Premieră la TNB: Un spectacol despre ipocrizia lumii de azi

Începând din 13 martie, la Sala Studio a Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti vă invită la un nou spectacol: Despre oameni, doctori şi rinoceri de Claudiu Goga după Arthur Schnitzler.

Este un subiect de fierbinte actualitate, chiar dacă autorul, considerat unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai modernismului austriac, l-a imaginat în 1912. La acea dată, multe din aspectele ţintite de piesă erau mai mult decât sensibile, dacă nu chiar tabu.

La clinica doctorului Bernhardi, o adolescentă luptă cu septicemia în urma unui avort nereușit. Preotului i se refuză accesul în salonul muribundei pentru ultima împărtășanie. Inevitabilul morții se produce. Incidentul devine rapid subiect de dezbatere națională: un medic evreu îi interzice unui preot catolic să aline suferința creștinului pe patul de moarte?

„Pornind de la ideea lui Arthur Schnitzler, regizorul Claudiu Goga vă invită să descoperiți povestea uluitoare în care este atras doctorul Bernhardi. Un roller coaster de situații absurde, tensiuni și contradicții într-o lume a intrigilor politice și carieriste în care adevărul devine un fapt derizoriu printre jocurile obscure de putere și interese personale”, se arată în comunicatul TNB.

Scrisă după structura unui policier, „Despre oameni, doctori și rinoceri” vorbește cu luciditate și umor despre ipocrizia lumii de azi. O lume în care oamenii pretind că luptă în numele principiilor și valorilor, în numele ideologiilor politice și al credințelor religioase, în numele adevărului și în numele umanității. În realitate toate acestea sunt pretexte. Oamenii luptă doar pentru interesele personale. De ce? Răspunsul e simplu: oamenii sunt oameni.

În rolul doctorului Elias Bernhardi: Mihai Călin, căruia i se alătură dând viaţă unei galerii de personaje, actorii: George Ivașcu, Mirela Oprișor, Medeea Marinescu, Ofelia Popii, Alexandru Potocean, Ioan Andrei Ionescu, Richard Bovnoczki, Dana Dogaru, Ada Galeș, Ionuț Toader, Tomi Cristin.

Regizorul Claudiu Goga i-a avut aliaţi în transpunerea viziunii sale pe Corina Grămoşteanu: Decorul şi Nina Brumușilă: Costumele.

Video design: Andrei Cozlac și Silviu Apostol.

Muzica şi Mişcarea scenică sunt semnate de Florin Fieroiu.

Următoarele reprezentaţii vor avea loc în zilele de 14 martie, 15 martie, 18 martie, 19 martie (premiera oficială), 1 aprilie, de la ora 19.00.

Fotografii din repetiţii: Florin Ghioca