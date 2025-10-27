Premieră la Excelsior: „Dark Play” de Carlos Murillo – o radiografie a adolescenței în era digitală

Teatrul Excelsior prezintă premiera pe țară a spectacolului „Dark Play” de Carlos Murillo, în traducerea și adaptarea regizorului Radu Apostol.

Primele reprezentații vor avea loc vineri, 31 octombrie și sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian” a teatrului. Este debutul unei montări care își propune să exploreze cu profunzime și curaj una dintre temele cele mai presante ale prezentului: identitatea tinerilor într-o lume dominată de mediul online.

Jocurile întunecate sunt acele jocuri în care unii jucători cunosc regulile, iar ceilalți nu. Cu alte cuvinte – unii dintre jucători sunt pe deplin conștienți că participă la un joc, în timp ce toți ceilalți sunt complet în întuneric… Ați jucat vreodată un asemenea joc? Dark Play de Carlos Murillo

Dark Play este, înainte de toate, o poveste despre Nick – un adolescent prins într-o rețea complexă de minciuni și jocuri de rol virtuale. Nick își creează mai multe identități online, își construiește realități alternative și îi atrage și pe alții în această spirală a manipulării, fără a mai distinge între ceea ce este real și ceea ce este inventat. Într-o lume în care granița dintre real și virtual se estompează, iar anonimatul pare să ofere protecție, Nick și cei din jurul său sunt puși față în față cu consecințe neașteptate, uneori dramatice.

Subiectul textului atinge direct teme majore pentru generațiile tinere: alienarea, singurătatea, fragilitatea emoțională, dar și nevoia acută de apartenență și de interacțiune umană. Spectacolul devine astfel un prilej de reflecție asupra modului în care mediul online modelează relațiile interpersonale și redefinește conceptele de identitate și autenticitate.

Montarea aduce pe scenă o combinație de realism emoțional și tehnici contemporane de teatru vizual, folosind elemente multimedia și un limbaj scenic care se adresează direct spectatorului tânăr, dar care provoacă deopotrivă și publicul adult.

Distribuția este formată din actorii Teatrului Excelsior: Matei Arvunescu, Alex Călin, Mihaela Trofimov, Ioana Niculae.

Echipa de creație formată în jurul regizorului Radu Apostol aduce împreună nume importante ale scenei contemporane, într-o experiență teatrală complexă, care îmbină expresivitatea corporală, muzica originală, tehnologia digitală și profunzimea dramaturgică.

Este vorba sespre: Gabi Albu (scenografie), Dragoș Silion (interactive media design), Florin Fieroiu (coregrafie), Cristian Șimon (lighting design), Sebastian Androne Nakanishi (muzică și spații sonore), Oana Pușcatu (pregătire muzicală), Mihaela Michailov (dramaturgie și consultanță), Bogdan Slăvescu (director de imagine filmare live), Larisa Popa (asistent regie).

Foto: Andrei Bumbuț