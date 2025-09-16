Nimic nu e întâmplător – prima premieră a regizorului David Schwartz la TNB

În premieră, la Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, Nimic nu e întâmplător de David Schwartz – un proiect de teatru documentar conceput în trei etape, desfăşurat pe parcursul a doi ani, realizat de regizorul-dramaturg împreună cu actrițe și actori ai TNB.

Primele reprezentaţii din actuala stagiune: 19, 20 şi 21 septembrie (Premiera oficială), de la ora 19.00, la Sala Atelier.

Precizările TNB:

Șase personaje cu personalități și probleme diferite, dar toate în căutarea unui sens, participă la o sesiune de Constelații familiale. O poveste antrenantă despre întâlniri şi reîntâlniri mai mult sau mai puţin întâmplătoare, situații-limită, ciocniri de idei, stări şi sentimente contradictorii, într-un spaţiu intim, în care acțiunea se desfășoară în proximitatea spectatorilor.

Serviciile de dezvoltare personală și spirituală au devenit din ce în ce mai populare la nivel global. Acestea promit rezolvarea tuturor problemelor, de la carieră și bani până la relațiile de cuplu, fiind promovate drept panaceu universal pentru neajunsurile societății contemporane. În același timp, acestea sunt tot mai controversate: unele persoane afirmă că le schimbă fundamental viața în bine, altele le consideră nocive sau periculoase; pentru unii sunt știință pură, pentru alții speculație mercantilă; unii spun că ar trebui să fie răspândite și accesibile pentru toată lumea, alții susțin că trebuie reglementate sau chiar interzise. În sfârșit, proliferarea acestor practici s-ar putea să fie un simptom al problemelor (sociale sau spirituale) tot mai acute cu care se confruntă lumea de astăzi, mai degrabă decât o cauză sau un declanșator.

Actrițele și actorii care joacă în spectacol – Ada Galeș, Iuliana Moise, Crina Semciuc, István Téglás, Ionuț Toader, Florentina Țilea – au cercetat, împreună cu regizorul, metodele și impactul serviciilor de dezvoltare spirituală, în special al metodei Constelațiilor familiale, în București.

Cercetarea a constat în interviuri, discuții informale, parcurgerea unor lucrări sociologice și antropologice despre subiect, observație și participare directă. Scenariul spectacolului ficționalizează și dezvoltă situații întâlnite în procesul de documentare.

Spectacolul este rezultatul unui proiect de teatru documentar despre practicile de dezvoltare personală, organizat sub auspiciile Centrului de Cercetare şi Creaţie Teatrală «Ion Sava».

Finalizarea acestui proiect prevedea realizarea unui spectacol de teatru. Început în primăvara anului 2023, împreună cu actori ai TNB, Nimic nu e întâmplător, proiectul regizorului-dramaturg David Schwartz, a avut avanpremiera la finalul stagiunii trecute.

La realizarea acestei montări contribuie Scenografia lui Andrei Dinu, Muzica originală & Sound design semnate de Nikita Dembinski, Lighting design – Ştefan Dumitra, Coregrafia – Florin Fieroiu.

Fotografii de Florin Ghioca, Nikita Dembinski, Andra Tarara, Constantin Șimon