Premieră la Teatrul Metropolis: „(the) Woman” de Jane Upton, regia Alexandra Penciuc

Teatrul Metropolis prezintă premiera spectacolului (the) Woman de Jane Upton, regia Alexandra Penciuc, sâmbătă și duminică (17-18 ianuarie), ora 19.30, la sala Mică.

(the) Woman este produs de Fundația Carl von Linde, în parteneriat cu Teatrul Metropolis, în cadrul programului „ZONA LIBERĂ – Proiecte scenice pentru prezentul continuu”, dedicat producției de spectacole contemporane cu relevanță estetică și tematică pentru prezent.

Precizările Teatrului Metropolis:

Ce înseamnă să fii mamă astăzi? Cum negociază maternitatea cu cariera, viața de cuplu și cu așteptarea de a rămâne „funcțională” pe toate planurile? Ce se pierde și ce se transformă atunci când rolurile profesionale și cele familiale intră în conflict? În jurul acestor întrebări se construiește (the) Woman.

Scrisă în 2025 de scriitoarea britanică Jane Upton, cunoscută pentru vocea sa incisivă și pentru textele cu miză socială și emoțională, piesa (the) Woman urmărește parcursul unei femei aflate într-un moment de transformare: după nașterea primului copil, viața ei se reconfigurează.

Prinsă între relații, muncă, maternitate și propriile dorințe, protagonista M traversează o serie de situații intime și sociale care dezvăluie tensiuni și necunoscute, dar și o capacitate nouă de a se redefini. Dincolo de fragilitate și epuizare, (the) Woman surprinde apariția unei forțe neașteptate și a unui mod mai lucid, mai onest de a fi în lume, precum și frumusețea acestui echilibru mereu instabil, dar viu.

„(the) Woman pornește de la maternitate, dar vorbește despre ceva mult mai larg: despre ce se întâmplă când rolurile pe care le jucăm – de femeie, de bărbat, de partener, de artist, de părinte, de „adult funcțional” – încep să se ciocnească între ele. Despre presiunea de a face totul «corect». Despre oboseală, dorință, vină, frică, iubire și compromis. Despre cum încerci să rămâi tu, într-o lume care îți cere constant să fii altceva.

Cel mai important mesaj al spectacolului cred că este despre supraviețuire emoțională: E minunat și crâncen în același timp prin ce treci. Nu ești singur. Vei fi bine. Nu ca promisiune, ci ca formă de rezistență.

Într-un context în care viața personală este fie idealizată, fie redusă la clișee, (the) Woman propune o privire frontală, uneori inconfortabilă, alteori foarte amuzantă, asupra felului în care trăim azi. Spectacolul creează un spațiu în care intimitatea devine publică, iar experiențele individuale capătă o dimensiune colectivă.” – Alexandra Penciuc, regizoarea spectacolului

Explorând maternitatea ca experiență limită și teren de tensiune socială, spectacolul surprinde mecanismele prin care identitatea feminină este fragmentată, reglementată și ierarhizată în societatea contemporană.

(the) Woman analizează critic contradicția dintre discursurile emancipării și realitatea materială a muncii de îngrijire, dintre idealul femeii autonome și presiunea productivității continue. Asumând o convenție scenică expusă și o formulă autoreflexivă, (the) Woman mută experiența intimă din registrul privat într-un spațiu al expunerii și confruntării inevitabil public.

Distribuția este formată din actrițele Ana Covalciuc (M) și Andreea Mateiu (Sarah, Agenta, Julie, Pediatra, Em, Mama), precum și din actorii Rolando Matsangos (Jake, Soțul lui M, Doctorul), Emil Măndănac (Matt, Josh, Joe, Copilul); scenografie și video realizate de Tudor Prodan, coregrafie Carmen Coțofană, lighting design Lucian Moga și muzică Aida Šošić.

Următoarele reprezentații ale spectacolului vor avea loc în datele de 14 și 15 februarie 2026, de la ora 19.30, la sala Mică a Teatrului Metropolis. Biletele sunt disponibile online, prin accesarea site-ului www.teatrulmetropolis.ro, și la casa de bilete din Mihai Eminescu, nr. 89.

(the) Woman

de Jane Upton

Regie: Alexandra Penciuc

Traducere: Ana Covalciuc și Alexandra Penciuc

Scenografie: Tudor Prodan

Coregrafie: Carmen Coțofană

Lighting Design: Lucian Moga

Muzică: Aida Šošić

Cu: Ana Covalciuc, Andreea Mateiu, Rolando Matsangos, Emil Măndănac

Durata: 1h 45 min (fără pauză)

Spectacol recomandat publicului peste 16 ani!