Premiere la Teatrul Masca: „Rave de Ravel”, „(IM)POSIBIL” și un nou sezon La Liber

Teatrul Masca aduce în următoarea perioadă trei evenimente în premieră: spectacolul de teatru fizic „Rave de Ravel”, trei versiuni ale spectacolului de teatru-dans „(IM)POSIBIL” și primul episod din noul sezon de dezbateri performative La Liber.

Rave de Ravel este un spectacol de teatru fizic care explorează contrastul dintre clasic și contemporan, între solemnitatea muzicii lui Maurice Ravel și energia viscerală a unui limbaj corporal urban, inspirat din street dance și dans tribal african.

Cinci tineri, îmbrăcați casual, ca o gașcă dintr-un cartier de periferie, intră în dialog cu muzica clasică nu prin opoziție, ci printr-o formă inedită de rezonanță – groove-ul. Acest termen provenit din jazz exprimă felul personal, organic în care fiecare corp se lasă traversat de ritm, găsindu-și o ciclicitate proprie în mișcare.

„Rave de Ravel este un proiect pe care îl port în mine de multă vreme. Mi-am dorit să creez un spectacol bazat exclusiv pe forța mișcării, fără artificii scenografice, costume spectaculoase sau efecte care să «fure ochiul». Am vrut să mă întorc la esență: un spațiu gol, cinci corpuri, și muzica. Și nu orice muzică – Ravel, cu tot ce are el mai complex, subtil și provocator pentru un coregraf.

Am avut oportunitatea să lucrez cu un «dream team» de actori care au aptitudini fizice ieșite din comun, cinci tineri artiști pe care îi admir profund, nu doar pentru performanțele lor tehnice, ci și pentru inteligența lor scenică și pentru curajul cu care au intrat în această aventură. A fost un proces intens: am învățat să ascultăm Ravel cu tot corpul, să înțelegem structurile lui ritmice neconvenționale și să găsim un limbaj coregrafic care nu doar să le ilustreze, ci să le reinterpreteze.

Pentru mine, Rave de Ravel este un act de libertate artistică: o combinație inedită între clasic și urban, între disciplină și improvizație, între tehnică și instinct. Este dovada că teatrul fizic poate fi un spațiu viu, în care tradiția și prezentul nu se exclud, ci se provoacă reciproc.” (Andrea Gavriliu)

RAVE DE RAVEL

Concept, coregrafie și ilustrație muzicală: Andrea Gavriliu

Muzica: Maurice Ravel

Performeri: Eduard Chimac, Iustin Danalache, Elena Foriș, Vlad Furtună, Valentina Kocsis

Restricții de vârstă: 14+

Avanpremiera va avea loc pe 10 octombrie, iar premiera pe 12 octombrie, de la ora 19:00. Ambele se joacă cu casa închisă, dar mai există locuri disponibile pentru următoarea reprezentație, pe 23 octombrie, ora 19:00.

(IM)POSIBIL este un spectacol despre dragoste, regrete și scenarii alternative de existență, în care scena devine un simulator de viață, un laborator în care memoria și fantezia conlucrează.

Imaginați-vă piesa/spectacolul ca o autostradă cu două benzi.

Pe o „bandă”, un love story atipic între un el și o ea care, întâlnindu-se o noapte într-un hotel, ajung, printr-un ciudat efect domino, să-și influențeze radical destinele. Interpretați la două vârste – de actorii Anamaria Pîslaru și Sorin Dinculescu, respectiv de performerii Anca Stoica și Sergiu Diță – cei doi încearcă să-și dea seama cum s-ar fi desfășurat viețile lor dacă întâlnirea cu pricina n-ar fi avut loc.

Pe altă „bandă”, 6 doamne din trupa de seniori asociată Teatrului Masca – Viviana Grama, Mirela Rușitoru, Rodica Kerim, Lori Șerban, Binca Dobrin, Adelina Știrbu – își povestesc viețile cu mare #CURAJ, sensibil, sincer, punându-și o întrebare similară celei de mai sus: ce ar schimba în propriul traseu? Asupra cărui moment ar acționa azi diferit? Și cum?

Și, pentru că în teatru e posibil orice, de la un punct încolo, cele două benzi se întrepătrund: doamnele ajung să contamineze povestea dintre el și ea, și viceversa. În cele din urmă, toți cei de pe scenă ajung să facă ceva schimbat. Să acționeze diferit cu o vorbă sau cu un gest și să transforme tot ce-au trăit…

(IM)POSIBIL

O co-producție Incipient Bucharest și Teatrul Masca, co-finanțată de AFCN

Cu: Anamaria Pîslaru, Sorin Dinculescu, Anca Stoica, Sergiu Diță, Mihai Ivașcu, Viviana Grama, Mirela Rușitoru (22 octombrie)

Anamaria Pîslaru, Sorin Dinculescu, Anca Stoica, Sergiu Diță, Mihai Ivașcu, Rodica Kerim (29 octombrie)

Anamaria Pîslaru, Sorin Dinculescu, Anca, Sergiu Diță, Mihai Ivașcu, Florica Șerban, Dobrina Bran, Adelina Știrbu (5 noiembrie)

Univers sonor: Daniel Stănciucu

Scenografie: Ecaterina Tudosă

Video Concept: Beatrice Păun & Mihnea Toma

Spectacolul are premiere în datele de 22 octombrie, 29 octombrie și 5 noiembrie, ora 19:00. Fiecare premieră are o altă distribuție, așadar textul și spectacolul se schimbă atât în conținut, cât și în formă.

LA LIBER #3

La Liber este o serie de dezbateri performative, deschisă publicului, în care arta, dialogul și comunitatea se întâlnesc liber, fără bariere. Aflat la al treilea sezon, La Liber a fost despre oraș – cu Alex Tocilescu – și despre cultură – cu Corina Șuteu. În această stagiune, a venit timpul ca Teatrul Masca să vorbească cu, despre și în comunitate.

Anul acesta, pentru că teatrul nu își permite un moderator, actorii din trupă vor fi moderatori pe rând. Într-o lume în care resursele sunt tot mai limitate, Masca se întoarce spre cartier și pune accent pe relaționare directă și umană.

Prima ediție a sezonului 3 din La Liber este dedicată „istoriei vii” a cartierului Militari, între identitate, memorie și valoare afectivă, și are loc sâmbătă, 11 octombrie, ora 17:00.

Discuția va fi moderată de Raluca Bujor, profesoară de filosofie și parte din echipa Filtru Cultural București, alături de Elena Trifan (sociolog, membră Politeia) și Alina Crăiță & Vladimir Purdel, actori Masca.

Această ediție își propune să privească Militariul din perspectiva proiectului Filtru Cultural – Ediția II: un spațiu din „inelul doi” al orașului (proiect co-finanțat AFCN), unde oferta culturală e mai redusă decât în centru, dar unde comunitatea are o energie proprie. Evenimentul include și o expoziție foto ca o lectură a cartierului prin materia lui: fațade, improvizații, texturi suprapuse, structuri efemere.

Intrare liberă pe bază de rezervare pe site, la casa de bilete sau cu un mail la office@masca.ro

