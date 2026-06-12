Spațiu pentru dramaturgia românească în FNT 2026

Ediția XXXVI a Festivalului Național de Teatru, care se va desfășura la București în perioada 16-25 octombrie, anunță lansarea ediției cu numărul 5 a concursului de dramaturgie.

Până pe 10 iulie, dramaturgii și dramaturgele sunt invitați să trimită două scene (maxim 10 pagini) dintr-o piesă pe care o vor dezvolta ulterior pentru unul dintre teatrele partenere în proiect și o scurtă biografie narativă (maxim o jumătate de pagină) la adresa dramaturgie@fnt.ro.

Trei texte românești vor fi prezentate sub forma unor spectacole-lectură în cadrul ediției din acest an a FNT, potrivit unui comunicat al UNITER. În stagiunea 2026-2027, textele vor fi montate în trei teatre: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara și Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Echipa de selecție a textelor este formată din Cristiana Gavrilă – teatrolog, consultant artistic în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava” (din partea Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București), regizorul și dramaturgul Radu Iacoban (din partea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara) și regizorul Ovidiu Lazăr (din partea Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași).

Coordonatorii programului sunt Mihaela Michailov (autoare, critic de artele spectacolului, co-curatoare a programului de spectacole-lectură din cadrul FNT) și Bobi Pricop (regizor, director artistic al Teatrului „Regina Maria” Oradea, co-curator și organizator al modulului de spectacole-lectură din cadrul FNT).

Direcțiile de interes ale celor trei teatre partenere, care și-au asumat montarea textelor, sunt:

alienarea urbană, mecanisme de manipulare informațională, persuasiune și control în noile tehnologii comunicaționale, individul în centrul ecosistemului digital actual – dependențe și vulnerabilități;

Idealism și realism în secolul 21; AI-ul, prieten sau dușman; Generații – legături, apropieri și rupturi; Rețelele sociale. Comunicare și noncomunicare; Viața pe repede înainte a marilor orașe (București, Iași, Timișoara); Excese, vicii, dependențe în secolul 21. Cum ne salvăm?; Speranță în vreme de război.

Problematici specifice tinerelor generații.

Pentru ediția din 2025 a Festivalului Național de Teatru au fost selectate trei texte scrise de Anamaria Feraru, Alex Gorghe și Alexandru Ivănoiu, texte prezentate sub forma unor spectacole-lectură. Teatrul MASCA din București va monta textul lui Alex Gorghe până la finalul lunii decembrie 2026. Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați va pune în scenă textul lui Alexandru Ivănoiu la finalul lui 2026, iar Teatrul „Regina Maria” din Oradea va monta piesa scrisă de Anamaria Feraru în anul 2027.

În 2026, modulul de spectacole-lectură va avea în centru, cu precădere, texte românești. Cea mai importantă miză a acestui modul este de a crea un mediu de explorare și creație care să valorizeze voci dramaturgice noi, scriituri care au în centru teme și subiecte reprezentative pentru realitățile de astăzi. Noutatea ediției de anul acesta constă în parteneriatul cu cele trei teatre naționale.

Textele selectate vor intra într-o etapă de lucru, în care dramaturgii/dramaturgele vor putea lucra alături de regizori, regizoare și echipele de actori și actrițe ale teatrelor partenere, dezvoltând conceptul și conținutul pieselor.

„Continuăm parteneriatul inițiat în 2022 cu www.liternet.ro prin publicarea ulterioară a textelor online, oferind, astfel, un alt context de susținere și vizibilitate”, se mai arată în comunicat.

Calendarul concursului:

10 iulie: termenul limită de înscriere (două scene dintr-o piesă pe care autorii și autoarele o vor scrie și dezvolta ulterior pentru teatrele partenere – maxim 10 pagini – și o scurtă biografie narativă – maxim o jumătate de pagină), la adresa de e-mail dramaturgie@fnt.ro.

23 iulie: anunțarea textelor câștigătoare

23-26 iulie: întâlniri online cu echipele teatrelor partenere

5-25 septembrie: prime lecturi ale drafturilor de text dezvoltate

16-25 octombrie: prezentarea textelor sub forma unor spectacole lectură în cadrul FNT36.