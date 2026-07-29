Spectacole din Republica Moldova invitate în FNT 2026

UNITER și FNT susțin și anul acesta colaborarea culturală și schimbul creativ de inițiative artistice între România și Republica Moldova prin invitarea, în actuala ediție, a două spectacole de teatru relevante pentru ecosistemul teatral de peste Prut.

Ediția a 36-a a Festivalului Național de Teatru, program permanent al UNITER – unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România, spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc – va avea loc la București, în perioada 16-25 octombrie.

Astfel, celor 36 de spectacole care alcătuiesc selecția FNT36, reunite sub motto-ul […]perfect uman. FNT36, li se adaugă, ca spectacole invitate, 2 (două) montări shakespeariene în cheie contemporană, produse de Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Teatrul Republican „Luceafărul” din Chișinău.

„Richard al III-lea” de William Shakespeare, traducerea Horia Gârbea, regia Petru Hadârcă, scenografia Irina Gurin, universul sonor Valentin Lindo Strișcov, muzica Valentin Lindo Strișcov, mișcarea scenică Oleg Mardari, video design Vlad Adajuc, lighting design Andrei Fotescu, produs de Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău la începutul anului 2026, a fost prezentat la București în cadrul proiectului „Teatrul Românesc București-Iași-Chișinău”, gazda fiind Teatrul Național „I.L. Caragiale”. În toamna aceasta, „Richard al III-lea” va putea fi revăzut la București, de data aceasta pe pe scena Festivalului Național de Teatru.

Al doilea spectacol din Republica Moldova care va fi prezentat la București în cadrul FNT 2026 este producția Teatrului Republican „Luceafărul” din Chișinău, „Macbeth”, în regia lui Slava Sambriș, scenografia Adrian Suruceanu, sound design Ana Everling, Dumitru Seretinean, lighting design Andrei Chirtoca și video design Ludmila Ohrimenco. Spectacolul propune o coborâre în straturile conștiinței și transformă povestea clasică despre ambiție într-un studiu al vulnerabilității umane și al obsesiilor care modelează epoca noastră.

Interesul UNITER pentru domeniul interculturalității, de altfel firesc în contextul cultural-istoric prezent, manifestat pentru al treilea an în cadrul FNT în această formulă – Republica Moldova în FNT – răspunde nevoii de dialog cultural autentic și oferă spațiu de expunere fenomenului teatral actual.