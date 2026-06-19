Premieră la Teatrul Odeon: „Lysistrata”, în regia lui Alexandru Dabija

Teatrul Odeon lansează o premieră la finalul acestei luni: „Lysistrata”, în regia lui Alexandru Dabija, autor și al decorurilor, care a tradus din limba franceză și adaptat comedia lui Aristofan.
Scrisă într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria Atenei, Lysistrata este una dintre cele mai cunoscute și mai provocatoare comedii ale lui Aristofan (cca 450 – cca 388 î.Hr.)
Într-o Grecie sfâșiată de război, Lysistrata reușește ceea ce liderii politici nu mai sunt capabili să facă: să unească femeile din cetățile aflate în conflict și să le convingă să pornească o revoltă neobișnuită împotriva războiului. Prin ocuparea tezaurului cetății și prin refuzul relațiilor conjugale, ele încearcă să forțeze încheierea păcii.
Plină de umor, farsă, erotism și ironie politică, comedia lui Aristofan ascunde sub exuberanța sa o întrebare surprinzător de actuală: cine suportă cu adevărat consecințele conflictelor și ale deciziilor luate de către cei aflați la putere?
„Piesa pe care o să o vedeți a fost reprezentată prima oară acum 2436 de ani. E greu să îți închipui ce înseamnă 2400 de ani. Cum erau oamenii atunci, despre ce vorbeau, la ce se gândeau… În Grecia de acum 2400 de ani, războiul dintre marile cetăți Atena și Sparta dura de douăzeci de ani. Și atunci oamenii se războiau din te miri ce. Și acum la fel. Treaba asta ține de mii de ani” – Alexandru Dabija.
Lysistrata
după Aristofan
traducerea din limba franceză și adaptarea: Alexandru Dabija
Regia și decorul: Alexandru Dabija
Costumele: Maria Miu
Asistent regie: Ionuț Moldoveanu
Cu: Alina Berzunțeanu, Ioana Bugarin, Mădălina Ciotea, Elvira Deatcu, Nicoleta Lefter, Ruxandra Maniu, Meda Victor, Antoaneta Zaharia, Cezar Antal, Ioan Batinaș, Vlad Bîrzanu, Marius Damian, Gabriel Pintilei, Eduard Trifa, Silvian Vâlcu
Primele reprezentații sunt programate pe 28 iunie, 2, 4 și 5 iulie, de la ora 19.00, la sala Majestic.
Nerecomandat sub 18 ani
Spectacolul conține limbaj licențios, situații cu conținut erotic și efecte de fum de scenă.
Preț bilete: 100 lei, 80 lei, 50 lei
Durata: 1 h 05 min