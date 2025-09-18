Close Menu

    Programul spectacolelor Festivalului Național de Teatru – ediția 35. „FNT 2025. TE PRIVEȘTE!”

    Programul celei de-a 35-a ediții a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER  (17 – 26 octombrie, București) cuprinde 34 de spectacole în selecția oficială, 3 spectacole reunite în modulul Focus: RADU AFRIM (Casa dintre blocuri”, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”; „Teatro Lúcido la malul infinitului”, Teatrul de Stat Constanța și „Zi de bucurie”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași), 3 spectacole invitate („Grădina de sticlă”, regia Petru Hadârcă, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău, Republica Moldova; „Vicontele”, regia și scenografia Slava Sambriș, Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova și „Toaca”, un spectacol de dans de Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu, produs de Polski Teatr Tańca​​, Polonia) și un spectacol eveniment marca Radu Afrim, prezentat în deschiderea FNT, în data de 17 octombrie, ora 21.00 la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. 

    În total, 71 de reprezentații, prezentate în 20 săli de teatru din București. Introducem în circuitul cultural al FNT spațiul Recul – Remediu Cultural, locație unde va avea loc spectacolul „E doar sfârșitul lumii”, regia Eugen Jebeleanu, produs de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – Secția Germană. 

    Biletele se vor pune în vânzare concomitent, pe toate platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele lor de bilete, la o dată pe care o va anunța ulterior UNITER, producătorul festivalului. 

    Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru este formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural), iar regizor asociat este Radu Afrim

    Tema ediției curente este un îndemn: FNT 2025. Te privește!, iar imaginea este o creație a artistei scenograf Irina Moscu

    Te privește! este deopotrivă un îndemn la solidaritate și responsabilizare civică într-un într-un moment de cotitură (punct nevralgic pentru întreaga societate), cât și confirmarea fluxului estetico-dialogal dintre artist și spectator. Tema salută inițiativa artistică organică de a explora scena ca platformă de adresare a unor problematici actuale și ardente, dar și, în aceeași măsură, mizează pe coerența și consistența estetică și pe atitudinile auto-reflexive care însoțesc procesul de creație. Mai mult, își propune să aducă recunoaștere prezenței active și rolului pe care publicul îl joacă în ecosistemul teatral. Această privire ochi în ochi, curajoasă, înaintează un gest de solidaritate în jurul culturii aflate sub asediul nepăsării și neputințelor. Suntem aici de mult, pentru a rămâne; nu doar să spunem povești post-factum, ci și pentru a construi premisele unei realități de care fiecare dintre noi e responsabil chiar acum. Așadar, ne privește pe toți și pe fiecare în parte. (fragment din argumentul curatorilor) 

    Programul spectacolelor (Atenție, programul poate suferi modificări!)
    Vineri, 17 octombrie
    17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură 
    Alaska de Elise Wilk

    Traducerea: Mária Albert

    Regia: Aba Sebestyén

    Decorul: Beáta Sós

    Costumele: Judit Dobre-Kóthay

    Coregrafia: Tünde Baczó

    Muzica originală: Tibor Cári

    Producători: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós” și Studio Yorick

    Durata: 2h (fără pauză)

    12+  

    Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză 

    17.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” 
    Moarte la Teatrul de Revistă de Gabriel Sandu  

    Regia: Gabriel Sandu  

    Scenografia și light design: Miruna Croitoru 

    Coregrafia: Andrea Gavriliu 

    Muzica originală: Andrei Dinescu

    Sound design: Viorel Andrinoiu

    Producător: Teatrul „Stela Popescu” București 

    Durata: 3h (cu pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio 
    #Spectacol invitat 

    Grădina de sticlă, după Tatiana Țîbuleac

    Dramatizarea: Mariana Onceanu

    Regia: Petru Hadârcă

    Scenografia: Adrian Suruceanu

    Pictor costume: Stela Verebceanu

    Mișcarea scenică: Oleg Mardari

    Muzica originală: Valentin Lindo Strișcov

    Proiecții video: Radu Zaporojan

    Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău

    Durata: 2h 30min (fără pauză) 

    14+ 

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    DESCHIDEREA OFICIALĂ A FNT35

    21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
    Gro(o)ve

    Conceptul: Radu Afrim

    Coregrafia: Andrea Gavriliu 

    Scenografia: Cosmin Florea

    Video design: Andrei Cozlac 

    Producător: UNITER și FNT 2025 

    Durata: 1h 30min 

    Sâmbătă, 18 octombrie
    #Spectacol invitat 
    16.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” 

    Toaca

    Un spectacol de dans de: Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu 

    Lumini: Michal Stenzel
    Costume: Ilona Binarsch

    Coordonare producție: Monika Zembrzycka

    Producător: Polski Teatr Tańca​​, Polonia 

    Durata: 1h 40min (fără pauză) 

    12+  

    Spectacol de teatru-dans 

    16.00 Teatrul Masca, Sala Mare 
    Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare

    Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

    Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage

    Light design: Andrei Ignat

    Producător: Teatrul Masca, București  

    Durata: 1h 40min (fără pauză) 

    14+  

    16.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
    Respirații de Duncan Macmillan

    Traducerea: Mircea Sorin Rusu

    Regia: Cristian Ban    

    Scenografia: Irina Chirilă 

    Light design: Alex Dancu 

    Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad   

    Durata: 1h 20min (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    #Focus: RADU AFRIM 
    18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
    Casa dintre blocuri de Radu Afrim

    Traducerea: László Sándor

    Regia: Radu Afrim

    Decorul: Anna Kupás

    Costumele: Orsolya Moldován

    Coregrafia: Blanche Macaveiu

    Light design: Radu Afrim, István Ádám

    Video design: Samu Trucza

    Universul sonor: Radu Afrim 

    Sound-desing: Vince Oláh

    Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”  

    Durata: 4h (cu pauză) 

    16+

    Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză  

    18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” 
    Un inamic al poporului de Henrik Ibsen

    Traducerea: Radu Iacoban

    Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer

    Regia: Radu Iacoban

    Scenografia: Tudor Prodan

    Light design: Lucian Moga

    Sound design: Aida Šošić

    Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

    Durata: 2h 20min (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 
    Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor) 

    de Selma Dragoș, Elena Morar

    Dramaturgia: Selma Dragoș 

    Regia: Elena Morar   

    Decorul și Light design: Ileana Zirra  

    Costumele: Miruna Croitoru 

    Coregrafia: Teodora Velescu  

    Muzica originală: Cristina Juncu

    Operator video: Daniel Păun

    Producător: Teatrul Nottara București  

    Durata: 2h 20min (fără pauză) 

    12+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică 
    Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea

    Traducerea: Corina Moise

    Regia: Leta Popescu 

    Scenografia: Bogdan Spătaru 

    Coregrafia: Mihai Mihalcea

    Light design: Vlad Lăzărescu

    Sound design: Andrei Raicu

    Colaj video: Irina Caraulă (Alaska) 

    Producător: Teatrul Metropolis București   

    Durata: 1h 40min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    Duminică, 19 octombrie
    16.00 Teatrul Masca, Sala Mare 
    Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare

    Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

    Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage

    Light design: Andrei Ignat

    Producător: Teatrul Masca, București  

    Durata: 1h 40min (fără pauză) 

    14+  

    17.00 și 21.00 Recul – Remediu Cultural (bld. Splaiul Unirii, nr.160) 
    E doar sfârșitul lumii de Jean-Luc Lagarce

    Traducerea: George State

    Regia: Eugen Jebeleanu  

    Scenografia: Oana Micu  

    Coregrafia: Malena Silberschmidt

    Muzica originală: Ovidiu Zimcea

    Light design: Cristian Niculescu

    Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană 

    Durata: 1h 15min (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba germană cu traducere în limba română (la cască) 

    #Focus: RADU AFRIM 
    18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio 
    Zi de bucurie de Arne Lygre

    Traducerea din limba franceză, regia, light design-ul și universul sonor: Radu Afrim 

    Scenografia: Anna Kupás

    Coregrafia: Alice Veliche 

    Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași 

    Durata: 3h 20min (cu pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” 
    Un inamic al poporului de Henrik Ibsen

    Traducerea: Radu Iacoban

    Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer

    Regia: Radu Iacoban

    Scenografia: Tudor Prodan

    Light design: Lucian Moga

    Sound design: Aida Šošić

    Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

    Durata: 2h 20min (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 
    Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor) 

    de Selma Dragoș, Elena Morar

    Dramaturgia: Selma Dragoș 

    Regia: Elena Morar   

    Decorul și Light design: Ileana Zirra  

    Costumele: Miruna Croitoru 

    Coregrafia: Teodora Velescu  

    Muzica originală: Cristina Juncu

    Operator video: Daniel Păun

    Producător: Teatrul Nottara București  

    Durata: 2h 20min (fără pauză) 

    12+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
    Richard al III-lea de William Shakespeare

    Adaptarea: Vecsei H. Miklós

    Regia: István Albu

    Scenografia: Erika Márton

    Coregrafia: Franciska Szabó

    Producător: Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Harag György”

    Durata: 3h (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză   

    21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică
    Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea

    Traducerea: Corina Moise

    Regia: Leta Popescu 

    Scenografia: Bogdan Spătaru 

    Coregrafia: Mihai Mihalcea

    Light design: Vlad Lăzărescu

    Sound design: Andrei Raicu

    Colaj video: Irina Caraulă (Alaska) 

    Producător: Teatrul Metropolis București   

    Durata: 1h 40min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură 
    Canin,

    adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou 

    Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

    Regia: Botond Nagy

    Decorul: Raul Cioabă

    Costumele: Ioana Ungureanu

    Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

    Light design: Cristian Niculescu

    Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”  

    Durata: 1h 50min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română și traducere în limba engleză 

    ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.

    21.30 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
    Respirații de Duncan Macmillan

    Traducerea: Mircea Sorin Rusu

    Regia: Cristian Ban    

    Scenografia: Irina Chirilă 

    Light design: Alex Dancu 

    Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad   

    Durata: 1h 20min (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    Luni, 20 octombrie
    17.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
    Nunta însângerată de Federico García Lorca

    Regia: Hunor Horváth

    Decorul: Elöd Golicza

    Costumele: Zsofia Gabor

    Coregrafia: Árpád Könczei

    Muzica originală: Andrei Dinescu

    Regia de film: Adrian Sitaru

    Light design: Cristian Niculescu

    Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană  

    Durata: 1h 30min (fără pauză) 

    Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză   

    18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură 
    Canin

    adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou 

    Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

    Regia: Botond Nagy

    Decorul: Raul Cioabă

    Costumele: Ioana Ungureanu

    Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

    Light-design: Cristian Niculescu

    Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”  

    Durata: 1h 50min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română și traducere în limba engleză 

    ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.

    18.00 Teatrul ACT 
    Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes

    Traducerea: George State

    Regia: Alexandru Dabija 

    Costumele: Maria Miu 

    Coregrafia: Blanche Macaveiu

    Producător: Teatrul ACT București 

    Durata: 2h 10min (cu pauză) 

    12+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

    #Spectacol invitat 
    19.00 ARCUB, Sala Mare  

    Vicontele de Eugène Ionesco 

    Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi

    Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș

    Light design: Andrei Chirtoca

    Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova 

    Durata: 1h 30min (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
    Regina nopții de Leta Popescu 

    Regia: Leta Popescu    

    Scenografia: Bogdan Spătaru

    Mișcarea scenică: Elena Anghel 

    Muzica originală: Csaba Boros

    Versurile: Oana Mogoș

    Light design: Marian Tarazi

    Sound design: Dan Nedelescu

    Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați   

    Durata: 2h (fără pauză) 

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică 
    Rătăcirea de Doru Vatavului

    Regia: Irisz Kovacs

    Scenografia: Réka Oláh 

    Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea

    Producător: ProTeatru Zalău

    Durata: 2h (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    Marți, 21 octombrie
    #Spectacol invitat 
    18.00 ARCUB, Sala Mare  

    Vicontele de Eugène Ionesco 

    Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi

    Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș

    Light design: Andrei Chirtoca

    Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova 

    Durata: 1h 30min (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    18.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică 
    Rătăcirea de Doru Vatavului

    Regia: Irisz Kovacs

    Scenografia: Réka Oláh 

    Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea

    Producător: ProTeatru Zalău

    Durata: 2h (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
    Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O’Neill

    Traducerea: Raluca Rădulescu

    Un scenariu de: Roman Doljanski 

    Regia: Timofei Kuliabin

    Scenografia: Oleg Golovko

    Muzica originală: Timofei Pastukhov

    Light design: Ilia Pașnin

    Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 

    Durata: 2h (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    20.30 Teatrul ACT 
    Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes

    Traducerea: George State

    Regia: Alexandru Dabija 

    Costumele: Maria Miu 

    Coregrafia: Blanche Macaveiu

    Producător: Teatrul ACT București 

    Durata: 2h 10min (cu pauză) 

    12+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

    20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
    Regina nopții de Leta Popescu 

    Regia: Leta Popescu    

    Scenografia: Bogdan Spătaru

    Mișcarea scenică: Elena Anghel 

    Muzica originală: Csaba Boros

    Versurile: Oana Mogoș

    Light design: Marian Tarazi

    Sound design: Dan Nedelescu

    Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați   

    Durata: 2h (fără pauză) 

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    Miercuri, 22 octombrie
    17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură 
    Furtuna de William Shakespeare

    Traducerea: Ádám Nádasdy

    Dramatizarea: Anna Veress

    Regia: Viktor Bodó 

    Decorul: Hanna Erős

    Costumele: Bori Zatykó

    Muzica originală: Klaus von Heydenander

    Light design: Sándor Baumgartner

    Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe

    Durata: 1h 50min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză  

    17.00 și 21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic  
    Iona de Marin Sorescu  

    Regia: Silviu Purcărete   

    Scenografia și light design: Dragoș Buhagiar   

    Muzica originală: Vasile Șirli  

    Producători: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre

    Durata: 1h 15min (fără pauză) 

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
    Incendii de Wajdi Mouawad

    Traducerea: Zeno Fodor 

    Regia: Alexandru Mâzgăreanu

    Decorul: Andreea Săndulescu

    Costumele: Alexandra Boerescu

    Muzica originală: Alexandru Suciu

    Light-design: Daniel Klinger

    Producător: Teatrul de Stat Constanța 

    Durata: 2h 30min (fără pauză) 

    16+  

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    19.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
    Ferma animalelor 

    Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell

    Regia: Andrei Huțuleac   

    Scenografia: Maria Nicola   

    Coregrafia: Ștefan Lupu

    Song-uri: Oana Pușcatu

    Light design: Lucian Moga

    Sound design: Marin Grigore 

    Producător: Teatrul Mic București 

    Durata: 2h (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

    19.00 Opera Națională București 
    Am bombardat New Haven de Joseph Heller

    Traducerea: Ramona Tripa

    Regia: László Bocsárdi

    Decorul: József Bartha

    Costumele: Anna-Aletta Lokodi

    Coregrafia: Noémi Bezsán

    Muzica: Magor Bocsárdi

    Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 

    Durata: 3h (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română și traducere în limba engleză 

    19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier  
    Orașul comoară

    Dramatugia: Petro Ionescu

    Regia: David Schwartz

    Scenografia: Mihai Păcurar 

    Coregrafia: Dominik M. Iabloncic

    Muzica originală: Mara Solomon 

    Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei

    Producător: Reactor de creație și experiment Cluj 

    Durata: 2h (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio 
    Proorocul Ilie de Tadeusz Słobodzianek

    Traducerea: Luiza Săvescu și Passionaria Stoicescu

    Dramaturgia: Diana Nechit

    Regia: Botond Nagy

    Scenografia: Irina Moscu 

    Lighting și Video design: Cristian Niculescu 

    Muzica originală și Sound design: Claudiu Urse 

    Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București 

    Durata: 2h 05min (fără pauză) 

    Scene care îi pot afecta emoțional, limbaj licențios, scene cu conotație sexuală.

    Din cauza efectelor stroboscopice și de lumină, de scurtă durată și intensitate, spectacolul nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate și celor care suferă de epilepsie! În spectacol se folosește fum de scenă inodor!

    18+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”  
    Lecția de Eugène Ionesco 

    Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi

    Regia: Bobi Pricop 

    Scenografia: Oana Micu 

    Mișcarea scenică și muzica originală: Eduard Gabia

    Light design: Dodu Ispas, Ștefăniță Rezeanu

    Sound design: George Udrea

    Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 

    Durata: 1h (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

    spectacol pe gradene

    18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
    Incendii de Wajdi Mouawad

    Traducerea: Zeno Fodor 

    Regia: Alexandru Mâzgăreanu

    Decorul: Andreea Săndulescu

    Costumele: Alexandra Boerescu

    Muzica originală: Alexandru Suciu

    Light-design: Daniel Klinger

    Producător: Teatrul de Stat Constanța 

    Durata: 2h 30min (fără pauză) 

    16+  

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier  
    Orașul comoară

    Dramatugia: Petro Ionescu

    Regia: David Schwartz

    Scenografia: Mihai Păcurar 

    Coregrafia: Dominik M. Iabloncic

    Muzica originală: Mara Solomon 

    Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei

    Producător: Reactor de creație și experiment Cluj 

    Durata: 2h (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    19.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
    Mândrie și prejudecată (un fel de)

    De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”

    Traducerea: Adrian Nicolae 

    Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu

    Decorul: Andreea Săndulescu

    Costumele: Alexandra Boerescu

    Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc

    Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu

    Producător: Teatrul Excelsior București  

    Durata: 2h 30min (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio 
    Trei surori de A.P. Cehov 

    Traducerea: Raluca Rădulescu

    Regia: Theodor-Cristian Popescu

    Conceptul și scenografia: Velica Panduru

    Decorul: Velica Panduru (coproducție decor: Tukuma Works)

    Costumele: Sabina Reus

    Coregrafia: Flavia Giurgiu 

    Muzica originală și Sound design: Andrei Raicu

    Light design: Cristian Niculescu

    Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț 

    Durata: 2h 30min (cu pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    21.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
    Ferma animalelor 

    Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell

    Regia: Andrei Huțuleac   

    Scenografia: Maria Nicola   

    Coregrafia: Ștefan Lupu

    Song-uri: Oana Pușcatu

    Light design: Lucian Moga

    Sound design: Marin Grigore 

    Producător: Teatrul Mic București 

    Durata: 2h (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    Vineri, 24 octombrie
    17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” 
    Reconstituirea 

    Conceptul: Catinca Drăgănescu și Ciprian Făcăeru

    Textul și regia: Catinca Drăgănescu 

    Scenografie fizică, VR/AR & lighting design: Ciprian Făcăeru

    Costume și consultant scenografie: Lia Dogaru

    Dezvoltare software Reconstituirea VR/AR: Augmented Space Agency (Dan Făcăeru și Sabin Șerban)

    Compoziția muzicală originală și sound design: Cristian Vieriu (interior 8)

    Lumini: Alina Mitrache / Marian Tudorache

    Sound: Emy Guran

    Video: Florin Chirea

    Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova   

    Durata: 1h 30min (fără pauză) 

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    spectacol pe gradene

    17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură 
    Un înger soseşte la Babilon de Friedrich Dürrenmatt

    Traducerea: Árpád Fáy

    Dramatizarea: Réka Dálnoky

    Regia: László Bocsárdi

    Decorul: József Bartha

    Video design-ul: András Rancz

    Costumele: Izsák-Szőke

    Coregrafia: Attila Bordás

    Muzica originală și Sound design-ul: László Bakk-Dávid

    Light design: Tamás Bányai

    Producător: Teatrul „Teatrul Tamási Áron”, Sfântu-Gheorghe 

    Durata: 2h 40min (cu pauză) 

    Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză 

    In spectacol se folosesc efecte de lumină foarte puternice!

    18.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
    Mândrie și prejudecată (un fel de)

    De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”

    Traducerea: Adrian Nicolae 

    Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu

    Decorul: Andreea Săndulescu

    Costumele: Alexandra Boerescu

    Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc

    Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu

    Producător: Teatrul Excelsior București  

    Durata: 2h 30min (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic 
    NIJINSKI • Agonie și Extaz

    Conceptul, regia, coregrafia, light-design-ul: Arcadie Rusu   

    Scenografia: Yasmin Asan

    Muzica originală: Alexandru Suciu 

    Producător: Teatrul Odeon București  

    Durata: 1h 05min (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
    Lina de Alexandra Felseghi  

    Regia: Adina Lazăr  

    Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman  

    Sound design: Adrian Piciorea 

    Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe  

    Durata: 2h 40min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară  

    Sâmbătă, 25 octombrie

    17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika  
    În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov   

    Regia: Radu Apostol   

    Scenografia: Gabi Albu   

    Video: Elena Găgeanu 

    Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru

    Coregrafia: Florin Fieroiu

    Muzica originală: Sebastian Androne-Nakanishi

    Light design: Radu Apostol

    Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi

    Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO

    Durata: 2h (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză 

    17.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare   
    Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg 

    Traducerea: Elise Wilk

    Dramatizarea: Bernd Lichtenberg

    Regia: Eugen Jebeleanu  

    Scenografia: Velica Panduru

    Decorul (producție): Tukuma Works

    Costumele: Carmen Secăreanu

    Light design: Cristian Niculescu

    Sound design: Niko Becker

    Imagine video: Iustin Șurpănelu

    Asistență scenografie: Maria Constantin

    Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București 

    Durata: 1h 50min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
    Lina de Alexandra Felseghi  

    Regia: Adina Lazăr  

    Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman  

    Sound design: Adrian Piciorea 

    Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe  

    Durata: 2h 40min (fără pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară  

    19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
    Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller 

    Traducerea: Irina Velcescu 

    Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat 

    Regia: Andrei Șerban 

    Decorul: Helmut Stürmer

    Costumele: Corina Grămoșteanu

    Video design: Andrei Cozlac

    Muzica originală: Alexei Țurcan

    Light design: Cristian Niculescu

    Sound design: Liviu Stoica

    Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București 

    Durata: 2h 40min (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

    19.30 Teatrul Evreiesc de Stat
    Mesia de Martin Sherman 

    Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri

    Adaptarea și regia: Andrei Măjeri

    Scenografia: Irina Chirilă 

    Mișcarea scenică: Daniel Dragomir 

    Muzica originală: Folclor sefard

    Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri

    Producător:Teatrul Evreiesc de Stat  

    Durata: 1h 50min (fără pauză) 

    14+ 

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    #Focus: RADU AFRIM 
    20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
    TEATRO LÚCIDO la malul infinitului

    Scenariul și regia: Radu Afrim

    Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști

    Scenografia: Irina Moscu

    Coregrafia: Flavia Giurgiu

    Muzica originală: Alexandru Suciu 

    Light design: Cristian Niculescu 

    Video design: Andrei Dermengiu

    Producător:Teatrul de Stat Constanța

    Durata: 3h 40min (cu pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    spectacol pe gradene

    20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
    Janovics

    Dramaturgia: Nikolett Németh

    Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

    Decorul: Csaba Csíki

    Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss

    Coregrafia: István Berecz

    Muzica originală: Dávid Mester

    Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

    Durata: 3h (cu pauză) 

    12+

    Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză  

    Duminică, 26 octombrie
    17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika  
    În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov   

    Regia: Radu Apostol   

    Scenografia: Gabi Albu   

    Video: Elena Găgeanu 

    Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru

    Coregrafia: Florin Fieroiu

    Muzica originală: Sebastian Androne-Nakanishi

    Light design: Radu Apostol

    Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi

    Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO

    Durata: 2h (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză 

    17.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
    Janovics

    Dramaturgia: Nikolett Németh

    Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

    Decorul: Csaba Csíki

    Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss

    Coregrafia: István Berecz

    Muzica originală: Dávid Mester

    Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

    Durata: 3h (cu pauză) 

    12+

    Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză  

    18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
    Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller 

    Traducerea: Irina Velcescu 

    Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat 

    Regia: Andrei Șerban 

    Decorul: Helmut Stürmer

    Costumele: Corina Grămoșteanu

    Video design: Andrei Cozlac

    Muzica originală: Alexei Țurcan

    Light design: Cristian Niculescu

    Sound design: Liviu Stoica

    Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București 

    Durata: 2h 40min (cu pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

    #Focus: RADU AFRIM 
    19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
    TEATRO LÚCIDO la malul infinitului

    Scenariul și regia: Radu Afrim

    Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști

    Scenografia: Irina Moscu

    Coregrafia: Flavia Giurgiu

    Muzica originală: Alexandru Suciu 

    Light design: Cristian Niculescu 

    Video design: Andrei Dermengiu

    Producător:Teatrul de Stat Constanța

    Durata: 3h 40min (cu pauză) 

    16+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză   

    spectacol pe gradene

    19.30 Teatrul Evreiesc de Stat
    Mesia de Martin Sherman 

    Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri

    Adaptarea și regia: Andrei Măjeri

    Scenografia: Irina Chirilă 

    Mișcarea scenică: Daniel Dragomir 

    Muzica originală: Folclor sefard

    Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri

    Producător:Teatrul Evreiesc de Stat  

    Durata: 1h 50min (fără pauză) 

    14+

    Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

    21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare   
    Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg 

    Traducerea: Elise Wilk

    Dramatizarea: Bernd Lichtenberg

    Regia: Eugen Jebeleanu  

    Urmăriţi www.fnt.ro,  pagina de Facebook și Instagram a Festivalului Naţional de Teatru, pentru a fi la curent cu toate detaliile privind programul spectacolelor. 

