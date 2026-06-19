Premieră la Teatrul Odeon: „Lysistrata”, în regia lui Alexandru Dabija

Scrisă într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria Atenei, Lysistrata este una dintre cele mai cunoscute și mai provocatoare comedii ale lui Aristofan (cca 450 – cca 388 î.Hr.)

Într-o Grecie sfâșiată de război, Lysistrata reușește ceea ce liderii politici nu mai sunt capabili să facă: să unească femeile din cetățile aflate în conflict și să le convingă să pornească o revoltă neobișnuită împotriva războiului. Prin ocuparea tezaurului cetății și prin refuzul relațiilor conjugale, ele încearcă să forțeze încheierea păcii.

Plină de umor, farsă, erotism și ironie politică, comedia lui Aristofan ascunde sub exuberanța sa o întrebare surprinzător de actuală: cine suportă cu adevărat consecințele conflictelor și ale deciziilor luate de către cei aflați la putere?