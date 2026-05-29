SPECTACOLE LECTURĂ LA TNB – Atelier de dramaturgie cu Mimi Brănescu

Cea de-a patra ediție a Atelierului de dramaturgie coordonat de actorul și scriitorul Mimi Brănescu se va încheia cu o serie de spectacole-lectură prezentate între 2 și 6 iunie la Sala Media a Teatrului Național București.

Conceput de Mimi Brănescu cu sprijinul TNB, proiectul reflectă, cu fiecare ediție, implicarea constantă a Naționalului bucureștean în susținerea noii generații de dramaturgi și în sprijinirea debutului artistic pe o scenă profesionistă de teatru.

Mimi Brănescu este autorul unor piese de teatru montate și apreciate pe numeroase scene din România, între care „Acasă la tata”, „Dumnezeul de a doua zi”, „Genul acuzativ”, „Ultimii”, „Family.exe”. Experiența sa artistică le-a oferit participanților la workshop acces la o perspectivă autentică și profesionistă asupra scrisului dramatic și a relației dintre text și scenă.

TNB oferă tinerilor autori aflați la debut șansa unei prime întâlniri directe cu actori profesioniști și cu publicul. Textele prezentate vor fi următoarele:

„Fără semnal” de DIANA AMITROAIE, „În proces de verificare…” de ANA AVRAM, „Vorbim noi după” de ANDREI BARBU, „Faimă și alte dependențe” de ANAMARIA CODIȚĂ, „Sânge din sângele tău” de VALERIU ILISIE, „By the Sea” de DENIS IMBRESCU, „În rolul principal, Nora” de SERIN JEMAA, „As de inimă neagră” de LAURENȚIU LUNGU, „Griș cu lapte” de ALEXIA MATEI, „The Taxi Cab Theory” de IOANA NICULAE, „Încârligat” de AURORA PĂUNESCU.

Accesul publicului la această serie de spectacole-lectură este gratuit și se va face pe baza unei înscrieri la adresa de email: organizare.spectacole@tnb.ro

Despre parcursul celei de-a patra ediții a atelierului, despre textele rezultate în urma acestuia și despre întâlnirea cu tinerii autori ne-a spus câteva cuvinte coordonatorul proiectului, Mimi Brănescu:

„Aceste texte sunt ceea ce se află între «nu am scris niciodată» și «acesta este primul meu text important». Trebuie judecate ca fiind niște încercări curajoase. Dacă scrisul, să zicem, ar fi un stadiu de patru ani, aici aveți acces la examenul de la sfârșitul anului întâi. Rugămintea mare ar fi să încercați să vedeți nu numai ce lipsește, lipsesc multe ca să fie texte mari, ci și ceea ce ar putea să devină ele și cei care le-au scris. Pentru că, după părerea mea, poți întrezări un potențial autor în suficient de multe fragmente.

Veți urmări rezultatul demersului pro bono al unui dramaturg amator, o încercare onestă de a împărtăși și altora cele câteva lucruri pe care le-a descoperit el despre scris, scriind. Întâlnirea cu mine, însă, nu le va fi suficientă celor dintre ei care vor alege să încerce mai departe. Îi invit pe această cale pe cei care pot mai mult să nu stea cu mâinile în sân. Au nevoie de încurajări, de bani, de orice fel de sprijin. Fiți alături de ei și poate așa, copiii voștri, nepoții vor adăuga la materia de bac autori pe care și voi i-ați crescut.

Criteriile după care i-am ales au fost – să nu mai fi scris niciodată teatru și să nu mai fi participat înainte la alt workshop despre scris. Și ce i-am mai întrebat eu acolo, cât m-a dus și pe mine mintea si buna credință. Că nu sunt nici eu vreun Garabet Ibrăileanu sau Titu Maiorescu. Se știe ce e și de capul meu sau se poate afla lesne, că n-am ținut secret.

Mulțumesc Teatrului Național pentru generozitatea cu care ne-a găzduit și în acest an.

În final, anunț aici, cu litere mici, că acest grup, al patrulea, a fost ultimul păstorit de mine. Îi invit pe alții să mai facă și ei”.

Teatrul Național I.L. Caragiale din București va tipări cele 11 piese de teatru rezultate în urma celei de-a patra ediții a atelierului coordonat de Mimi Brănescu, oferind atât oamenilor de teatru cât și publicului larg acces la scrieri dramatice care mizează pe autenticitate, observație directă și pe dorința unor autori aflați la început de drum de a transforma experiențe personale și teme actuale în material teatral.

Programul spectacolelor-lectură, Sala Media a TNB, 2-6 iunie

2 iunie

Ora 11.00 : ÎN PROCES DE VERIFICARE… de ANA AVRAM

Ora 13.00 : AS DE INIMĂ NEAGRĂ de LAURENȚIU LUNGU

3 iunie

Ora 11.00 : FAIMĂ ȘI ALTE DEPENDENȚE de ANAMARIA CODIȚĂ

Ora 13.00 : GRIȘ CU LAPTE de ALEXIA MATEI

4 iunie

Ora 11.00 : SÂNGE DIN SÂNGELE TĂU de VALERIU ILISIE

Ora 13.00 : ÎNCÂRLIGAT de AURORA PĂUNESCU

5 iunie

Ora 11.00 : FĂRĂ SEMNAL de DIANA AMITROAIE

Ora 13.00 : VORBIM NOI DUPĂ de ANDREI BARBU

6 iunie

Ora 11.00 : ÎN ROLUL PRINCIPAL, NORA de SERIN JEMAA

Ora 13.00: BY THE SEA de DENIS IMBRESCU