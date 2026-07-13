Tabăra Pre-HOP – laborator al metamorfozelor artistice – la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț

Ediția 29 a Galei Tânărului Actor, eveniment marca UNITER, va avea loc în perioada 27-30 august, la Teatrul de Stat din Constanța, care este co-producător al acestui spațiu esențial de afirmare a noilor generații de artiști.

Precizările UNITER transmise redacției:

Pentru HOP și pentru cei care-i calcă pragul, anul 2026 este anul metamorfozei, sub bagheta regizorului Silviu Purcărete. „A și B. Fața luminată și fața ascunsă a personajului. Metamorfoze”, tema propusă de directorul artistic al acestei ediții, invită tinerii actori să scoată „la lumina zilei” personajul sub toate ipostazele și manifestările lui.

După cele trei zile de preselecții de la Teatrul Excelsior, actorii selectați vor continua seria transformărilor artistice la Tabăra Pre-HOP – laborator de creație imaginat de Erwin Simsensohn în 2024 și aflat, iată, la a treia ediție.

Tabăra Pre-HOP, oază a experimentului artistic, spațiu și timp de lucru împreună – noua generaţie de actori și artiști consacrați – va avea loc în perioada 20-26 iulie la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, gazda a șapte zile de modelări, de transformări și descoperiri artistice.

Șapte profesioniști din domeniul artelor vor lucra direct cu actorii selecționați la preselecțiile HOP. Formatorii culturali care vor ghida pașii tinerilor actori sunt: Silviu Purcărete (regizor), Vasile Șirli (muzician), Sebastian-vlad Popa (critic de teatru și scriitor), Ana Bianca Popescu (actriță), Ada Lupu (actriță), Radu Vancu (poet, prozator, eseist și traducător) și Ștefan Baghiu (scriitor, cercetător literar).

Era necesar un laborator de lucru, un context de networking artistic și un prilej de aprofundare profesională înainte de confruntarea cu rigorile competiției. Iar Tabăra Pre-HOP devine acest spațiu sigur, confortabil, de descindere blândă în tărâmul plin al teatrului, de libertate creatoare asistată de mentori.

Evenimentul este organizat de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, în parteneriat cu UNITER. Finanțator: Consiliul Județean Neamț.

După această etapă, drumul HOP continuă, în perioada 27-30 august, la Teatrul de Stat Constanța, ca și anul trecut, cu etapa de concurs și decernarea premiilor. Evenimentul va fi transmis LIVE, de RoEvents pe pagina de Facebook al Galei HOP. Gala Tânărului Actor și pe site-ul www.galahop.uniter.ro.

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