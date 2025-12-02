TNB marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități și anunță premiera spectacolului „Nicio pastilă magică”

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București se alătură, pe 3 decembrie, campaniei naționale „Purple Night România”, derulată de Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC), în parteneriat cu Ministerul Culturii, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.

Astfel, în seara de 3 decembrie, fațada Teatrului Național București va fi iluminată în culoarea mov – culoarea internațională asociată luptei pentru drepturile persoanelor cu dizabilități – iar vizualul oficial al campaniei va fi prezent în spațiile de comunicare ale TNB și pe canalele online ale teatrului.

Prin acest gest simbolic, TNB se alătură instituțiilor culturale din întreaga țară care transmit un mesaj comun de deschidere, respect și responsabilitate față de persoanele cu dizabilități, în cea de-a cincea ediție a campaniei „Purple Night România”.

„Pentru Teatrul Național București, accesibilizarea nu este un demers punctual, ci o direcție firească și asumată: cultura devine cu adevărat publică abia în momentul în care este accesibilă tuturor, indiferent de barierele cu care se confruntă fiecare persoană”, se arată într-un comunicat.

De asemenea, Teatrul Național București anunță pe 13 și 14 decembrie, la Sala Atelier, primele două reprezentații, care marchează premiera oficială a spectacolului „Nicio pastilă magică” de Christian O’Reilly, regia Laurențiu Rusescu. Este primul demers teatral autohton dedicat persoanelor cu dizabilități motorii care adună pe scenă atât actori profesioniști, cât și cinci actori-amatori cu dizabilități motorii, care își asumă cu curaj propriile experiențe de viață.

Inspirat din povestea reală a activistului irlandez Martin Naughton, spectacolul aduce în fața publicului istoria unor oameni care luptă pentru a-și păstra demnitatea și independența într-un sistem care le testează permanent limitele. „Nicio pastilă magică / No Magic Pill” este montat pentru prima dată în afara Irlandei, iar tema incluziunii – abordată cu luciditate, umor și multă căldură umană – transformă întâlnirea cu publicul într-un dialog necesar despre normalitate, acces și respect.

În distribuție, alături de actorii Raluca Aprodu, Marius Manole și Mihaela Velicu, se vor găsi: Alexandru Tache, Ariana Dumitru, Paul Lucian Teodorescu, Arian Notrețu și Alexandru Calițoiu, cu participarea (video) actorilor Alexandru Potocean, Cosmina Olariu și Vitalie Bichir. Scenografia este realizată de Andreea Koch.

Prin iluminarea clădirii pe 3 decembrie și prin susținerea unor proiecte artistice dedicate persoanelor cu dizabilități, TNB își reafirmă angajamentul de a transforma accesibilitatea în cultură dintr-un subiect de campanie într-o practică normală, integrată în viața de zi cu zi a instituției.