Teatrul Odeon: 3 premii pentru întreaga activitate @Gala UNITER

Peste 350 de artiști, profesioniști din lumea culturală, parteneri, apropiaţi ai fenomenului teatral, au fost prezenți, luni aseară, la cea de-a 28-a ediție a Galei Premiilor UNITER.

Gala a avut loc la Craiova, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea teatrului craiovean „Marin Sorescu”, în aer liber, la Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”.

În cadrul Galei, ca însemn de recunoaștere și valoare, scenograful Constantin Ciubotariu, actrița Rodica Mandache și regizorul Dragoș Galgoțiuau primit Premiul pentru întreaga activitate, fiecare dintre ei la secțiunea dedicată.

Lista completă a laureațiilor Galei Premiilor UNITER pentru anul 2019 poate fi consultată aici.

Înregistrarea Galei Premiilor UNITER poate fi văzută pe canalul de YouTube, în trei părți.

Scenograful Constantin Ciubotariu, la primirea Premiului pentru întreaga activitate, a afirmat:

„Aș vrea să încep prin a mulțumi Juriului UNITER care a făcut această desemnare și care îmi face o bucurie foarte, foarte mare. Prezența în această Gală de elită a teatrului românesc mă face să mă bucur enorm. Vreau să aduc câteva mulțumiri directorilor de teatru care m-au invitat și în care am lucrat, regizorilor importanți și mai puțini importanți cu care am lucrat de-a lungul carierei, corpului tehnic de realizare a decorurilor și costumelor și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc personalului tehnic de scenă, care de multe ori are un aport însemnat în ceea ce noi facem, de la planșetă până pe scenă. […]”.

Regizorul Radu Afrim, cel care a relansat-o pe Rodica Mandache odată cu distribuirea ei în spectacolul „joi.megaJoy” de Katalin Thuróczy (2006), pe care l-a montat pe scena Odeonului și pentru care a fost distins cu Premiul UNITER pentru Cel mai bun regizor, iar Rodica Mandache cu Premiul UNITER la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar, i-a făcut un laudatio:

„Vreau să încep cu ceea ce nu este Rodica Mandache. Rodica Mandache nu este o mare doamnă a «sfintei scânduri» – nu știu dacă și-ar fi dorit lucrul ăsta -, dar din fericire pentru noi toți ea nu este așa ceva. Dimensiunea umană a Rodicăi Mandache iese la suprafață clar, nedistorsionată. Chiar dacă «Premiul pentru întreaga activitate» este, mai degrabă, despre trecut, Rodica Mandache este despre prezent. Teatrul este prezent. Teatrul este clipa aceasta. Rodica Mandache este despre aici, acum. Invitați-o pe Rodica Mandache la o cafea și veți afla despre teatrul românesc lucruri pe care nu le veți afla din nicio carte de istorie a teatrului românesc, a spectacolului românesc. Rodica Mandache poate să fie o școală cool, o școală foarte simpatică pentru toți regizorii, pentru toți colaboratorii ei și are această calitate de a vă lăsa să credeți că, de fapt, voi sunteți o școală pentru ea. Toate aceste argumente vin în sprijinul faptului că Rodica Mandache este esențială în proiectele noastre”.

Actrița Rodica Mandache, la înmânarea Premiului pentru întreaga activitate, a declarat:

„Un mare poet persan, Rumi, spunea că a-ți trăi viața e ca o misiune pe care ți-o dă Regele tău și tu trebuie să o faci foarte bine. Poți să faci mii de lucruri minunate, dar dacă nu faci acel lucru pentru care ești născut, pentru care ai vocație, e ca și cum nu ai trăit, e ca și cum nu ai făcut nimic bun. Eu dacă sunt astăzi aici și m-ați primit așa și v-ați ridicat în picioare și nu m-am așteptat, asta înseamnă că eu mi-am făcut misiunea aia pentru care am veniti aici, pe Pământ. […]”

Regizorul Dragoș Galgoțiu, care tot în acest an împlinește 30 de ani de când este alături de Teatrul Odeon, a fost prezentat de scenograful Lia Manțoc, care semnează creația costumelor pentru ambele spectacole regizate de Dragoș Galgoțiu și aflate în repertoriul curent al Teatrului Odeon: „Kafka. 5 Vise”, după texte de F. Kafka (2016) și „Hamlet” de William Shakespeare (2018)

„S-a mariat cu teatrul. […] Crede foarte mult în ceea ce face. Se consumă imens la fiecare spectacol. Are nevoie de pauze de reîncărcare, de resetare. Iubește actorii, crede în ei. […] Pentru Dragoș teatrul nu e o joacă, e o credință”

Scenograful Lia Manțoc despre Dragoș Galgoțiu

Dragoș Galgoțiu, la înmânarea Premiului pentru întreaga activitate: „Ce mi se pare mie important și grozav în teatru – trebuie să știți că eu nu m-am apucat prima oară de teatru, eu am făcut prima dată sculptură. Sculptura are și ea niște avantaje, are foarte multă metafizică, pentru că e foarte tăcută. Teatrul e ceva mai gălăgios, dar în teatru întâlnești oameni, întâlnești artiști, întâlnești suflete, întâlnești spirite și devii, datorită acestor întâlniri. Întâlnirile astea mi se par grozave. Chiar dacă e mai puțină metafizică decât în sculptură, merită. Teatrul te face să fii foarte liber în gând, te face să privești viața mult mai liber.”