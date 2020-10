Online, gratuit: Documentare excepționale marca Miloš Forman, Adéla Komrzý, Jiří Menzel

Iată precizările Centrului Ceh:

Centrul Ceh București și-a obișnuit publicul cu filme unul și unul, mai întâi la Documentary Mondays, din 2007, iar din 2018 și la Fiction Tuesdays. Toamna aceasta programele continuă în format online, pe platforma DAFilms.com, unde filmele vor putea fi urmărite gratuit, timp de 24 de ore, pe tot teritoriul României. Așa că acum nu doar bucureștenii se pot bucura de aceste două programe și, în plus, vă puteți uita la filme de acasă, în siguranță.

Documentary Mondays revine în forță cu 4 documentare excepționale. Pe 2 noiembrie intrați în lumea lui Miloš Forman, poate cel mai renumit regizor ceh, cunoscut mai ales pentru filmele realizate după plecarea sa din Cehoslovacia.

„Miloš Forman: What doesn’t kill you…” oferă o abordare personală și aduce la lumină evenimente marcante din viața privată a regizorului, precum despărțirea de părinți și fii, povești despre cruzime și lupte interioare, dar și despre ambiția succesului și dorința de libertate.

Programul continuă în spiritul căutării libertății, însă prin alte mijloace. Pe 9 noiembrie veți putea urmări documentarul românesc „Omul care a vrut să fie liber”, ce spune povestea lui Cezar Mititelu – un „parazit social” în ochii autorităților comuniste, dar și un dascăl, un purtător de lumină într-o lume îngropată în minciuni şi ignoranţă în ochii unor oameni care au crezut în posibilitatea de a trăi o viață liberă în România socialistă.

Pe 16 noiembrie se poartă retro. „Viva Video, Video Viva” aduce în discuție arta video din Cehoslovacia anilor ’80. Regizoarea Adéla Komrzý explorează acest subiect prin portretul pe care-l face bunicului ei, Radek Pilař, unul dintre pionierii artei video cehe, prin recrearea expoziției Video Day din 1989 și prin interviuri cu artiști video ai acelei perioade.

Seria se încheie cu o călătorie prin lumea sunetelor și a muzicii. Ce se întâmplă când un sunet devine muzică și cum? „The Sound is Innocent” vă invită într-o călătorie audiovizuală într-un spațiu de vis care explorează sensul, funcția și semnificația lumii sunetului electronic și experimental. Pe parcursul a cinci capitole, documentarul ghidează spectatorul printr-un labirint format din momente și personalități care prezintă nașterea și evoluția sunetului electronic către muzică.

Dacă zilele de luni sunt ale documentarelor, marțea vine cu filme de ficțiune – și nu orice filme. Fiction Tuesdays aduce, toamna aceasta, un tribut lui Jiří Menzel, care s-a stins în luna septembrie a acestui an.

Filmele sale continuă să aducă emoție în rândul celor care le vor urmări de acum înainte, iar în cadrul programului, publicul va putea viziona 4 dintre filmele lui Menzel, descoperind sau redescoperind un regizor extraordinar, pionier al Noului Val Cehoslovac.

Începând cu 3 noiembrie, porniți într-o călătorie săptămânală în universul cinematic al lui Menzel: „Capricious Summer” (1967), „A Cottage Near the Woods” (1976), „Those Wonderful Men with Crank” (1978) și „Cutting It Short” (1980).

Documentary Mondays și Fiction Tuesdays sunt organizate de Centrul Ceh București, în parteneriat cu DAFilms DocAlliance și cu sprijinul Budweiser Budvar.

Vizionarea este gratuită, fiecare film fiind disponibil pe tot teritoriul României timp de 24 de ore, începând cu ora 8:00 dimineața, conform programului. Pentru a urmări filmele, este nevoie să vă creați un cont de utilizator pe platforma DAFilms.com. Și cum aceste două programe vin la pachet și cu bere cehă, de data aceasta trebuie să stați cu ochii pe Centrul Ceh București, care are câteva surprize pregătite pentru cei ce știu că un film se vede cel mai bine alături de o bere Budweiser Budvar.

Centrul Ceh este un institut cultural ale cărui evenimente şi programe au ca scop nu doar familiarizarea publicului român cu societatea şi cultura cehă, ci, în primul rând, oferirea unui set de proiecte ce reflectă valori educative, artistice şi sociale, în Bucureşti şi în restul ţării, conectând publicul român la conţinut cultural de calitate, într-un context indie şi deschis.