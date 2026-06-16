„Redescoperindu-l pe Stanislavski”, o nouă carte esențială semnată de Maria Șevțova

A apărut un nou volum din seria MARI REGIZORI AI LUMII: Redescoperindu-l pe Stanislavski, cartea Mariei Șevțova editată în parteneriat cu Craiova International Shakespeare Festival. Lansarea volumului a avut loc în prezența autoarei.

Mai mult decât recomandat să fie pe raftul cărților esențiale de teatru din biblioteca oricărui cercetător, profesionist, student sau pasionat al domeniului, volumul oferă perspective edificatoare asupra operei lui Konstantin Stanislavsk, precizează Fundația Culturală „Camil Petrescu”, într-un comunicat transmis redacțieii.

Maria Șevțova reevaluează practica lui Stanislavski, în cinci capitole (cu mai multe subcapitole, printre care: Drumul către Teatrul de Artă de la Moscova, Stanislavski și politica; Yoga, Supraconștientul, Inspirația și Ortodoxia; Acțiunea. Metoda acțiunii fizice. Analiza activă etc.) și un epilog.

Prin acest volum, cititorului îi sunt oferite elemente de istoriografie și practică teatrală, explorând moștenirea durabilă a lui K. Stanislavski în contextele politice, culturale și teatrale complexe ale Rusiei țariste, ale Revoluției din 1917, ale perioadei instabile a anilor ’20 și ale erei staliniste din anii ’30; și, nu în ultimul rând, ale zilelor noastre.

Noutatea acestui volum constă în faptul că Maria Șevțova analizează opera lui Stanislavski și prin prisma regizorilor cu care a lucrat: Giorgio Strehler, Robert Wilson și Lev Dodin:

„Pe măsură ce avansam în cercetările mele asupra lui Stanislavski, a devenit destul de limpede că urmărirea în persoană a unor regizori precum Giorgio Strehler și Robert Wilson, atât de diferiți unul de celălalt și, în parte, de Stanislavski – fiecare lucrând în circumstanțe socio-economice și culturale foarte diferite – mi-a oferit o perspectivă din care să-l văd pe Stanislavski într-o lumină nouă, nu doar din punct de vedere artistic, ca actor de trupă, regizor și designer de lumini (ceea ce va fi cu siguranță o descoperire pentru unii cititori), ci și ca director general al Teatrului de Artă din Moscova, publicist, fundraiser din surse private și publice și multe altele pe lângă.” (Maria Șevțova, Redescoperindu-l pe Stanislavski, Prefață, pp. 7-8)

Maria Șevțova este profesor emerit de Teatru și Artele Spectacolului la Goldsmiths, Universitatea din Londra, recunoscută pe plan internațional pentru contribuțiile sale în domeniul studiilor teatrale.

De-a lungul carierei, a ocupat poziții academice la universitățile din Connecticut și Lancaster, unde a fost profesor fondator al Centrului de Studii ale Teatrului și Performance-ului Contemporan, precum și funcția de director fondator al Centrului de Studii Europene de la Universitatea din Sydney, predând totodată și la Universitatea din Paris și ca visiting professor la numeroase instituții de prestigiu.

Autoare a peste 140 de articole și capitole în volume colective, a publicat cărți traduse în numeroase limbi (dintre care FCCP a publicat Regizori regizând, dialoguri despre teatru, alături de Christopher Innes), este coeditoare a revistei New Theatre Quarterly și participă frecvent la festivaluri, la conferințe academice și la proiecte multimedia dedicate teatrului.

Seria MARI REGIZORI AI LUMII, din care face parte și volumul Redescoperindu-l pe Stanislavski, aduce împreună poeticile regizorale ale secolului XX și ale începutului de secol XXI care au marcat ireversibil evoluția teatrului contemporan mondial. Selecția propusă în programul editorial al FCCP parcurge istoria regiei de la începuturile sale teoretice, prin volume de autor ale unor artiști novatori precum: Craig, Meyerhold, Kantor, Grotowski, Brook, Strehler și ajunge în contemporaneitate, unde îi revelează prin dialog sau auto-reflexie pe regizorii momentului: Olivier Py, Robert Wilson, Lev Dodin, Krzysztof Warlikowski, Pippo Delbono, Declan Donnellan, Thomas Ostermeier. Seria urmăreşte permanent regia de teatru și artiștii săi remarcabili, cu dorința de a surprinde cât mai grăitor esența acestei arte fundamentale pentru teatrul prezentului.

Volumul Mariei Șevțova, Redescoperindu-l pe Stanislavski, este disponibil pentru achiziție online pe site, accesând link-ul https://teatrul-azi. ro/produs/maria-sevtova- redescoperindu-l-pe- stanislawski/ , și în rețeaua librăriilor Cărturești.