacolul unei conștiințe sensibile care separă cu fiecare gest și enunț ce e logic și neașteptat de ce e interesant și arbitrar, sau neautentic; poate chiar mai intens pedagogic decât o metodă care aplică o sumă de legi. Și, mulți dintre tinerii actori sunt sigur că au avut ochi de văzut.

Apoi, exercițiile practice conduse cu grație și efervescență de Ada Lupu și Ana Bianca Popescu au desțelenit țelini de neîncredere, au plivit ogoare de anxietăți, au asanat mlaștini de deznădejde. La Constanța o să fie frumos”.

Ana Bianca Popescu: „A fost o săptămână intensă, o săptămână care m-a dus cu gândul la perioada facultății când stăteam până târziu în noapte să ne rezolvăm personajele, situațiile, examenele, cu o sete fantastică de a descoperi ceva în plus, de a învăța ceva nou, de a fura ceva ce ne inspira, sau pur și simplu de a fi împreună.

Despre asta a fost tabăra Pre-HOP. Am cunoscut actori la început de drum, curioși, inteligenți, dornici să lucreze și să se arate. În toată această perioadă, atât eu cât și Ada ne-am pus la dispoziția lor cu toate sfaturile, ideile, sugestiile, îndrumările de care am fost capabile – un exercițiu extrem de ofertant și pentru noi două. Sper să le fie de folos, le țin pumnii și am emoții mari pentru ei! Nu în ultimul rând, aș vrea să multumesc UNITER pentru această invitație, a fost un cadou imens, o mare bucurie!”.

Ada Lupu: „Tabăra PreHop mi-a adus multă bucurie și un tip de satisfacție pe care nu l-am mai întâlnit în alte contexte. Mi-a plăcut să lucrez cu tinerii actori și m-a emoționat solidaritatea lor, felul în care căutau soluții pentru momentele proprii, dar și pentru cele ale colegilor.

L-am urmărit pe Silviu Purcărete, în toată noblețea lui, atât profesională, cât și umană, simțindu-mă recunoscătoare că am ocazia de a petrece atât de mult timp în preajma sa. Am savurat discuțiile propuse de Dragoș Buhagiar, Vasile Șirli, Ștefan Baghiu și Radu Vancu. Și, desigur, am făcut echipă minunată cu minunata Ana Bianca Popescu și cu Sebastian Vlad Popa. Sper ca, împreună, să fi reușit să le transmitem tinerilor participanți la tabără tot ce am acumulat noi mai bun și mai frumos de-a lungul timpului”.

Radu Vancu: „A fost o mare bucurie să vorbesc cu tinerii actori despre literatura contemporană la Tabăra Pre-HOP. Și la discuțiile de la ateliere, și în lungile discuții informale de după, voiau să știe totul despre literatură – și mai ales cum tratează aceasta răul absolut.

Dacă un astfel de rău există cu adevărat; și dacă este acceptabil din punct de vedere etic să transformi răul (absolut sau nu) în frumusețe; și de ce a făcut tragedia asta; și dacă tragedia mai există. Și așa mai departe. Câtă vreme există actrițele și actorii foarte tineri care intră în teatru cu astfel de întrebări esențiale, nimic nu e pierdut. Dimpotrivă: vor continua să producă exact acea frumusețe teatrală care îmbrățișează specia de câteva milenii.”

Ștefan Baghiu: „Cel mai mult m-a surprins la tabăra Pre-HOP interesul real pe care tinerii actori îl au pentru literatură. Dincolo de faptul că activează într-un domeniu în care partea de text e fundamentală, există o adevărată pasiune pentru ceva rar în studiile de profil: anume dorința de a înțelege contexte, de a selecta explicații, de a descoperi ideologiile care stau în spatele textului.

Am lucrat în regim de prelegere deschisă, cu zeci de întrebări și uneori cu dialoguri între ei despre realismul românesc, de la Sofia Nădejde și Liviu Rebreanu la Sașa Zare și Adrian Schiop. Țin minte acest moment care ne-a pus oarecum în dificultate, dacă un text realist socialist ca Ana Roșculeț de Marin Preda poate fi actualizat, dar soluțiile au fost excelente.

Mi se pare că, alături de atelierele pe teatru și munca lor consistentă pe training de actorie, partea de literatură ne-a ajutat pe toți. În final, faptul că Silviu Purcărete și ceilalți organizatori au participat la toate atelierele a fost pentru mine semnul clar că e o tabără în care se caută rezultate serioase”.

Nu putem decât să le mulțumim celor 25 de beneficiari ai laboratorului de creație Pre-HOP pentru că s-au lăsat modelați și pentru că, la rândul lor, au oferit ce au mai de preț: energia începuturilor.

Încă de pe acum le oferim multe aplauze tuturor: Tudor Ioan Aron, Ioana Cojocărescu, Nicoleta Miru-Cosma, David Cristian, Miruna Dobrotă, Claudia Ene, Otniel Floruț, Deea Gruber, Flavius Hudișteanu, Răzvan Theodor Ionescu, Bogdan Liscan, Alexia Matei, Ilinca Petra Meșter, Smaranda Mihalache, Mihai Mocanu, Alexia Mocănescu, Simona Maria Negrilă, Filip Popescu, Alexandra Răduță, Georgiana Răpcianu, Gabi Sandu, Georgiana Tițoiu, Alexandra Tofan, Ana Maria Țidulă și Teodora Nicola Zaharia.

Urmează etapa de concurs la Teatrul de Stat din Constanța, în perioada 27-30 august 2026, construită în jurul aceleiași teme – „A și B. Fața luminată și fața ascunsă a personajului”. Metamorfoze”, unde tinerii actori vor avea șansa să arate că au folosit cu pricepere ingredientele pe care cei șapte mentori le-au presărat peste ei.

Concursul și decernarea premiilor Galei HOP. Gala Tânărului actor vor fi transmise LIVE, de RoEvents, pe pagina https://www.facebook.com/GalaHopGalaTanaruluiActor și pe site-ul www.galahop.uniter.ro.