Modul „Silviu Purcărete. 50 de ani de creație”, în FNT 2024

Festivalul Național de Teatru, ediția a 34-a, îi dedică modulul intitulat „Silviu Purcărete. 50 de ani de creație” apreciatului regizor care împlinește jumătate de secol de când face teatru. Sunt programate expoziții, lansări de carte, precum și spectacole ce îi poartă semnătura, create în stagiunea trecută.

Primul eveniment din cadrul modulului, la care este invitat publicul – vernisajul expoziției „SILVIU PURCĂRETE – 50 de ani de teatru”, are loc duminică, 20 octombrie, ora 16,00, în spațiul „Amzei. Piața de Cultură”, urmat imediat de lansarea albumului „Silviu Purcărete. Infinite metamorfoze” de Mihaela Marin. Expoziția (inițiator și curator Adriana Moca, producător Asociația Culturală Vis-à-Vis, co-finanțare AFCN), este prezentată în FNT cu sprijinul Bienalei de Scenografie București, iar publicul o poate vedea în format video. 108 imagini și zece videoclipuri recompun, într-o instalație, universul spectacular marca Silviu Purcărete. Fotografiile au fost selectate din arhiva personală a regizorului și sunt semnate de Simon Annand (Royal Shakespeare Company), Mihaela Marin, Iulian Ursachi, Patrick Fabre, Dorian Delureanu, Sean Hudson, Pierre Borasci, Thilo Beu, Silviu Purcărete, Rareș Zaharia, Adi Bulboacă, Eöri-Szabó Zsolt, Helmut Stürmer, Peter Uhan, Aki Tanaka, Petru Cojocaru, Aoi Itoh, Nicu Cherciu.

„În fiecare spectacol, Silviu Purcărete creează impresionante galerii de tablouri, din juxtapuneri de umbre și lumini. Maestru al clarobscurului și pictor al destinelor din tragedii antice sau comedii shakespeariene, pe care le (re)vizitează cu pasiune și curiozitate, el se aseamănă unui colecționar de frumusețe. Expoziția este, dincolo de recuperarea memoriei spectacolelor sale din acești 50 de ani de carieră, ocazia să redescoperim bucuria teatrului și generozitatea ludică a regizorului Silviu Purcărete.” (Adriana Moca).

Expoziția aniversară consacrată teatrului de 50 de ani al lui Silviu Purcărete amintește că această carieră scenică însumează peste 120 de spectacole de teatru, operă, teatru de păpuși sau film. Vernisată la Craiova în mai 2024, la Centrul „Constantin Brâncuși” – Muzeul de Artă, expoziția a fost vizitată de peste 4.500 de persoane. În FNT, expoziția poate fi vizitată până pe data de 28 octombrie.

Albumul „Silviu Purcărete. Infinite metamorfoze” (volum bilingv – română și engleză) al Mihaelei Marin, fotograf-artist care urmărește de mulți ani activitatea teatrală a renumitului regizor, include fotografii din 22 de spectacole create de Silviu Purcărete în România și străinătate. Printre acestea se numără „Așteptându-l pe Godot”, „Faust”, „Lulu”, „Metamorfoze”, „O furtună”, „Macbeth”, „Regele moare”, „Lohengrin”, „Aleko și Francesca da Rimini”, „Antonin Artaud. Familia Cenci”, „Gertrude”. De asemenea, este inclus și eseul „Corpuri lucide – ce învăț din teatrul lui Silviu Purcărete”, semnat de criticul Sebastian Vlad Popa.

Cele două spectacole, regizate de Silviu Purcărete, din modulul „Silviu Purcărete. 50 de ani de creație” sunt: „Lexiconul amar” și „O tragedie veninoasă”. Spectacolul „Lexiconul amar” de Sebastian-Vlad Popa și Laur Cavachi, după „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” de Petre Ispirescu, scenografia – Dragoș Buhagiar, muzica originală – Vasile Șirli a fost produs de Teatrul Odeon și poate fi văzut la Sala Majestic, pe 20 octombrie, de la ora 18,00. Reprezentația durează două ore.

Spectacolul „O tragedie veninoasă” a fost creat după „Women Beware Women” de Thomas Middleton (Silviu Purcărete semnează atât regia, cât și traducerea și adaptarea scenică) la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Scenografia aparține lui Dragoș Buhagiar, iar muzica originală lui Vasile Șirli. Reprezentația va avea loc în FNT pe data de 21 octombrie, ora 18,30, la Teatrul Național din București, Sala „Ion Caramitru”. Durata este de două ore și 30 de minute.

Un alt eveniment înscris în modulul „Silviu Purcărete. 50 de ani de creație” va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 16,00, în spațiul „Amzei – Piața de Cultură”: lansarea volumului bilingv „TNC – Purcărete & Boroghină. Pelerini în marele teatru al lumii / NTC – Purcărete & Boroghină. Pilgrims of the Great Theatre of the World.” (Editura Institutului Cultural Român). Autoarea albumului este criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu. Evenimentul va fi moderat de Călin Ciobotari, curator FNT. Participă: Ludmila Patlanjoglu, Emil Boroghină, Dragoș Buhagiar, Aura Corbeanu, Maria Zărnescu, Bogdan Căpîlnean, Cornel Huțanu și Dana Ionescu. Publicul este anunțat că va afla „Povestea unui timp de aur al dialogului teatrului românesc cu teatrul lumii”.

Potrivit Editurii, monografia publicată în două versiuni – română și engleză – prezintă povestea unui timp de aur al dialogului teatrului românesc cu teatrul lumii. Eroii ei sunt Teatrul Național Craiova și doi maeștri: Silviu Purcărete și Emil Boroghină. Lucrarea, bogat ilustrată, cuprinde mărturii semnate de directori de festivaluri, critici de teatru, jurnaliști culturali.

„Ce superbă amintire îmi lasă Teatrul Național din Craiova! Aceea a mai multor spectacole magnifice semnate de Silviu Purcărete. Și, de asemenea, aceea a unei adevărate trupe, în care actorii și tehnicienii sunt uniți de aceeași pasiune pe care le-o insuflă însuși directorul Emil Boroghină – mai mult decât un director, un mare prieten al Teatrului și deci și al meu, al nostru.” (Bernard Faivre d’Arcier, director al Festivalului de la Avignon, 1993 – 2003)

Legate de numele lui Silviu Purcărete, în FNT vor fi organizate, în foaierul Sălii „Ion Caramitru”, între 24 și 28 octombrie, două expoziții gândite de neobositul Emil Boroghină, aduse de la Craiova: expoziția de fotografii „Silviu Purcărete și Teatrul Național Craiova” și expoziția de carte „Cu și despre Silviu Purcărete”. Emil Boroghină spune că prima conține imagini din cele nouă spectacole realizate de Silviu Purcărete la Teatrul Național din Craiova, în perioada 1989-2012. Acestea sunt: „Piticul din grădina de vară”, „Ubu Rex cu scene din Macbeth”, „Titus Andronicus”, „Phaedra”, „Danaidele”, „Orestia”, „Cum doriți sau Noaptea de la spartul târgului” „Măsură pentru măsură” și „O furtună”, majoritatea prezentate la unele dintre cele mai mari festivaluri teatrale din lume și aducând teatrului românesc 12 premii internaționale.

Cea de-a doua expoziție include volume în care „protagonist” este Silviu Purcărete sau în care sunt menționate importantele realizări ale acestui mare creator de teatru, printre titluri numărându-se Enciclopedia Teatrului Universal (Editura Bordas, Paris), Dicționarul Enciclopedic Român, Istoria Teatrului Național din Craiova. Vor fi și volume dedicate lui Silviu Purcărete de către critici și istorici de teatru români. Cele două expoziții au fost parte a manifestării „Săptămâna Purcărete – 50 de ani de excelență în teatru”, organizată de Teatrul Național din Craiova între 7 și 13 octombrie 2024. Și sunt aduse la București odată cu spectacolele Naționalului craiovean „Anomalia” și „Hamlet”, selectate în FNT, ediția a 34-a, la Sala „Ion Caramitru” a TNB.