Showcase internațional în programul Școlii de teatru alternativ, la Teatrul Masca

Această toamnă aduce, în perioada 13 septembrie – 9 noiembrie, un showcase de patru producții alternative din spațiul internațional la Teatrul Masca, prin programul Școala de teatru alternativ: The Great Chevalier (Ballet National Folklorique du Luxembourg), For Heaven’s Sake, Icarus! (Falaki Mainstage Theater, Egipt), A Night’s Game (Alleyne Dance, UK) și Six Memos for This Millennium (Teatro Potlach, Italia).

Școala de teatru alternativ este primul program cultural din România care reunește artiste, artiști și spectatori interesați de forme teatrale nonconvenționale într-un demers de tip laborator, care încurajează experimentul și inovația. Pe lângă cele patru producții invitate, acesta include patru module și opt ateliere pentru profesioniști în artele spectacolului, un curs de trei module destinat spectatorilor, micro-lab-uri și evenimente de rețelizare.

The Great Chevalier (Ballet National Folklorique du Luxembourg)

sâmbătă, 13 septembrie, 19:00, @ Centrul Cultural Palatele Brâncovenești

Intrare liberă

The Great Chevalier inventează o companie fictivă de balet – Ballet National Folklorique du Luxemburg – atacând, cu satiră și ironie, problema acumulării de putere și statut în societatea contemporană.

Carismaticul și narcisistul director artistic al companiei, Monsieur Chevalier, devine o metaforă pentru cultul personalității și evocarea unei istorii naționale ficționalizate. Publicul este încurajat să chestioneze natura adevărului și își testeze impresionabilitatea în fața unei narațiuni naționaliste unificatoare.

Într-un context european în care naționalismul iese la suprafață în moduri tot mai acute, spectacolul folosește ludicul și umorul neconvențional pentru a evoca o mitologie fictivă. Explorând admirația față de „marele artist”, The Great Chevalier pune în discuție dorința noastră, atât individuală cât și colectivă, de a fi adulați, nevoia de a aparține la „ceva” și aura, adesea irezistibilă, a puterii și prestigiului.

Performer: Louis Chevalier (asistat de Simone Mousset)

Director artistic: Simone Mousset

Dramaturg: Lou Cope

Muzica istorică compusă și înregistrată: Maurizio Spiridigliozzi

Scenografie: Mélanie Planchard, în colaborare cu Simone Mousset și Lewys Holt

Producători: Anna Hainsworth și Neil Lebeter

Administrativ: Cathy Modert

Promovare: La Magnanerie & Simone Mousset Projects

Spectacol adus în România cu sprijinul Kultur | lx – Arts Council Luxembourg

For Heaven’s Sake, Icarus! (Falaki Mainstage Theater, Egipt)

sâmbătă, 27 septembrie, 19:00, @ Sala Mare Masca

Teatru 360°: Icar și tatăl său, Dedal, sunt prinși într-un labirint, așa cum publicul este prins în mijlocul acțiunii, și încearcă să găsească o cale de ieșire. În mintea lui Icar se formează mai multe semne de întrebare: Cine ne-a închis aici, și de ce? Vom găsi o cale de scăpare? Vom mai avea vreodată o casă? În căutarea drumului potrivit, rătăcesc, se pierd și se regăsesc – atât pe sine, cât și unul pe altul. Pe acest traseu, o idee salvatoare îi face să trăiască împreună un moment de libertate și fericire în stare pură.

For Heaven’s Sake, Icarus! prezintă o poveste poetică despre relația tată–fiu, care se desfășoară cu mijloace performative simple, chiar în mijlocul publicului, readucând vechiul mit la viață într-o formă recontextualizată.

Regizor: Ahmed Elalfy

Asistent operator: Fatma Mahmoud

Scenografie și lumini: Mohamed Bakr

Distribuție: Khaled Gado și Nader Hamed

Regizor de teatru, profesor de actorie și producător de spectacole, Ahmed Ezzat Elalfy activează în domeniul teatrului din 2005. A regizat și a jucat în numeroase producții și a condus ateliere artistice în Egipt și în străinătate. În prezent, predă teatru și artă dramatică în Emiratele Arabe Unite și urmează un program de masterat în regie de teatru.

Membru al Sindicatului Actorilor din Egipt, a participat la diverse festivaluri de teatru din regiunea MENA și din Europa. A primit mai multe distincții, inclusiv Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Experimental de la Cairo.

A Night’s Game (Alleyne Dance, UK)

sâmbătă, 1 noiembrie, 19:00, @ Sala Mare Masca

Cum ar fi să ți se ia libertatea? Ai petrece fiecare moment conștient tânjind după ea? Sau te-ai lupta pentru a ți-o recăpăta? Inspirat din povești reale despre încarcerare, evadare și lupta pentru eliberare, A Night’s Game reflectă tumultul și frământările care vin la pachet cu privarea de libertate.

Performance-ul lansează invitația de a explora călătoria minții în contemplarea încarcerării, întrebuințând mijloace fizice. Kristina și Sadé Alleyne aduc pe scenă dinamismul și forța, livrate cu grație și armonie estetică, în construcția unui show întunecat, ambiental și abstract, deopotrivă palpitant și cu impact.

Coregrafie: Alleyne Dance

Performeri: Kristina și Sadé Alleyne

Producător executiv: Grace Okereke

Manager producție: Salvatore Scollo

Tehnic: Ryan Phillips

Design muzical: Sadé Alleyne, Alan Dicker, Tom Neill

Muzică: Alan Dicker, Samuel Kerridge, Paul Englishb, Ólafur Arnalds, Kevin MacLeod, Armand Amar & Haroun Teboul Song

Mentor: Farooq Chaudhry

Design lumini: Salvatore Scollo

Ajustare costume: Leila Ransley

Distribuția: Kristina și Sadé Alleyne

Proiect sprijinit de: Arts & Movements Ltd., Arts Council England, Desti Masti Studios, Akram Khan, The Brit School of Performing Arts, Ultima Vez Company, Now Unlimited, Antoine Marc, Louise Kateraga, Yen-Ching Lin , Aakash Odedra , Dickson MBI , Mbulelo Ndabeni, Leila Ransley, Redbridge Drama Centre, Sheree Dubois – Songs: ‘Tide’ and ‘ Identity’.

Gemenele Kristina and Sadé Alleyne au fondat Alleyne Dance în 2014. Cele două artiste sunt recunoscute internațional pentru contribuția lor în domeniul coregrafic (cu proiecte însemnate în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Austria), și, în prezent, sunt directoare artistice la National Youth Dance Company în stagiunea 2025-2026.

Compania de dans Alleyne Dance este unică în peisajul cultural internațional, îmbinând elemente de coregrafie din hip hop, dansuri caraibiene și kathak într-un context de dans contemporan. Limbajul lor coregrafic se concentrează pe ritmuri și texturi care îmbină mișcări atletice, rapide și dinamice cu infuzii de mișcare lirică și fluidă.

Six Memos for This Millennium (Teatro Potlach, Italia)

duminică, 9 noiembrie, 19:00, @ Amfiteatrul Masca

Acces gratuit

Six Memos for This Millennium este o instalație interdisciplinară și imersivă inspirată de „The American Lessons: Six Memos for the Next Millennium” de Italo Calvino. Instalația funcționează ca un ghid în călătoria prin cele șase valori universale teoretizate de autor: lumină, viteză, precizie, vizibilitate, multiplicitate și coerență – transformate de o narațiune imersivă, într-un joc al sunetului, luminilor și proiecțiilor.