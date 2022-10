Programul spectacolelor din cadrul Festivalului Național de Teatru 32 (5-13 noiembrie 2022)

FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU, ediţia a 32-a

5 – 13 noiembrie 2022

PROGRAMUL SPECTACOLELOR

Sâmbătă, 5 noiembrie

17.00 și 20.00 Teatrul Excelsior

Millennial History

Direcția artistică, jurnalism, cercetare, interviuri, concept & conținut: Andrea Voets

Muzică, compoziții, voci & live-electronics: Andrea Voets, Luke Deane, Sarah Jeffery Dramaturgia și regia: Catinca Drăgănescu

Mixing: Simos Lazaridis

Producător: Resonate Productions (Olanda)

Cu sprijinul: AFK, Fonds21, Stichting Norma, De Balie, AreWeEurope, Splendor, Bundesstiftung Aufarbeitung

Durata: 1h 30min

12+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

câine cu om.câine fără om

Un spectacol pe texte de: Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goşu, Maria Manolescu,

Oana Pellea, Radu Tudoran și Radu Afrim

Regia, video și universul sonor: Radu Afrim

Scenografia: Irina Moscu

Coregrafia Flavia Giurgiu

Efecte video & animație: Cristian Niculescu

Design lumini: Dodu Ispas

Video oameni și câini: Orlando Edward

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durată: 4h 20min (cu pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” (Icoanei)

Waste!

De: Gianina Cărbunariu

Traducerea în limba germană: Fabiola Eidloth

Dramaturgia: Carolin Losch, Christina Schlögl

Regia: Gianina Cărbunariu

Decorul și costumele: Dorothee Curio

Muzica: Emilian Gatsov, Louis Stiens

Producător: Schauspiel Stuttgart (Germania)

Durata: 1h 40min

14+

Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Dragoste și alte crime

De: Stefan Arsenijević–Srđjan Koljević–Bojan Vuletić

Bazat pe scenariul filmului cu același titlu al lui Stefan Arsenijević

Traducerea și adaptarea: Krisztián Kiliti

Regia: Theodor-Cristian Popescu

Scenografia și conceptul video: Mihai Păcurar

Muzica și sound design: Andrei Raicu

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

Durata: 2h

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română

22.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Koulounisation

Conceptul și interpretarea: Salim Djaferi

Colaborator artistic: Clément Papachristou

Consiliere dramaturgică: Adeline Rosenstein

Texte adiționale: Marie Alié și Nourredine Ezzaraf

Texte scenă: Delphine De Baere

Scenografia: Justine Bougerol și Silvio Palomo

Producător: Habemus papam, Cora-Line Lefèvre și Julien Sigard (Belgia)

Cu sprijinul: Fédération Wallonie-Bruxelles

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

Duminică, 6 noiembrie

16.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Omission Possible

instalație imersivă și interactivă

Producător: Mutual Loop (Martina Tritthart, Holger Lang)

În colaborare cu: Forumul Cultural Austriac și Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, în cadrul inițiativei s[a]it{life}, susținută de Ministerul austriac al Afacerilor Europene și Internaționale

Durată: 1h 30min

Spectacol în limba engleză

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Oedip Rege

De: Sofocle

Traducerea: Theodor Georgescu și Constantin Georgescu

Regia: Declan Donnellan

Scenografia: Nick Ormerod

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durată: 1h 20min

16+ Spectacolul conține scene de nuditate fără conotații sexuale

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17.00 unteatru

Partea 1. Iubirea

Pe texte ale întregii echipe

Dramatizarea: Cosmin Stănilă și Petro Ionescu

Regia: Petro Ionescu

Scenografia: Alexandra Budianu

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca

Durata: 1h 40min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 ARCUB, Sala Mare

Imperium Delenda Est!

Poeme de: Kateryna Kalytko, Halyna Kruk, Marjan Pyrozh

Regia: Dmytro Zakhozhenko

Decorul: Oleksiy Khoroshko

Costumele: Mariya Antonyak

Producător: Lesia Ukrainka Lviv Academic Dramatic Theatre (Ucraina)

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba ucraineană cu traducere în limbile română și engleză

Spectacolul este urmat de o prezentare a artiștilor și a programatorilor ucraineni

19.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Koulounisation

Conceptul și interpretarea: Salim Djaferi

Colaborator artistic: Clément Papachristou

Consiliere dramaturgică: Adeline Rosenstein

Texte adiționale: Marie Alié și Nourredine Ezzaraf

Texte scenă: Delphine De Baere

Scenografia: Justine Bougerol și Silvio Palomo

Producător: Habemus papam, Cora-Line Lefèvre și Julien Sigard (Belgia)

Cu sprijinul: Fédération Wallonie-Bruxelles

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

8 tați

De: Tina Müller

Traducerea: Ciprian Marinescu

Regia: Irisz Kovacs

Scenografia: Theodor Niculae

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Myth Show. O istorie a neîncrederii

De: Daniel Chirilă

Regia: David Schwartz

Scenografia: Alina Herescu

Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Luni, 7 noiembrie

15.00 și 16.30 Institutul Goethe București

Actrițe. Adică, scuze că te ating

De: Michał Telega

Traducerea: Marina Palii

Regia și scenografia: Mihai Păcurar

Coproducători: Teatrul Postnațional Interfonic și Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Institutul Goethe București și Kinema Ikon

Durata: 40min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

15.00 și 16.30 Teatrelli

Notă de trecere

De: Agata M. Skrzypek

Traducerea: Marina Palii

Regia, muzica originală și sound design: Vlaicu Golcea

Instalație textilă: Cristina Milea

Sculptura cinetică: Alex Halka

Producătoare: Laura Trocan

O instalație cinetico-sculptural sonoră marca Teatrul Postnațional Interfonic

Coproducător: Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Institutul Goethe București

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Cartea cu poze a copiilor cuminți

De: The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch

Traducerea: Lajos Parti-Nagy

Dramatizarea: Komán Attila

Regia: Máté Hegymegi

Decorul: Botond Devich

Costumele: Ilka Giliga

Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

Durata: 1h 45min

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Lacrimile amare ale Petrei von Kant

De: Rainer Werner Fassbinder

Traducerea: Victor Scoradeț

Regia: Radu Nica

Scenografia: Theodor Niculae

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe

Durata: 1h 10min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Părinți și copii

De: Brian Friel

Traducerea și regia: Vlad Massaci

Decorul: Adrian Damian

Costumele: Luiza Enescu

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durată: 3h 15min (cu pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Zăpada / Snow

După: Orhan Pamuk

Traducerea în limba polonă: Anna Polat

Adaptarea și dramaturgia: Mateusz Pakuła

Regia: Bartosz Szydłowski

Decorul și costumele: Małgorzata Szydłowska

Co-producție: Teatrul Łaźnia Nowa, Cracovia, Gdańsk Shakespeare Theatre, STUDIO theatregalleryin Warsaw, Stanisław Wyspiański Silesian Theatre in Katowice (Polonia)

Durata: 3h (cu pauză)

Spectacol în limba polonă, cu traducere în limbile în română și engleză

20.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Vrabia

Textul și regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h

21.00 unteatru

Partea 1. Iubirea

Pe texte ale întregii echipe

Dramatizarea: Cosmin Stănilă și Petro Ionescu

Regia: Petro Ionescu

Scenografia: Alexandra Budianu

Producător: Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca

Durata: 1h 40min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Marți, 8 noiembrie

15.00 și 16.30 Institutul Goethe, București

Actrițe. Adică, scuze că te ating

De: Michał Telega

Traducerea: Marina Palii

Regia și scenografia: Mihai Păcurar

Co-producători: Teatrul Postnațional Interfonic și Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Institutul Goethe București și Kinema Ikon

Durata: 40min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

15.00 și 16.30 Teatrelli

Notă de trecere

De: Agata M. Skrzypek

Traducerea: Marina Palii

Regia, muzica originală și sound design: Vlaicu Golcea

Instalație textilă: Cristina Milea

Sculptura cinetică: Alex Halka

Producătoare: Laura Trocan

O instalație cinetico-sculptural sonoră marca Teatrul Postnațional Interfonic

Coproducător: Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Institutul Goethe București

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Lacrimile amare ale Petrei von Kant

De: Rainer Werner Fassbinder

Traducerea: Victor Scoradeț

Regia: Radu Nica

Scenografia: Theodor Niculae

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe

Durata: 1h 10min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 și 21.00 unteatru

(In)dependenții – homo sapiens non urinat in ventum

Un eseu performativ de: Catinca Drăgănescu

Muzica și sound design: Andrei Raicu

Orchestrația vocală: Andrei Dinescu

O inițiativă: Idea77 realizată în parteneriat cu unteatru, Centrul de Teatru Educațional Replika și Teatrul LUNI de la Green Hours

Durata: 1h 20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Vinegar Tom

De: Caryl Churchill

Traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu

Decorul: Răzvan Chendrean

Costumele: Luiza Enescu și Oana Cernea

Muzica originală: Cári Tibor

Coregrafia: Denisa Irina Vlad

Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

Durata: 2h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Capcana

De: Mihail Bulgakov

Dramatizarea și regia: Petru Hadârcă

Scenografie: Adrian Suruceanu

Costumele: Stela Verebceanu

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău

Durata: 2h 45min (cu pauză)

21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Nu mai ține linia ocupată

De: Alexandra Felseghi

Regia: Adina Lazăr

Decorul: Andreea Tecla

Costumele: Andra Handaric

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Durata: 1h 45min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

22.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Are we human or are we dancers?

Regia și coregrafia: Ioana Marchidan

Muzica originală și sound design: Alexandru Suciu

Producător: Studio M, Sfântu-Gheorghe

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

Miercuri, 9 noiembrie

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolți

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Pata oarbă / Blind spot

De: Cosmin Stănilă și Ionuț Sociu

Traducerea: Ioana Flora

Regia: Andrei Măjeri

Scenografia și costumele: Adrian Balcău și Marina Sremac

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Sound design: Adrian Piciorea

Video design: Siniša Cvetić

Producător: Teatrul Național Sârb, Novi Sad (Serbia)

Durata: 2h 10min

Spectacol în limba sârbă cu supratitrare în limbile engleză și română

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Tatăl

De: Florian Zeller

Traducerea: Carmen Iernilă

Adaptarea scenică: Raluca Aprodu

Regia: Cristi Juncu

Scenografia: Carmencita Brojboiu

Producător: Teatrul Bulandra București

Durata: 1h 45min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.00 Teatrul Apropo

Medeea: Furie

Textul și regia: Radu Popescu

Scenografia: Diana Miroșu

Producător: Teatrul Apropo București

Durata: 1h 35min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

2023 Smart-Family

De: Marina Hanganu și Bianca Trifan

Traducerea în italiană: Camilla Brison, Monica Buzoianu și Ioana Rufu

Regia: Marina Hanganu (RO) și Camilla Brison (IT)

Regia video: Armine Vosganian (RO)

Decorul: Andreea Diana Nistor (RO) și Greta Gasparini (IT)

Costumele: Marilena Montini (IT) și Andreea Diana Nistor (RO)

Light design: Costel Baciu (RO) și Marco Grisa (IT)

Multimedia și platformă de comunicare, design și mecanică robot, modelare și animație 3D: Ygreq Interactive (RO) – Cristian Iordache (director tehnic), Alexandru Andrei, Iulia Petronela Ioniță

Muzica originală: Andrei Petrache (RO)

Co-producție: Teatrul „George Ciprian” Buzău (România) și Industria Scenica (Italia)

Durata: 1h 40min

Spectacol în limbile română și italiană cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Münchausen

De: Alexa Băcanu

Regia și light design: Ovidiu Caița

Scenografia și grafica live: Sebastian Rațiu

Video design: Mihai Nistor

Sound design: Nelu Zlei

Producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Cancún

De: Jordi Galcerán

Traducerea din limba spaniolă: Luminița Voina-Răuț

Regia, light design și ilustrația muzicală: Felix Alexa

Scenografia: Andrada Chiriac

Producător: Teatrul „Nottara” București

Durata: 2h

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Joi, 10 noiembrie

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolți

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Münchausen

De: Alexa Băcanu

Regia și light design: Ovidiu Caița

Scenografia și grafica live: Sebastian Rațiu

Video design: Mihai Nistor

Sound design: Nelu Zlei

Producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Cancún

De: Jordi Galcerán

Traducerea din limba spaniolă: Luminița Voina-Răuț

Regia, light design și ilustrația muzicală: Felix Alexa

Scenografia: Andrada Chiriac

Producător: Teatrul „Nottara” București

Durata: 2h

12+

20.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Hamlet

De: William Shakespeare

Bazat pe traducerea în limba maghiară de: Arany János

Dramaturgia: András Visky

Regia: Gábor Tompa

Decorul: András Both

Costumele: Bianca Imelda Jeremias

Muzica originală: Vasile Șirli

Coregrafia: Melinda Jakab

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 2h 45min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

20.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Simfonia progresului / Simphony of Progress

De: Nicoleta Esinencu și teatru-spălătorie

Un spectacol de: Artiom Zavadovsky, Doriana Talmazan, Kira Semionov, Nicoleta Esinencu, Nora Dorogan, Oana Cîrpanu

Co-producție: HAU Hebbel am Ufer, Berlin (Germania) și teatru-spălătorie, Chișinău (Republica Moldova)

Durata: 1h 40min

12+

Spectacol în limba română moldovenească și rusă cu traducere în limbile română și engleză

20.30 Teatrul Apropo

Medeea: Furie

Textul și regia: Radu Popescu

Scenografia: Diana Miroșu

Producător: Teatrul Apropo București

Durata: 1h 35min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Trădare

De: Harold Pinter

Traducerea, dramatizarea și regia: Bobi Pricop

Scenografia: Oana Micu

Coregrafia, muzica originală și sound design: Eduard Gabia

Light design: Attila Kászoni

Producător: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.30 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” (Icoanei)

Furtuna

După: William Shakespeare

Traducerea orientativă: Cristi Juncu

Regia, versiunea muzicală și versurile: Ada Milea

Scenografia, conceptul vizual, video și lighting design: Andu Dumitrescu

Versiuni muzicale electronice: Alin Teglaș

Producător: Teatrul Bulandra București

Durata: 1h 20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Vineri, 11 noiembrie

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolți

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Oameni singuratici

De: Gerhart Hauptmann

Traducerea: Paul B. Marian

Regia, scenografia, adaptarea textului și universul sonor: Florin Caracala

Video design: Andrei Cozlac

Coregrafia: Alice Veliche

Producători: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală și Centrul Cultural German Iași / Deutsches Kulturzentrum Iași

Durata: 2h 10min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Simfonia progresului / Simphony of Progress

De: Nicoleta Esinencu și teatru-spălătorie

Un spectacol de: Artiom Zavadovsky, Doriana Talmazan, Kira Semionov, Nicoleta Esinencu, Nora Dorogan, Oana Cîrpanu

Co-producție: HAU Hebbel am Ufer, Berlin (Germania) și teatru-spălătorie, Chișinău (Republica Moldova)

Durata: 1h 40min

12+

Spectacol în limba română moldovenească și rusă cu traducere în limbile română și engleză

20.30 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Macbett

De: Eugène Ionesco

Traducerea în limba maghiară: Róbert Bognár

Dramaturgia: András Visky

Regia: Silviu Purcărete

Decorul: Helmut Stürmer

Costumele: Lia Manțoc

Muzica: Vasile Șirli

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

20.30 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Mama

De: Marta Barceló

Traducerea: Luminița Voina-Răuț

Regia: Mariana Cămărășan

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Întoarcerea acasă

De: Matei Vișniec

Dramatizarea: Ágnes Kali

Regia: Botond Nagy

Scenografia: Andreea Săndulescu

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Coregrafia: George Pop

Producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Durata: 2h 10min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Sâmbătă, 12 noiembrie

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolți

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50 min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Mama

De: Marta Barceló

Traducerea: Luminița Voina-Răuț

Regia: Mariana Cămărășan

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Pescărușul

De: A.P. Cehov

Traducerea: Raluca Rădulescu

Regia: Eugen Jebeleanu

Scenografia: Velica Panduru

Muzica: Rèmi Billardon

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 40min (fără pauză)

16+

Scene care pot afecta emoțional, nuditate. Scene cu conotație sexuală.

19.00 Centrul Național al Dansului București

(anti)aging

Conceptul, coregrafia și interpretarea: Mădălina Dan și Mihaela Alexandra Dancs

Co-producători: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, E-motional Bodies & Cities/Fundaţia Gabriela Tudor, artsf

Durata: 1h 15min

+16

Spectacolul conține nuditate

20.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Oameni. De vânzare

Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

Dramaturgia: Rudolf Herbert

Costume și asistență decor: Ioana Popescu

Multimedia: Cristina Baciu

Muzica originală: Ovidiu Zimcea

Producător: Teatrul German de Stat Timișoara

Durata: 1h 30min

12+

Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Scaunele / The Chairs

De: Eugène Ionesco

Dramaturgia: Florian Hirsch

Regia: Gábor Tompa

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Muzica: Rene Nuss

Producător: Théâtre National du Luxembourg (Luxemburg)

Durata: 1h 15min

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

22.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Înainte de sfârșitul …(lumii) / Before The End …(Of The World)

Conceptul și realizarea: Iva Sveshtarova și Willy Prager

Dramaturgia: Ivana Ivcovic

Muzica: Emilian Gatsov, Elbi

Producător: Brain Store Project, în parteneriat cu DNK: Space for Contemporary Dance and Performance (Bulgaria)

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba în română

Duminică, 13 noiembrie

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolți

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Înainte de sfârșitul… (lumii) / Before The End …(Of The World)

Conceptul și realizarea: Iva Sveshtarova și Willy Prager

Dramaturgia: Ivana Ivcovic

Muzica: Emilian Gatsov, Elbi

Producător: Brain Store Project, în parteneriat cu DNK: Space for Contemporary Dance and Performance (Bulgaria)

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba în română

17.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” (Icoanei)

Copiii nopții

De: Andrei Radu

Regia: Alexandru Weinberger-Bara

Scenografia: Corina Grămoșteanu

Video design: Sebastian Hamburger

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

Durata: 1h 20min

12+

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Trei surori

De: A.P. Cehov

Traducerea din limba rusă: Vladimir Turturica

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Scenografia: Vladimir Turturica

Muzica: Mihai Dobre

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 1h 50min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Scaunele / The Chairs

De: Eugène Ionesco

Dramaturgia: Florian Hirsch

Regia: Gábor Tompa

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Muzica: Rene Nuss

Producător: Théâtre National du Luxembourg (Luxemburg)

Durata: 1h

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

20.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Cabaret

Libretul: Joe Masteroff

După piesa lui John Van Druten și povestirile lui Christopher Isherwood

Muzica: John Kander

Versurile: Fred Ebb

Regia, coregrafia și costumele: Răzvan Mazilu

Decorul: Sabina Spatariu

Light design: Costi Baciu și Ștefan Ioșca

Traducerea textului: Carmen Stanciu

Traducerea songurilor: Alex Ștefănescu

Pregătirea și direcția muzicală: Maria Alexievici

Preoducător: Teatrul Odeon București

Durata: 2h 30min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Antonin Artaud. Familia Cenci

După: Shelley și Stendhal

Traducerea: George Banu

Regia: Silviu Purcărete

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Muzica originală: Vasile Șirli

Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Durata: 2h 10min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

5 – 13 noiembrie

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media (Foaier)

Les Loges , o instalație prezentată de Théâtre Nouvelle Générat

Instalație imersivă în jurul scrierilor dramatice contemporane

O instalație de Joris Mathieu și Nicolas Boudier împreună cu Haut et Court

Producător: Théâtre Nouvelle Génération: Centre Dramatique National de Lyon

Coproducător: ARTCENA

În parteneriat cu: Comédie de Saint-Etienne | École Supérieure d’art dramatique

Cu sprijinul: Fonds de soutien à la création artistique et numérique [SCAN] de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Communauté de communes des Monts du Lyonnais

5 – 13 noiembrie

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare) – Foaierul de Marmură (Parter)

Insula de Teatru VR

Instalație performativă

(se vor viziona secvențe din spectacolul RICHARD al III-lea de William Shakespeare, regia Eugen Gyemant produs de Teatrul „Andrei Mureșanu”, Sfântu Gheorghe)

5 – 13 noiembrie

Worker of the Year

auto-performance

O poveste de: Tudor Ganea

Conceptul și realizarea: Ioana Păun şi Flavia Giurgiu

Coloana sonoră: Diana Miron

Voce: Alexandru Potocean

Co-producători: ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Centrul Cultural Clujean

5 – 13 noiembrie

The Walks

Spectacol-experiment (aplicație)

De: Rimini Protokoll

Traducerea versiunii în limba română: Ondine-Cristina Dăscălița, Adina Olaru

Textul și regia: Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel

Ideea și dramaturgia: Cornelius Puschke

Coordonarea artistică (versiunea în limba română): Vlaicu Golcea

Muzica originală: Frank Böhle ș.a.

Sound design / Mix: Frank Böhle

Editare audio (versiunea în limba română): Vlaicu Golcea

Producător: Rimini Protokoll și creart/Teatrelli, în parteneriat cu Goethe-Institut București

Spectacol în limba germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă (la alegere)

„The Walks” este o colecție de 10 scurte spectacole audio concepute pentru anumite locuri specifice din oraș. Fiecare plimbare durează aproximativ 20 de minute.