Proiectul Adei Hausvater pentru TNB se construiește sub semnul valorii: regizorul Andrei Șerban, numit Director onorific al TNB, cu susținerea Ministerului Culturii

Directorul general al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Ada Hausvater, pune în aplicare o linie strategică fundamentală a proiectului său de management: principiul recunoașterii și integrării marilor repere artistice și umane. În această direcție, cu susținerea deplină a Ministerului Culturii, reputatul regizor Andrei Șerban a fost numit în funcția de Director onorific al TNB.

Precizările TNB:

Această decizie reflectă viziunea pe care Ada Hausvater o proiectează pentru prima scenă a țării: evoluția TNB ca spațiu de excelență care își recunoaște și își prețuiește la cel mai înalt nivel valorile. Inițiativa s-a bucurat de o deplină armonie de viziune cu Ministerul Culturii, care a susținut decizia, recunoscând importanța culturală a acestui demers.

Acordarea acestui titlu onorific regizorului Andrei Șerban reprezintă o reconfirmare a locului pe care TNB și teatrul românesc îl ocupă în istoria teatrului universal.

Directorul general al TNB, Ada Hausvater, a detaliat principiul care stă la baza acestui proiect: „Un teatru național se dezvoltă prin memoria și recunoașterea propriilor sale valori. Proiectul meu de management se bazează pe acest principiu valoric: avem șansa de a aduce laolaltă oamenii care conduc spre universalitate teatrul românesc.

Numirea lui Andrei Șerban este un semnal clar că porțile TNB sunt deschise pentru excelență, generozitate umană și performanță fără compromisuri. Mulțumesc pentru deschidere Ministerului Culturii, care a susținut prompt această inițiativă, confirmând importanța momentului”.

La rândul său, regizorul Andrei Șerban a subliniat coerența acestei viziuni comune: „Presupun că la baza inițiativei doamnei manager și a domnului ministru de a-mi conferi titlul de Director onorific se află recunoașterea calității Naționalului în cei trei ani ai directoratului meu, început în 1990 – ani în care, în ciuda imenselor dificultăți, s-a produs o mini-revoluție culturală, care a făcut ca prima scenă a țării să-și merite numele.

Trilogia greacă a stimulat o energie colectivă la fel de vie ca viața tumultoasă a străzii din acele zile și, împreună cu spectacolele care au urmat, a deschis calea spre un teatru nou, curajos, riscant și viu. În special viu, cu o aspirație pe verticală spre acest cuvânt esențial: Calitate.

Calitatea artistică, imposibilă fără calitatea umană. Acest titlu simbolic nu-mi conferă drepturi, obligații sau beneficii. Le mulțumesc doamnei manager și domnului ministru și îl accept cu bucurie și cu speranța că, evocând efervescența pe care am inspirat-o când am fost la cârma TNB, spiritul viu al acelor ani se va retrezi sub conducerea Adei Hausvater”.