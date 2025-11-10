Spectacolul „Cine l-a ucis pe tata?” revine la Teatrul Metropolis, de la Festivalul COM•MEDIA din Lituania

Spectacolul Cine l-a ucis pe tata?, scenariu dramatic de Mihaela Michailov, după romanul omonim de Édouard Louis, în regia lui Andrei Măjeri, s-a jucatpe 8 noiembrie la Festivalul Internațional de Teatru COM•MEDIA din Alytus, Lituania.

Cu o abordare scenică puternic vizuală și performativă, Cine l-a ucis pe tata? urmărește relația fragilă dintre un fiu și tatăl său, plasată pe fundalul unui context social precar, marcat de inegalitate, marginalizare și abuzuri sistemice. Prin mijloace teatrale contemporane și prin dinamica relațiilor de pe scenă, montarea semnată de Andrei Măjeri transformă confruntarea personală într-o reflecție amplă asupra moștenirii afective și politice a violenței.

„Cine l-a ucis pe tata?, romanul autobiografic al lui Édouard Louis, e o scrisoare care nu-și găsește răspuns, e urletul violent al unui fiu către tatăl său. Autorul face slalom, la viteze halucinante, prin propriul său trecut, în zone sensibile de intimitate și traumă. […] Spectacolul este o odă bulversantă dedicată tatălui, lăsat fără drept de apel. Rușinea, violența și precaritatea sunt catalizatori ai arcului de tensiune dintre un tată condamnat să repete viețile bărbaților din familia lui și un fiu care a devenit scriitor. Pare că totul îi separă. Autorului îi lipsește prezentul, dar marele său privilegiu e să fi cunoscut viața fără privilegii. La această existență timpurie, în teritoriile predilecte ratării, revine el obsesiv. Paharul suferinței sale se bea în înghițituri mici.” – Andrei Măjeri, regizorul spectacolului

„Participarea la Festivalul Internațional de Teatru COM•MEDIA, un eveniment internațional dedicat artei teatrale contemporane, evidențiază deschiderea Teatrului Metropolis către dialogul cultural european și recunoașterea valorii creațiilor sale pe scena internațională.

COM•MEDIA este organizat anual de Alytus City Theater și reprezintă cel mai important eveniment teatral din regiunea sudică a Lituaniei. Inițiat în 2012, festivalul și-a extins treptat formatul și tematica, devenind o platformă dedicată teatrului contemporan în diversitatea sa – de la comedie și tragicomedie până la formule artistice experimentale și post-dramatice”, potrivit reprezentanților instituției teatrale.

Institutul Cultural Român a sprijinit participarea Teatrului Metropolis la Festivalul COM•MEDIA, printr-un demers de susținere a mobilității internaționale a artiștilor români și de promovare a culturii autohtone în spațiul european.

Reprezentația din Lituania este susținută de actorii Adelin Tudorache, Alex Iezdimir, Eduard Chimac, Hunor Varga, Iustin Danalache, Vlad Ionuț Popescu; spațiul scenic este gândit de scenograful Adrian Balcău, coregrafia semnată de Andrea Gavriliu, univers sonor de Adrian Piciorea, pregătire muzicală de Alexandra Ștefan.

La Teatrul Metropolis, Cine l-a ucis pe tata? este programat pe 18, 19 și 20 noiembrie, la sala Mică, începând de la ora 19:30. Mai multe detalii despre spectacol sunt disponibile pe www.teatrulmetropolis.ro.

Cine l-a ucis pe tata?

dramatizare de Mihaela Michailov, după romanul omonim de Édouard Louis

Regie: Andrei Măjeri

Scenografie: Adrian Balcău

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Sound design: Adrian Piciorea

Pregătire muzicală: Alexandra Ștefan

Asistență de regie: Alex Mirea

Cu: Adelin Tudorache, Alex Iezdimir, Eduard Chimac, Hunor Varga, Iustin Danalache, Vlad Ionuț Popescu

Durată: 1h 35 min. (fără pauză)

Spectacol recomandat publicului peste 16 ani!