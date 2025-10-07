Teatrul Odeon: Lansare album bilingv Vittorio Holtier – Scenografii / Stage Designs

Anul 2025 marchează 80 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți artiști ai scenografiei românești – Vittorio Holtier (1945–2014), iar cu această ocazie, la Sala Majestic a Teatrului Odeon se lansează duminică, 12 octombrie la ora 17.00, albumului bilingv Vittorio Holtier – Scenografii / Stage Designs.

Precizările Teatrului Odeon:

Scenograf de teatru și film, pictor, profesor universitar, Vittorio Holtier a fost unul dintre cei mai reprezentativi scenografi ai teatrului românesc, un artist și un om foarte iubit, realizator a peste 70 de creații scenografice. A lucrat cu mai mulți regizori (Aureliu Manea – Arden din Kent, Alexandru Dabija – Gaițele, Radu Afrim – joi.megaJoy), dar mai ales cu Alexa Visarion, încă de la absolvirea facultății în 1970 (Cartofi prăjiți cu orice, Unchiul Vanea, Meșterul Manole, Năpasta, etc) și cu Dragoș Galgoțiu (A 12-a noapte, Teatru seminar, Sganarelle, Lulu, Arden din Feversham, Regele Lear, etc) de care l-a legat o prietenie și o colaborare artistică de câteva decenii desfășurată cu precădere pe scena Teatrului Odeon.

Pentru Vittorio Holtier – „Arta scenografului constă în capacitatea sa de a nu spune lucrurile până la capăt, ci de a lăsa o aură de inefabil în care și actorul să se poată mișca, și regizorul să-și poată dezvolta ideile și, mai ales, spectatorul să poată contribui cu propria lui sensibilitate, emotivitate, cultură.”

Pe 13 octombrie, artistul ar fi împlinit 80 de ani.

Evenimentul își propune să readucă în atenția publicului o personalitate care a marcat profund estetica scenografiei românești contemporane și să celebreze un destin artistic special.

Având la bază o bogată și foarte ordonată arhivă personală, cu numeroase schițe și studii de lucru, dar și idei exprimate în scris despre propriile scenografii și frământări artistice, volumul reprezintă un dialog între gândurile autorului, imagini din decoruri și costume, fotografii din spectacole, extrase de presă și mărturii ale unor artiști care l-au cunoscut și apreciat.

Prezină:

Emil Banea – Director General Teatrul Odeon

Dorina Lazăr – actriță

Adrian Damian – scenograf/ coordonator proiect

Corina Gabriela Duma – designer

Dragoș Galgoțiu – regizor

Marina Constantinescu – critic de teatru

Intrarea este liberă

Albumul Vittorio Holtier – Scenografii/ Stage Designs este publicat de Teatrul Odeon, Centrul Român OISTAT și Asociația PETEC cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), la editura Cheiron.