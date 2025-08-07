The Jazz Cave Festival – ediția a V-a, cu 21 de formații din Europa, Africa, America de Sud și SUA

Între 14 și 17 august va avea loc The Jazz Cave Festival – ediția a V-a, cu 21 de formații apreciate din Argentina, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Elveția, Germania, Irlanda, Libia, Olanda, Tunisia și, desigur, România.

Evenimentul este unic, desfășurat în trei zone-concept din județul Vâlcea. Scena subterană INNERLAND este amplasată în inima Salinei Ocnele Mari, în decorul spectaculos și răcoros al galeriilor săpate în sare. Scena supraterană DREAMLAND se mută într-un spațiu urban accesibil și plin de istorie, Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. Scena ARTS DISTRICT este găzduită și în acest an de Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea (str. Carol I nr. 25), parte a Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” . Tema sonoră a acestei ediții a concertelor din muzeu este „Her Voice”, care promovează exclusiv voci feminine din jazzul românesc.

Program

The Jazz Cave Festival continuă să prezinte muzica jazz în spații spectaculoase, atrăgând un public divers, de la iubitorii de jazz și artă plastică, până la familii cu copii. Festivalul omagiază diversitatea artei sunetelor improvizatorice printr-un program complex de patru zile de recitaluri susținute de formații apreciate din țări precum Argentina, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Elveția, Germania, Irlanda, Libia, Olanda, Tunisia și desigur – România.

Line-up-ul divers aduce nume noi din țară și străinătate, precum Sarah Buechi Quintet (Elveția), Sorvina (Germania), Yumi Ito Quartet (Elveția), Tango Jazz Quartet (Argentina), Rain Sultanov & Hikmat Baba Zada (Azerbaidjan), David Helbock Trio (Austria) sau Sebastian Burneci Bucharest Jazz Orchestra (România), dar și artiști îndrăgiți care au participat la edițiile anterioare ale Festivalului, precum Soul Serenade (România), Sorina Rotaru (România), Ana Maria Galea (România) și mulți alții.

Programul The Jazz Cave Festival începe joi, 14 august, orele 18:00, pe scena ARTS DISTRICT „Her Voice” – de la Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea. De vineri până duminică, concertele încep pe scena INNERLAND din Salina Ocnele Mari, unde au loc concerte de la orele 11:00 până la orele 17:00, audiția se mută apoi la Muzeul Județean de Artă Vâlcea „Aurelian Sacerdoțeanu” din Râmnicu Vâlcea, de la orele 18:00, iar, de la orele 19:00 și respectiv 17:00, pe scena DREAMLAND amplasată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea.

Cele 3 scene unde se vor desfășura concertele oferă experiențe diferite, dar complementare.

Zi Scena Innerland Salina Ocnele Mari Scena Arts District Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea Scena Dreamland Parcul Zăvoi Joi 14 august 18:00 Soul Serenade (România) Vineri 15 august 11:00 Sufian Ararah & Paul Rittel (Libia – Germania) 13:00 Sarah Buechi Quintet (Elveția) 15:00 Sorvina (SUA -Germania) 18:00 Aleka și Chris Guilfoyle (Irlanda) 19:00 Sage (Olanda) 21:00 Nightlosers (România) Sâmbătă 16 august 11:00 Wajdi Riahi Trio (Belgia – Tunisia) 13:00 Sebastian Burneci Bucharest Jazz Orchestra (România) 15:00 Yumi Ito Quartet (Elveția) 18:00 Sorina Rotaru Trio (România) 17:00 Tango Jazz Quartet (Argentina) 19:00 Rain Sultanov & Hikmat Baba – Zada (Azerbaidjan) 21:00 Gabi Matei, David Berkman, Michael Acker (România – SUA) Duminică 17 august 11:00 Amphitrio (România) 13:00 Red Swing (România) 15:00 Luiza Zan & Muse Quartet (România) 18:00 Ana Maria Galea Trio (România) 17:00 Nurlan Huseynzade (Azerbaidjan) 19:00 David Helbock Trio (Austria) 21:00 JazzyBIT (România)

Copiii vor avea un KIDS CORNER în Salina Ocnele Mari, unde vor putea desfășura activități, în zilele de weekend, de la orele 12:00.

DREAMLAND nu e doar o scenă, ci un schimb de energie creativă și interacțiune autentică între muzicieni și public, în care artiștii vor include în sesiunile lor muzicale spectatorii care își doresc să ia parte la adevărate jam sessions.

„The Jazz Cave Festival a prins rădăcini în județul Vâlcea, scenele devin tot mai efervescente și adună în jurul lor public și artiști de pe toate meridianele lumii, într-un festival care satisface și cele mai exigente gusturi sonore. Salina Ocnele Mari oferă o acustică rar întâlnită în lume, line-up-ul eclectic cu multiple stiluri ale jazz-ului, o diversitate de instrumente și band-uri, gata să-i surprindă pe melomani, într-o atmosferă cu activități pentru întreaga familie, indiferent de vârstă. Rămânem fildei crezului nostru: să oferim participanților experiențe senzoriale felurile – acustice, gustative, olfactive și chiar curative, punând România pe harta celor mai importante festivaluri internaționale de jazz, valorificând patrimoniul cultural și natural. Anul acesta, aducem 21 band-uri cu peste 100 artiști locali și internaționali cu nume mari, din peste 12 țări, de pe 3 continente, într-un maraton jazzistic care ține 4 zile, pe 3 scene din 2 localități din Subcarpații României” – Sebastian Gheorghiu, manager cultural și membru în Consiliul Director al UCIMR.

Și în acest an, participarea la concerte este gratuită, doar în baza biletului de acces în salină, respectiv muzeu.

Salina Ocnele Mari

Mina turistică Ocnele Mari este situată în localitatea cu același nume, la 8 km de Râmnicu Vâlcea, într-o zonă pitorească (aproape de Valea Oltului), cu tradiție în turism balnear (Căciulata, Olănești, Călimănești) și turism cu caracter religios (mănăstirea Cozia). Exploatarea de sare Ocnele Mari a început încă din Neolitic, fiind continuată în Epoca Bronzului și Epoca Fierului, după cum dovedesc uneltele descoperite în șantierele arheologice. Tot aici a fost localizată și fortificația dacică Buridava. Salina Ocnele Mari oferă condiții optime pentru relaxare, agrement și tratament pentru întreaga familie.

Muzeul Județean Vâlcea „Aurelian Sacerdoțeanu” – Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea

Clădirea Muzeului de Artă din Râmnicu Vâlcea este declarată monument istoric, beneficiind de o structură arhitectonică eclectică, însumând două tipuri de spațiu, unul punând în valoare expresivitatea casei vechi a familiei Simian, construită în 1940, de arhitecții Gheorghe Simotta (1891 – 1979) și Nicolae Lupu, ambii de orientare neo-românească, și un altul neutru, funcțional pentru necesitățile unei galerii de artă, construit odată cu transformarea locuinței în muzeu. Aceasta a fost vila de reședință a familiei Nae și Tita Simian, originari din Săliștea Sibiului, proprietari ai unei fabrici de încălțăminte în Râmnicu Vâlcea, la jumătatea secolului al XX-lea. Expoziția permanentă a Muzeului de Artă reunește lucrări de valoare de pictură și de sculptură românească, aparținând unor artiști de renume de la sfârșitul secolului al XIX-lea și secolului XX, precum Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza sau Theodor Pallady.

Parcul Zăvoi

Parcul Zăvoi are o vechime de peste 170 de ani și o semnificație istorică deosebită. Dincolo de punctele de agrement, de bogăția pomicolă și floristică, aici a răsunat pentru prima dată, în anul 1848, imnul național al României, „Deșteaptă-te, române!”. Parcul a devenit astfel un simbol al identității locale și, mai ales, naționale, fiind vizitat anual de sute de mii de localnici și turiști.

The Jazz Cave Festival este un proiect cultural cofinanțat de Consiliul Județean Vâlcea și inclus în Europe Jazz Network.

Detalii pe www.jazzcave.ro