TIFF 2020, reprogramat

„Am pregătit TIFF-ul până în ultima clipă, am sperat că ne vom întâlni la Cluj între 29 mai și 7 iunie. În acest punct, însă, ne-a devenit clar că acest lucru nu mai este posibil. N-a fost o decizie ușoară, dar suntem optimiști și lucrăm deja la posibilele date alternative”, declară Tudor Giurgiu, președintele festivalului.

Echipa va urmări cu atenție, în perioada următoare, evoluția situației din țară, de care va depinde programarea noilor date pentru TIFF 2020.

„Dacă #StămAcasă acum, le dăm șanse evenimentelor pe care le iubim să se întâmple anul acesta, în formule probabil adaptate timpurilor pe care le trăim. Le suntem recunoscători tuturor sponsorilor și partenerilor că sunt în continuare alături de noi. Împreună, vom găsi cele mai bune soluții”, adaugă Tudor Giurgiu.

Înscrierile făcute pentru programe precum Transilvania Pitch Stop, Bursa Alex. Leo Șerban, Competiția Locală rămân valabile, iar cei selectați vor primi vești în timp util despre noul program.

Spectatorii care și-au cumpărat deja bilete și abonamente au două opțiuni: le pot păstra sau își pot recupera banii. Echipa le mulțumește celor care aleg să susțină festivalul în aceste momente complicate, păstrându-le pentru ediția 2020, cu toate modificările pe care le vor impune vremurile incerte prin care trecem cu toții.

Între timp, cât #StămAcasă, platforma de streaming TIFF Unlimited a devenit locul de întâlnire al fanilor TIFF: în fiecare weekend, unlimited.tiff.ro găzduiește premiere gratuite de #CaranTIFF. Urmează spectacole de teatru, experiențe cinematic-culinare, filme cult și multe alte surprize. Catalogul TIFF Unlimited conține peste 100 de titluri: Best of TIFF, Best of Cannes, grupaje de comedii sau documentare. O selecție de filme românești poate fi văzută de oriunde din lume, fără abonament.

Tot în această perioadă, o parte din echipa TIFF s-a implicat în lansarea inițiativei #UnSingurCluj, menită să centralizeze și să sincronizeze eforturile județului Cluj în lupta cu epidemia. Le puteți sprijini sau urmări acțiunile pe unsingurcluj.ro.