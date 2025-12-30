Teatrul de Comedie – progamul spectacolelor din ianuarie 2026

Teatrul de Comedie prezintă programul spectacolelor din luna ianuarie, primul având loc pe

11 ianuarie.

Biletele vor fi puse în vânzare joi, 1 ianuarie, de la ora 12:00, iar casa de bilete își reia activitatea începând de joi, 8 ianuarie.

Duminică, 11 ianuarie

19:30 – Sala Studio

Forma lucrurilor

de Neil LaBute, regia Silviu Debu

Cât de departe poți merge în speranța că vei fi acceptat, apreciat, iubit? De cele mai multe ori foarte departe. Iar dacă persoana de care te îndrăgostești are o imagine care corespunde cu normele de frumusețe acceptate de societate, e foarte ușor să te lași condus de instinct și să ajungi să fii pus în situații absurde pe care să nu mai poți (sau să nu mai vrei?) să le conștientizezi.

Într-o perioadă în care imaginea contează parcă mai mult decât oricând, piesa lui Neil LaBute este foarte actuală și ne amintește de „cât de obsedați putem fi câteodată de exteriorul lucrurilor, de forma lor”– Silviu Debu.

Cu: Anca Dumitra, Lucian Ionescu, Anghel Damian, Andreea Alexandrescu

Miercuri, 14 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

Bani din cer

de Ray Cooney, regia Horațiu Mălăele

Tu ce ai face dacă ai deveni peste noapte, într-un mod total accidental, posesorul unei valize pline cu bani? BANI DIN CER răspunde unor mari frământări ale umanității: este de ajuns să te îmbogățești material, pentru a sărăci, cu totul, spiritual, pentru a uita cine ești? În această comedie întâlnim tipologii umane obișnuite puse într-o situație neprevăzută, pilduitoare fără a moraliza, plină de înțeles fără să dea răspunsuri directe. BANI DIN CER este încă o dovadă că râsul poate trezi conștiințe.

Cu: Mihai Bendeac, Mihaela Teleoacă, Dragoș Huluba, Delia Nartea, Șerban Georgevici, Marius Drogeanu, Liviu Pintileasa

Joi, 15 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

Spiritul de familie

de Eric Assous, regia Radu Beligan

Vă propunem un altfel de noapte furtunoasă, de data aceasta cu specific occidental: o reuniune de familie se transformă într-un adevărat dezastru care loveşte trei cupluri, fapt subliniat de titlul ironic al spectacolului. Un spectacol savuros prin varietatea personajelor, a schimbărilor de situaţie, prin umor şi, nu în ultimul rând, prin rigoarea construcției datorate lui Radu Beligan, aflat aici în postura unui mare regizor.

Cu: Marius Florea Vizante, Lamia Beligan, Marius Drogeanu, Dorina Chiriac, Sandu Pop, Delia Seceleanu, Mirela Zeța

Joi, 15 ianuarie

19:30 – Sala Studio

Nu sunt Turnul Eiffel

de Ecaterina Oproiu, regia Dragoș Huluba

„Nu sunt Turnul Eiffel” e un „road play” care nu se petrece la Paris, așa cum ar sugera titlul , ci pe un drum pe care pornesc doi tineri care au pierdut un autobuz. Și drumul se transformă în povestea vieții lor pe care o construiesc și pe care apoi o distrug ca să o ia de la capăt, mereu de la capăt, căutând răspunsul la întrebarea: ce e iubirea? – Dragoș Huluba

Cu: Anca Dumitra, Dan Rădulescu, Andreea Samson, Violeta Huluba, Dragoș Huluba, Luca Rusu

Vineri, 16 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

Căsătoria

de N. V. Gogol, regia Andrei și Andreea Grosu

Îi este cu putință omului să treacă peste propriul egoism și peste convențiile sociale, pentru a-l cunoaște cu adevărat pe celălalt? Sau se va pune întotdeauna pe primul loc, uitând că dragostea înseamnă mai întâi să dăruiești? Sau nici nu poate fi vorba despre dragoste?

CĂSĂTORIA te va provoca la o mulțime de întrebări și răspunsuri, și vei cunoaște o pleiadă de personaje pline de umor, alături de care vei râde și te vei bucura timp de două ore.

Cu: Mirela Zeța, Smaranda Caragea, Mihaela Teleoacă, Tudor Chirilă, Liviu Pintileasa, Alin Florea, Bogdan Cotleț, Dan Rădulescu, Silviu Debu

Vineri, 16 ianuarie

19:30 – Sala Studio

Mă duc să ning

de George Lungoci, regia Sorin Misirianțu

Într-un amestec de haz și melancolie, spectacolul aduce în fața publicului o poveste despre culisele teatrului, dar mai ales despre culisele sufletului uman, despre bucuria de a încerca și despre frumusețea de a accepta cine ești cu adevărat. Pentru că, în final, nu e nevoie să fii pe scenă ca să fii parte din magie.

Cu: Sandu Pop, Șerban Georgevici

Sâmbătă, 17 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

Desculț în parc

de Neil Simon, regia Mihai Bendeac

Corie și Paul, proaspăt căsătoriți, se mută într-un apartament de la ultimul etaj al unui imobil din New York City. Corie este încântată de pasul făcut și optimistă în privința viitorului lor împreună, în vreme ce Paul este mereu îngrijorat din pricina diverselor defecte ale apartamentului, precum și de excentricitatea vecinului lor Velasco. Timp de patru zile, cuplul învață să se confrunte cu provocările obișnuite ale vieții și caută modalități prin care să le trateze cu mai multă lejeritate. Cum ar fi, de exemplu, să alergi „desculț prin parc”.

O comedie nouă, savuroasă, în care te vei întâlni cu actorii Anca Dinicu, Mihai Bendeac, Mihaela Teleoacă, George Mihăiță, Șerban Georgevici, Matei Arvunescu

Sâmbătă, 17 ianuarie

19:30 – Sala Studio

PAM

de Marius von Mayenburg, regia Alex Bogdan

Azi, oamenii par că latră unii la alții. Suntem mult mai preocupați de artificial și de cum să postăm pe insta imagini idilice din viețile noastre perfecte. Dar ce e în spate? Ce frici, frustrări și neîmpliniri ne alimentează discursul? Cred că prin textul lui, Mayenburg ne avertizează că suntem mai vulnerabili ca niciodată în fața unei radicalizări a societății. Cu ochii în telefon, suntem deconectați de la problemele reale. Așa pot, printre crăpături, să se strecoare tot felul de indivizi periculoși care să destabilizeze democrația. Extremismul la noi e privit prea în joacă de către oameni. Și asta e foarte grav. Am făcut acest spectacol să trag un mic semnal de alarmă. L-am construit ca o comedie, pentru că mi se pare că și noi râdem prea mult în ziua de azi. Dar ce se întâmplă după ce râsul dispare? – Alex Bogdan

Cu: Cătălina Mihai, Dan Rădulescu, Ana Maria Turcu, Smaranda Caragea, Lucian Ionescu, Eduard Buhac

Duminică, 18 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

O noapte furtunoasă

de I.L. Caragiale, regia Andrei Huțuleac

Teatrul de Comedie pentru Caragiale este „acasă”, de aceea ne vizitează din când în când, mai ales pentru că aici i s-au montat aproape toate piesele, iar spectacolele noastre s-au bucurat de o bună primire printre spectatori, dar și printre specialiști.

Acum, Caragiale revine cu „O noapte furtunoasă”, prima sa comedie, cu care a debutat în teatru și cu care, cu adevărat, a stârnit o furtună greu de potolit.

De data aceasta cel care recreează lumea lui Caragiale este actorul și regizorul Andrei Huțuleac care, împreună cu o echipă tânără de actori, o recitește într-o cheie inedită, demonstrând că pe clasici trebuie să îi cunoști și să îi recunoști, aflându-te într-o perpetuă căutare a sensurilor, fără preconcepții care nu fac decât să îi înstrăineze de noi, cei de astăzi.

Cu: Sorin Miron, Angel Popescu, Silviu Debu, Smaranda Caragea, Andreea Alexandrescu, Dan Rădulescu, Rareș Ularu

Miercuri, 21 ianuarie

19:00 – Sala Nouă

Dă-i bice

de David Mamet, regia Răzvan Enciu

Optica pe care o aplică Mamet acestui subiect ne este, cred, foarte folositoare astăzi, pentru că ne reamintește că la cele mai înalte niveluri ale puterii, după cum spune englezul, „boys will be boys”. Și fix despre asta e vorba în spectacol – o „băiețeală” care nu ține cont de pozițiile ierarhice sau de averile vehiculate; un joc copilăros care degenerează mult prea ușor în cruzime și într-o seducătoare mlaștină morală. – Răzvan Enciu

Cu: Alex Conovaru, Bogdan Farcaș, Ioana Nichita

Joi, 22 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

Rinocerii

de Eugène Ionesco, regia Vlad Massaci

Atenție, orașul e în alertă! Rinocerii au invadat străzile! După 61 de ani de la premiera națională, un spectacol-fenomen revine pe scena Teatrului de Comedie: „Rinocerii” de Eugène Ionesco,! O distopie care te va trezi.

Cu: Tudor Chirilă, Liviu Pintileasa, Andreea Alexandrescu, Lucian Ionescu, Sorin Miron, Dragoș Huluba, Lucian Pavel, Mihaela Măcelaru, Simona Stoicescu, Domnița Iscu

Joi 22 ianuarie

19:30 – Sala Studio

Oameni buni

de David Lindsay-Abaire, regia Andreea Vulpe

Un spectacol care descrie ciocnirea unor oameni care, cu cele mai bune intenții, vor să facă ceea ce cred că e bine de făcut, fac alegeri grele și sacrificii, își asumă riscuri, luptă din răsputeri și reușesc. Reușesc să facă ceea ce era bine de făcut. Cu ce-au greșit?

Cu: Mihaela Teleoacă, Sandu Pop, Laura Creț, Delia Nartea, Silviu Debu, Iasmina Crețoi, Cătălina Mihai

Vineri, 23 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

Sâmbătă, 24 ianuarie

19:00 – Sala Radu Beligan

Visul unei nopți de vară

de William Shakespeare, regia Alexandru Dabija

Alexandru Dabija urzește un spectacol modern și plin de energie, în care umorul și imaginația ne călăuzesc printre încurcatele fire ale unei povești clasice. Totul nu este decât un vis, pare să ne sugereze Shakespeare. Sau nu? Și dacă este un vis, atunci cine pe cine visează?

Cu: Dragoș Huluba, Alex Conovaru, Lucian Ionescu, Răzvan KREM Alexe, Theodora Stanciu, Andreea Alexandrescu, Cătălina Mihai, Dorina Chiriac, Emilia Popescu, Alin Florea, Andreea Samson, Dan Rădulescu, Bogdan Cotleț, Angel Popescu, Marius Drogeanu, Ștefan Voicu, Sorin Miron, Ion Gilică