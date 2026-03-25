Anul acesta, în Duminica Floriilor, Teatrul Național pentru copii împlinește 25 de ani.

Mesajul TNB:

Sărbătorim 25 de ani în care jocul de-a teatrul nu a fost doar spectacol, ci şi experiență de poveste! Copiii de la primele spectacole au devenit acum părinți și se bucură alături de proprii copii de magia poveștilor teatrale.

Un sfert de secol în care copiii au devenit eroi de poveste. Duminică de duminică, de la o stagiune la alta, copiii au avut parte de câte o nouă şi inedită premieră la Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti.

La ceas aniversar, se cuvine să amintim câteva dintre liniile de forţă, şi de magie teatrală ce definesc ingeniosul proiect al Fundaţiei Abracadabra, acceptat şi coprodus de TNB începând cu anul 2001.

Teatrul Național pentru Copii – o duminică fără sfârșit

Douăzeci și cinci de ani de râsete, emoții, genunchi juliți de la prea multă joacă, ochi mari de uimire și mâini ridicate spre scenă. Douăzeci și cinci de ani în care poveștile nu s-au spus – s-au trăit.

La început a fost un om și un crez. Marian Râlea nu a vrut niciodată un teatru în care copilul să stea cuminte în scaun și să aplaude politicos. A vrut un teatru în care copilul urcă pe scenă. Un teatru în care copilul este întrebat. În care i se dă voie să greșească. Să aleagă. Să fie curajos.

Așa s-a născut o metodă care astăzi definește identitatea Fundației Abracadabra: Educația prin joc și teatru.

O metodă care nu predică valori, ci le pune în mișcare. Adevărul nu e rostit solemn – e descoperit. Curajul nu este explicat – este exersat. Demnitatea nu e impusă – e trăită.

Copilul devine personajul principal și, pentru câteva minute, învață cum se ține spatele drept în fața fricii.

În Sala Media, la TNB, în fiecare duminică dimineaţa, micii spectatori din Capitală pot descoperi bucuria jocului alături de Magicianul poveștilor şi de echipa sa.

Un proiect extins dincolo de scena teatrului

În cei 25 de ani de parteneriat, Fundația Abracadabra a derulat importante proiecte naționale și internaționale, construite în jurul ideii de a promova patrimoniul imaterial românesc (mitologie populară și basm) dar şi patrimoniul arhitectural. A performat în cetăți medievale, în sit-uri arheologice, în curțile bisericilor și în numeroase alte spații, a căror însemnătate culturală copiii au descoperit-o prin joacă.

Importantă este și munca formativă pe care Fundația a derulat-o crescând generații de actori care acum stăpânesc tehnica educației prin joc și teatru transmisă de profesorul lor, tehnică pe care aceștia au dus-o mai departe în structurile în care profesează.

La 25 de ani, proiectul Teatrul Național pentru Copii Abracadabra nu vorbește doar despre trecut, ci şi despre puterea prezentului și duce mai departe aceeași energie: aceea de a-l determina pe fiecare copil să creadă — „Eu pot, eu sunt magician”.

Spectacolul aniversar al Teatrului Naţional pentru copii Abracadabra va avea loc pe 5 aprilie 2026, de la ora 11.oo, în Sala Media. Dar toată luna aprilie, şi începând chiar din ultima duminică a lunii martie, copiii vor fi invitaţi la aniversarea Teatrului Naţional pentru Copii Abracadabra. Spiritul sărbătorii va fi prezent în fiecare din aceste spectacole.