Pescărușul@Stagiunea estivală a Teatrului Odeon @Herăstrău

Joi, 3 septembrie, ora 20:00, Teatrul Odeon prezintă pe scena Teatrului de Vară din Herăstrău spectacolul „Pescărușul” de A.P. Cehov, regia Andrei și Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica.

Cu: Alina Berzunțeanu, Marius Damian, Dan Bădărău, Nicoleta Lefter, Laurențiu Lazăr, Elvira Deatcu, Florina Gleznea, Mihai Smarandache, Gelu Nițu, Cezar Antal

„Pescăruşul nostru e o lume care încearcă să se compună din sunete, culori, materiale, gânduri şi mişcări, asemeni unei construcţii arhitecturale în care ne sprijinim pe o structură de rezistenţă nevăzută. Am căutat în direcţia în care totul e pentru supravieţuire, în care facem cât putem ca să ne îndepărtăm de un final de care ne e frică. Am încercat să îl schimbăm, să păcălim moartea în toate formele ei. Tablou cu oameni care fug în toate direcţiile, de ce e scris să li se întâmple, care speră să schimbe cursul timpului, care visează la cuvinte care capătă alte forme când sunt rostite. Am schimbat sensuri şi ne-am aruncat cu toţii fără plasă de siguranţă. Unii în braţele celorlalţi.”

Andrei și Andreea Grosu

Durată: 1h 30′

Preț bilet: 30 lei

PROGRAMUL INTEGRAL al Teatrului ODEON @Herăstrău poate fi accesat pe site, www.teatrul-odeon.ro, în secțiunea „Program”.

Biletele pot fi achiziționate online, fără comision, direct de pe site-ul Teatrului Odeon, www.teatrul-odeon.ro sau de la Casa de Bilete, care va funcționa în două locații (Teatrul Odeon și Teatrul de Vară din Herăstrău), după următorul program:

– de luni până duminică, orele 11:30 – 19:00 cu pauză între 14:30 – 15:00, la sediul din Calea Victoriei 40-42;

– în ziua spectacolului, programul Casei de Bilete va fi între orele 11:30 – 14:30, la sediul din Calea Victoriei și între orele 17:00 – 20:00, la Teatrul de Vară din Herăstrău (intrarea Arcul de Triumf).

Telefon Casa de Bilete: 0738 823 583

Biletele pot fi achiziționate începând de joi, 20 august 2020