O nouă premieră la TNB: „Ceasu’ și cămașa miresii” – continuarea universului oltenesc creat de Gavril Pătru

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București prezintă, din 3 aprilie, premiera spectacolului „Ceasu’ și cămașa miresii (Nunta)” de Gavril Pătru, un nou capitol din universul scenic inaugurat de succesul „Moroi și Păpădii”.

În partea a doua a viitoarei „trilogii oltenești”, spectacolul continuă povestea personajelor din satul oltenesc contemporan, într-o combinație recognoscibilă de umor, dramatism și autenticitate.

Precizările TNB:

Semnat de același Gavril Pătru – în tripla ipostază de autor, regizor și actor – noul spectacol propune o incursiune într-o lume în care tradiția și conflictul interior coexistă, iar râsul și tensiunea se întrepătrund firesc.

De această dată, acțiunea se desfășoară în jurul unei nunți – un context aparent festiv, care devine fundalul unei avalanșe de întâmplări tragi-comice. Printre lăutari, sarmale și zaibăr, ies la suprafață adevăruri incomode, se destramă aparențe și se dezvăluie drame ascunse.

Nimic nu este ceea ce pare, iar măștile cad una câte una, într-un univers în care până și cei care nu vorbesc ajung să spună tot. Dinamic „ca iureșul unei sârbe” și, în același timp, profund „ca o doină”, noul spectacol semnat de Gavril Pătru propune o experiență teatrală intensă, în care râsul și emoția se întâlnesc într-o poveste despre familie, identitate și adevăr.

„Ceasu’ și cămașa miresii” păstrează specificul limbajului și al atmosferei oltenești care l-au consacrat pe Gavril Pătru, conturând o lume vie, plină de culoare și forță expresivă. Spectacolul poate fi urmărit independent, însă se află în dialog direct cu „Moroi și Păpădii”, dezvoltând aceleași destine și aprofundând temele deja deschise.

Distribuția reunește actori ai Teatrului Național București, într-o formulă care susține ritmul alert și energia spectacolului: Costina Cheyrouze, Raluca Petra, Ileana Olteanu, Petre Ancuța / Ciprian Nicula, Alexandra Sălceanu / Teodora Calagiu, Maia Morgenstern / Victoria Dicu, Silviu Biriș, Gavril Pătru.

În zilele de 2 și 3 aprilie 2026, de la ora 20.30, în foaierul Sălii Pictura, imediat după reprezentațiile în avanpremieră ale spectacolului, se lansează volumul „Ceasu’ și cămașa miresii” de Gavril Pătru, un eveniment special care completează universul scenic al spectacolului cu același nume. Cartea aduce în pagină aceeași lume recognoscibilă construită de Gavril Pătru: un sat oltenesc viu, plin de umor, tensiune și poezie, în care destinele personajelor se împletesc între tradiție și realitatea contemporană. Publicul va avea ocazia să se întâlnească cu autorul, să descopere culisele procesului de creație și să obțină autografe.

Premiera oficială a spectacolului va avea loc în zilele de 18 și 19 aprilie 2026, la Sala Pictura. Spectacolul este programat în repertoriul curent al TNB și în datele de 4, 5, 8, 9 aprilie și 9 mai 2026.