TIFF lansează un apel la pace

Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) lansează, în campania sa de imagine a ediţiei din 2022, un apel la pace, prin mesajul „Make Films, Not War!”.

„Îndemn la pace în campania de imagine TIFF 2022: Make Films, Not War! Trăim vremuri tulburi. La doar câteva sute de kilometri de graniţa României, un conflict armat e în plină desfăşurare. În condiţiile în care escaladarea şi alimentarea lui nu fac decât să altereze promisiunea de pace în regiune, campania vizuală a celei de-a 21-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca) transmite un mesaj lipsit de orice urmă de echivoc: Make Films, Not War! Inspirat de clasicul slogan Make Love, Not War!, lansat în anii ’60 în plină agresiune americană în Vietnam, mesajul TIFF-ului este unul care îndeamnă la creaţie, nu la distrugere, opunându-se ferm războiului şi întreţinerii iresponsabile a stării de conflict – de unde şi imaginea “camerei de filmat ca o armă” de pe posterul ediţiei actuale. Altfel spus, singurul “conflict” pe care TIFF îl încurajează este cel de pe ecran, imaginat de scenarist şi transpus în film de către regizor”, se arată într-un comunicat transmis, marţi, de organizatorii festivalului.

Spotul festivalului reia mesajul anti-război din perspectivă cinematografică, omagiind totodată unul dintre cele mai bune filme româneşti, prezentat de mai multe ori la TIFF, cel mai recent în 2020, în versiunea restaurată digital în 4K.

„Într-una din scenele de început din Balanţa lui Lucian Pintilie, eroina interpretată de Maia Morgenstern se uită la un home movie în care, copilă fiind, respinge jucăriile pe care i le oferă Moş Crăciun, înhaţă pistolul din mâinile lui şi se preface că trage, în joacă, în invitaţii de la petrecere. Cei care au văzut filmul ştiu că acest simulacru burlesc e cu titlu premonitoriu, capătând o dimensiune tragică în scena masacrului real de la final. Pentru cei care nu au văzut Balanţa, umorul negru şi verva delirantă a scenei din clipul promo al TIFF-ului din acest an devin cu atât mai frisonante cu cât realitatea de pe teren ameninţă să oglindească filmul de pe ecran”, se mai arată în comunicat.

Organizatorii TIFF anunţă, de asemenea, că actriţa Maia Morgenstern va primi Premiul de Excelenţă la TIFF 2022.

TIFF este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi de Asociaţia Festivalul de Film Transilvania, cu sprijinul Ministerului Culturii, Centrului Naţional al Cinematografiei, Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român.