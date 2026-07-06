TNB, la final de stagiune și la începutul unei noi viziuni manageriale

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) încheie o nouă stagiune teatrală. Dincolo de efervescența artistică, această stagiune marchează începutul unei reconfigurări instituționale, odată cu preluarea mandatului managerial al Adei Hausvater, câștigătoarea concursului de proiecte organizat de Ministerul Culturii.

Precizările TNB transmise redacției:

Ultimele zece luni au fost jalonate de premierele stagiunii 2025-2026: „Nimic nu e întâmplător” text și regie David Schwartz (21 septembrie 2025), „Nicio pastilă magică” de Christian O’Reilly, regia Laurențiu Rusescu (14 decembrie 2025), „Despre oameni, doctori și rinoceri” adaptare de Claudiu Goga după Arthur Schnitzler, regia Claudiu Goga (19 martie 2026), „Ceasu’ și cămașa miresii”, text și regie Gavril Pătru (18 aprilie 2026), „Yen” de Anna Jordan, regia Ciprian Chiricheș (19 aprilie 2026).

Și, nu în ultimul rând, premiera concertului-spectacol „Mai e vreun candidat?”, semnat de Ada Milea, la Amfiteatrul în aer liber (24 iunie 2026), eveniment care a inaugurat programul de vară de pe acoperișul TNB, urmând ca stagiunea estivală a TNB să capete curând contur.

Prezența TNB cu spectacolul „Mary Stuart” de Robert Icke după Friedrich Schiller, creație semnată de regizorul Andrei Șerban, în deschiderea celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Kielce, Polonia, apoi în cadrul celei de-a 13-a ediții a prestigiosului Festival internațional MITEM (Madách International Theatre Meeting) de la Budapesta și, de asemenea, în cadrul Festivalului Național de Teatru reprezintă momente importante ale stagiunii care tocmai s-a încheiat.

Opțiunea TNB de a dezvolta o dimensiune de cercetare artistică s-a concretizat prin atelierele susținute de actorul Răzvan Oprea, coregrafa Judith State, directorul de casting Domnica Cârciumaru, regizoarea Ada Milea, teatrologul Oana Borș, precum și printr-o serie de spectacole-lectură rezultate în urma Atelierului de dramaturgie coordonat de Mimi Brănescu.

Acest proiect special a pus accentul pe identificarea, dezvoltarea și aducerea în fața publicului a unor texte semnate de dramaturgi din noul val, precum și pe testarea performativă a creațiilor acestora. În sfârșit, deschiderea TNB către public și dorința de a genera experiențe artistice diverse s-au reflectat în proiectele de imagine și în cele 15 expoziții găzduite în foaierele teatrului pe durata stagiunii.

Primăvara acestui an a adus la TNB un suflu nou. Ada Hausvater – primul manager al TNB cu mandat deplin după o perioadă de interimat prelungită aproape cinci ani – și-a început activitatea la data de 1 mai 2026, cu un mandat pe care îl consacră transformării TNB într-un pol de excelență creatoare, reafirmându-i statutul de primă scenă a țării și de reper de cultură și civilizație europeană.

Recenta inițiativă a Adei Hausvater de a conferi regizorului Andrei Șerban calitatea de director onorific al TNB este un semnal clar că porțile TNB sunt deschise pentru excelență, generozitate umană și performanță fără compromisuri.

Odată cu deschiderea, în 5 septembrie 2026, a noii stagiuni, a cărei organizare este în plină defășurare, Teatrul Național din București își propune să construiască pentru publicul său un program teatral dens, susținut de o serie de noi inițiative culturale și artistice și de întâlniri memorabile cu mari nume ale teatrului românesc și universal. În acest fel, TNB își materializează angajamentul de a dezvolta o dinamică adaptată spectatorilor săi actuali și viitori.